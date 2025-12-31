В 1991 году, когда в продовольственных магазинах было шаром покати в буквальном смысле, и были в свободной продаже только соль и морская капуста, решила я купить одну баночку, и попробовать - может быть это вкусно, а не только полезно. Что сказать, я смогла съесть только маленькую чайную ложечку этой консервированной водоросли - больше не осилила. На вкус - как консервированная обыкновенная зелёная трава, да и на вид не лучше, так и выбросила всю банку. С тех пор больше никогда не покупала, да и не хочется, откровенно говоря.
16 воспоминаний о детстве, которые укутают теплом не хуже вязаного шарфа
Есть такие воспоминания, которые, кажется, даже пахнут. Бабушкиными оладушками, мамиными духами или той самой черной зубной пастой, которую так отчаянно хотелось попробовать. Детство — это удивительное время, когда самые обычные вещи казались волшебными, а любая шалость мгновенно превращалась в целую историю, достойную экранизации.
- Любила слушать, когда мама говорила по телефону с подругами. Услышала историю о том, как у нее пропал кулек золота, который она перед отпуском спрятала в кресло. Думаю — дай проверю. Залезла своей маленькой ручкой в какой-то уголок, а там дедушкины зубы, фамильные перстни и прочая «реликвия» остались целы и невредимы. Видели бы вы лицо мамы! © Подслушано / Ideer
- Самые любимые воспоминания из детства связаны с бабушкой и дедом. Бабушка часто брала меня в баню зимой. Мыла, заворачивала с головой в большое пушистое полотенце и в мягкую шаль, потом передавала деду. Дед нес меня домой на плече. Сквозь тонкую щелку я видела снег во дворе, слышала хруст от его валенок и ощущала колючий мороз. Дома меня разворачивали и нахваливали мои красные от пара щеки. Деда и бабушки давно нет в живых, а я до сих пор благодарна им за такие простые радости. © Подслушано / Ideer
- В детстве обожали с сестрой консервированную морскую капусту. Мама ее постоянно покупала. Как-то поехали к ее друзьям в гости на дачу, мама эту капусту прихватила с собой. А у друзей шашлыки, всякие вкусняшки на столе во дворе, ну и нашу тарелочку с этой капустой поставили. В какой-то момент все отвлеклись, и на стол залезла кошка. Она проигнорировала кучу всякой вкуснотищи, но зато сожрала подчистую нашу драгоценную капусту. Как же мы ревели! Мамины друзья были в шоке от нашего горя. Она до сих пор припоминает наше: «А-а-а! Не хоти-и-им ничего-о-о! А-а-а! Капуста-а-а! А-а-а! Плоха-а-ая ко-о-ошка! А-а-а!» © Aro4ka / Pikabu
- Обожали с сестрой играть «во взрослых». Я ей говорила: «Ты не зарабатываешь!» Она парировала: «Если бы ты не давила, я бы зарабатывал больше!» Однажды «ссору» услышали родители. Произошло то, чего мы никак не могли ожидать. Ведь после этого они что-то переосмыслили и больше ссор в нашем доме не было. © Карамель / VK
- Когда я была в третьем классе, у нас во дворе не было никаких развлекушек: ни качелей, ни песочницы, в общем — пустая площадка. Я решила, что Дедушка Мороз сможет исправить ситуацию. Написала ему письмо о том, как хочу зимой кататься на горке. Как же я была счастлива, когда вышла во двор 31-го декабря и увидела большую деревянную горку и прикрепленную к ней записку: «Настеньке от Деда Мороза!» Это был подарок от моего дедушки, который работал плотником! © Подслушано / Ideer
- Лет в 10 увидел клип, в котором один из солистов чистил зубы черной зубной пастой. Все ходил за старшим братом и умолял найти такую. И однажды он ее принес! Счастью не было предела. Лишь спустя много лет брат признался, что просто растер тогда активированный уголь и смешал его с обычной пастой. © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 7. Мама дала 10 копеек и послала за солью. Я все шла и повторяла: «Соль, соль, соль». Споткнулась и цель покупки кардинально изменилась: «Масло, масло, масло». Продавцы чуть ли не хором говорили подумать, может, все-таки что-то другое просили купить, но я стояла на своем. Масло и все тут! Делать нечего, взвесили мне ломтик сливочного масла на серой бумаге. Лето, жара, я 10 минут шла с этим кусочком масла. Надо было видеть глаза мамы, когда она посмотрела на мою покупку. А я твердо была убеждена в своей правоте. © Альбина Дубровина / ADME
- В начальной школе я была одной из бабочек, которые кружились вокруг той самой новогодней елки. У всех были мягкие крылышки, сделанные из тюля, ткань была пришита под лопатками и к рукавам. А у меня были 1,5-метровые крылья из фанеры, расписанные под хохлому. Со мной рядом никто не кружился, а в дверь я заходила боком. Обожаю креатив отца! © Подслушано / Ideer
