Любовь — это не слова: 19 трогательных историй о поступках, меняющих все

Любовь — это не красивые тосты и не посты в соцсетях. Это действия, которые меняют мир одного человека. Мы нашли 20 примеров того, как простые, на первый взгляд, решения превращаются в великие доказательства чувств. Эти истории напомнят вам, что для подвига не нужен повод — достаточно просто быть рядом