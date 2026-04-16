Личный опыт: Как я в 45 лет вышла на «охоту» за счастьем и что из этого вышло

С третьим кандидатом мы встретились в итальянском ресторанчике. Он все больше молчал. Я вдохновилась местной атмосферой и едой, заговорила про свою поездку в Рим, и тут он внезапно выдал: «А у меня кот как-то полиэтиленовый пакет съел». На следующий день он добавил в свой профиль фразу: «Любительниц путешествий просьба не беспокоить». Я и не собиралась.

Потянулись месяцы странных свиданий. Однажды мужчина заказал чашку чая, а я — кофе и десерт. Подношу ложку ко рту, а он вдруг наклоняется ко мне, открывает рот и ждет. Я в шоке спрашиваю: «Что?» А он выдает: «И мне кусочек!» Мужик, да я тебя впервые вижу!

Я была уверена, что делаю что-то не так. Начала лайкать все фото подряд, превратила переписки во вторую работу: отвечала всем, шутила, старалась быть удобной, понимающей, легкой. На свидание приходила при полном параде. Встречалась даже с теми, кто не особо-то и нравился — вдруг разгляжу.

Один мужчина жил с матерью и не собирался жениться, потому что «маме будет одиноко». Другой приехал с букетом уставших астр и сообщил, что у меня милые морщинки. Третий в конце свидания похлопал меня по плечу и сказал: «Ну давай, мать, удачи тебе».