- Лет мне было мало, но говорить уже умел. Друзья все уже в садик ходили, а мне однажды вдруг стало скучно. Садик находился рядом с домом. Как-то пошел гулять и подошел к заборчику сада. В это время там был сончас. Меня заметила повариха, почему-то решила, что я оттуда сбежал. В общем, поймала меня и привела на кухню. Там собрались тетушки. Окружили меня и начали совещаться, мол, знает ли кто-то этого ребенка. Я им говорю, что вообще тут просто гулял, здесь мои друзья, а я еще маленький, меня в садик не берут. Закончилось все тем, что они сдали меня заведующей. Та привела меня домой и сказала родителям, чтобы тащили документы, она меня берет, так как я ну очень самостоятельный. Так я сам устроился в садик. © 3dfx / Pikabu
- У меня были длинные волосы. Мама не разрешала стричь, но папа сжалился надо мной. Он чикнул мне модное каре на ножке. Папа — шахтер и автоинструктор. Спросила, откуда такое парикмахерское мастерство. От его ответа выпала в осадок. Он сказал: «В деревне ни одна овца не жаловалась». © Подслушано / Ideer
- В детстве меня очень интересовало, как волосы лаком из флакона с пшикалкой обрызгивают. Пока никто не видел, взяла флакончик и попшикала себе на волосы. Но так как ожидаемого результата не дождалась, то напшикала столько, что волосы будто мокрые стали, лак чуть ли не стекал. Через какое-то время лак, конечно же, засох, затвердел. Волосы превратились в корку на голове. Помню, очень удивилась и испугалась, так как ожидала красивую «прическу» получить. Долго отмачивали мне голову под водой. Как вчера было! © Оксана А. / Dzen
- Когда я была маленькая, папа постоянно варил мне овсянку. Говорил, что это завтрак чемпионов. Недавно встретилась с ним. Похвасталась тем, что и сейчас ем овсянку на завтрак. Вместо ожидаемой похвалы он потупил глаза и сказал, что в то время совсем не было денег и их хватало лишь на овсянку. © Подслушано / Ideer
- В детстве у нас был кабельный канал, на котором крутили фильмы с видеокассет. После 21 часа должны были показать какой-то боевик. Мы с братом и папой собрались его посмотреть, но в тот день за что-то были отлучены мамой от просмотра телевизора. Однако я знала, что папа все равно будет смотреть. Брат уснул, а я прокралась к двери в зал (там спали родители и стоял телевизор). В общем, тихонько себе смотрела, стоя в коридоре. Но папа подвел — он уснул в кресле в середине фильма. Мама разбудила его, заставила лечь и выключила телевизор. И вот я крадусь к себе в темноте в длинной белой ночнушке и босыми ногами. В какой-то момент поняла, что меня заметили и пробежала остаток пути. Родители вскочили, включили свет. Оказывается, они меня услышали лишь тогда, когда я зашлепала по линолеуму босыми ногами, убегая в комнату. В темноте они услышали шлепание и увидели что-то белое и длинное. Напугала я их тогда знатно. © Мария С. / Dzen
- Поехали на дачу. Взяли и 3-летнего крестника. Сели есть. Мама достала запеченную мясную прослойку. Сосед принес вареные яйца. Мелкий уплетал все это. Вечером позвонила его мама с вопросом, мол, что происходит. Ребенок все время просит сало Кати (так зовут мою маму) и яйца Виктора (имя соседа). Смеялись над этим еще очень долго. © Подслушано / Ideer
- Мы с сестрой родились и выросли на Крайнем Севере, где полярная ночь длится 9 месяцев в году. Мама работала учителем, школу нам пропускать категорически запрещалось. Нас обеих держали в строгой дисциплине, поднимая спозаранку, чтобы в школу мы пришли опрятными и не опоздали на урок. Но каково же было иногда зимним утром сквозь сон услышать мамин голос: «Дети, на улице −45, школа сегодня закрыта, спите!» До сих пор с благоговением вспоминаю те морозные дни! © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 5, я тайком залезла в мамину тумбочку и взяла оттуда ее прокладки. И вот мама внезапно заходит в комнату и... вы бы видели ее ошарашенное лицо! Ведь я решила те самые прокладки взять и напялить на Барби в качестве платья. Получился роскошный наряд с «крыльями» и «фатой»! © Карамель / VK
Каждая такая история — как маленький билетик в прошлое, где мы были беззаботными, верили в Деда Мороза, строившего горки, и искренне считали овсянку завтраком чемпионов. Эти воспоминания — настоящее сокровище, которое мы бережно храним, чтобы доставать в моменты, когда особенно нужно немного душевного уюта.
А какое у вас самое теплое или, может быть, самое забавное воспоминание из детства, которое до сих пор вызывает у вас улыбку?
Комментарии
В Мурманске полярная ночь длится только 40 дней - со 2 декабря по 11 января, но темно на улице с начала ноября до конца февраля. А в школе отменяли занятия уже при -25, но в 8 и 10 выпускных классах всё равно нужно было ходить на уроки, так как нас на них готовили к экзаменам - разбирали возможные вопросы и задания.