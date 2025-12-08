16 историй из нашего детства, которые полны теплоты и чудачества
Кажется, у нас была настоящая суперспособность — не скучать ни секунды, даже если из «гаджетов» под рукой были только палка-копалка и богатое воображение. Современным детям сложно поверить, что вкус свежей горбушки хлеба по дороге из магазина был круче любого фастфуда, а просмотр кассеты на «видике» превращался в целый ритуал. Когда-то деревья для нас были большими, а мы умели находить приключения буквально на ровном месте.
- В детстве обожал рыскать по шкафам, особенно у бабушки. Всегда находил что-то интересное: старые журналы, фотки. Как-то раз нашел старый учебник по физике, начал листать и оттуда выпали деньги! Оказалось, что это были спрятанные мамой еще в 8 классе 25 старых рублей, она спрятала и забыла про них... До сих пор помню удивленные лица мамы и бабушки. © Подслушано / Ideer
- Как-то мы с друзьями нашли котенка, но домой его, конечно же, никому брать было нельзя, поэтому он остался жить в подъезде. Мы решили составить ему меню: кто, что и когда будет ему приносить поесть. И вот в одном из моих пунктов было написано: «Пуинке (даже имя котику придумала) дать в 11:00 воды и колбасные шкурки». Почему-то мой детский мозг решил, что колбасу брать не разрешат, а колбасные шкурки-то точно можно будет. Когда мама это прочитала, она очень долго смеялась. В общем, котенка кто-то в этот же день забрал и спас его от детских диет. © Булочка с изюмом / ADME
- Моя дочь любила играть в магазин. У нее были весы с чашами, гирьками и кассой. Пришла в гости моя сестра, они начали играть вдвоем. Сестра попросила взвесить ей помидоры. Та взвешивает ей настоящих зеленых помидоров. Сестра возмущается, мол, мне красные нужны. Ответ дочурки не заставил себя долго ждать, она отмочила: «Зенсина (женщина), давайте ваш пикет (пакет). Я вам из-под прилавка красных насыплю. Себе оставляла». © Ирина Теплова / Dzen
- Провел детство в частном секторе. Вспомнилось, что дедушка и родители делали для нас с братом огромную снежную горку. Лепили ее из снега, а ступеньки делали из деревянных досок, спуск поливали водой. Каждое Рождество у нас была персональная горка. Рассказываю не для хвастовства, а делюсь идеей, как можно порадовать своих детей без денежных затрат. Пусть в мире будет больше счастья! © Кот Капустный / ADME
- Любила крутить кассеты на магнитофоне родителей. Однажды там что-то сломалось, кассету (бобину) зажевало, я открыла крышку, поняла, что там порвалась лента. Искала, что могла, нашла какую-то резинку, приспособила. С тех пор стала чинить всякие вещи самостоятельно. © korolevalarissa
- В 1986 году у меня появился видеомагнитофон Panasonic и телевизор Sanyo. Пацаны зависали у меня очень часто. Было много кассет и мы постоянно скидывались и брали в прокате фильмы. А один раз парни притащили самодельную приставку, там была игра настольный теннис, то есть по краям справа и слева, вверх и вниз бегала палочка и отбивала шарик. А джойстиками служили коробочки с рукояткой. Круто тогда было! А через два года у кого-то увидели «Монополию», поиграли и решили с другом сделать свою. В итоге получилась крутая штука. Играли компанией по 6-8 человек практически каждый день. © РЕМ / Dzen
- Обожали играть с братом в дедушкином гараже. Нас интересовал огромный, фанерный ящик в дальнем углу, закрытый на замок. Дед запретил к нему подходить, а мы нафантазировали себе невесть что. Однажды мы все же открыли его и ахнули! Ведь мы ожидали блеска золота, а ящик был доверху набит аккуратно сложенными полиэтиленовыми пакетами, которые бабушка стирала, сушила и складывала «на всякий случай» последние лет двадцать. Там были тысячи пакетов. Это был самый грандиозный облом в нашей жизни.
- В детстве была очень музыкальным ребенком. Однажды взяла кусочек полена и палочку. Встала на пенек и стала начала водить палочкой по полену, крича на весь двор:
— Пилу-пилу пилу-пиилу! Пилу-пилу пилу-пилууу!
Кто знает, может быть из меня бы вырос достойный преемник Паганини. © Point de croix / ADME
/вверх и вниз бегала палочка и отбивала шарик/
Это не палочка, а теннисная ракеточка в боковой проекции.
- Погнали мы как-то на базу отдыха от клуба. Нам было лет по 12-14. Немного потеплело, мы решили слепить снеговика. Но что-то не заладилось и мы приняли решение катить дальше снежный шар. В результате он стал порядка 2,5 метров в диаметре. Мы выскребли середину и по очереди в нем сидели. © Dolotoboec / Pikabu
- Я начиталась писем родителей друг другу, а потом не могла спать. Рыдала и представляла, что когда-то их не станет и красивая история любви закончится. Всеми силами хотела, чтобы можно было отдать им мою жизнь и таким образом продлить их любовь и существование на этой земле. © angel_lina_art
- Будучи школьницей, каждое лето проводила у бабушки в деревне. И через день нас с сестрой посылали в магазин за хлебом. Идти было далеко, мы шли по обочине пыльной дороги. И каждый раз, возвращаясь из магазина, грызли корочки у батонов и буханок. Нас за это никогда не ругали! © Pohjoinen nainen / ADME
Катить снежный шар 2.5 метра в диаметре. Сколько он, интересно, весил. Надо было сразу 5 написать.
- Любила петь, а точнее, выть под всякие песни. Спустя многие годы поняла, что соседи-то все слышали. А мне тогда казалось, что если в нашей квартире никого нет, то значит, никто и не услышит. © elvira_dusha
- Я пела караоке Алсу и часами смотрела «Гарри Поттера», «Спирит». Еще обожала смотреть альбомы с фотографиями, у нас их очень много. В итоге я стала фотографом и катаюсь на лошади. Осталось научиться петь. © adeptoflove
- Я как-то собрал детвору, человек 6, во дворе. Кого-то отправил дрова добывать, кого-то домой за картошкой. После мы собрались на пустыре, родители тоже пришли. Мы так классно напекли картошки! Я принес гитару, еще и попели немного. Засиделись дотемна. © tagrisdm / Pikabu
Про Гарри Поттера. А мы и сейчас смотрим с мужем , обязательный марафон просмотра всех серий перед Новым годом. А ещё я переслушиваю аудиокниги в исполнении Клюквина, просто волшебство какое-то.
- Родители прятали от меня видеокассету на самой высокой полке. Когда дома никого не было, я забрался на стремянку, взял кассету и дрожащими руками вставил ее в видеомагнитофон. Сердце бешено колотилось! Помехи прошли и я увидел, как мой папа в трусах майке с абсолютно серьезным лицом пытался петь песни Игоря Николаева. Это было хуже любого фильма ужасов. Я стер себе память, а кассету положил на место и никогда больше не трогал.
- Залезла в мамину косметичку, она разрешала. Накрасила губы. Потом решила смыть. Взяла лист бумаги и целовала его, пока помада не стерлась с губ. Засунула лист в шкаф к родительским документам, и мама ее нашла. А потом устроила скандал, потому что подумала, что у папы есть любовница. Спрашивала у меня, не видела ли я, чтобы к нему кто-то из теть приходил. Я молчала. Лишь позже созналась, в чем было дело. © leonello4ka
Читая эти истории, словно снова переносишься в то беззаботное время: чувствуешь запах бабушкиных пирожков, слышишь скрип качелей во дворе и ощущаешь тот самый детский восторг от простых вещей. Да, у нас не было интернета, но, кажется, наше детство от этого было только ярче.
А какое воспоминание мгновенно разблокировала у вас эта подборка?
Комментарии
Ой какая чудесная история про беззаботное детство - когда мама устроила папе скандал из-за несуществующей любовницы. Милота прямо.