17 честных комиксов о семейной жизни, которыми захочется поделиться со своей второй половинкой

Семейная жизнь — это не только громкие праздники и идеальные фото. Чаще всего это тихие, абсурдные и до боли знакомые моменты, которые и создают ту самую «погоду в доме». Когда видишь их со стороны, в рисунках, становится и смешно, и тепло. Мы собрали 17 честных комиксов, в которых узнает себя каждая пара. Покажите их своей второй половинке — это лучший способ сказать: «Я тебя понимаю».

1. В твоих мечтах — эстетичный кадр. В реальности — смазанное лицо и чей-то палец в объективе. Зато честно!

2. Романтика с годами не исчезает, она просто становится... практичнее.

Iryna Varenko 15 часов назад Да ну нет... У нас наоборот. Когда встречались никуда не ходили, нам и без того интересно было друг с другом))) Максимум бытовую технику покупали... А сейчас и на концерт, и на курорт и романтик под звёздами. Так сказать дровишек в костер подкинуть)) - - Ответить

3. Утро начинается не с кофе, а с попыток выяснить, чей именно будильник сейчас пытается вывести вас из себя

4. «Я уже обуваюсь» и «мне остался один штрих» — это две разные временные петли, которые никогда не пересекаются

5. В начале вы спорите о цвете затирки, а через год радуетесь, что дыра в стене напоминает карту Италии. Это не недоделки, это лофт!

6. Глажка — это психологический поединок. Иногда кажется, что если прижать рубашку к уже поглаженным вещам, складки испугаются и исчезнут сами собой.

Оксана Балабонова 16 часов назад Мерлин Монро не должна гладить,а Джеймс Бонд - вполне - - Ответить

7. Мусор сам не уходит. Он ждет. Час, день... или до того самого взгляда партнера, после которого становится ясно: время пришло

8. Днем вы — идеальная пара, а ночью начинается битва за одеяло. В этой схватке достается даже коту, который внезапно оказывается лишним на этой территории

9. Иногда лучший «культурный диалог» — это спор о том, чей сейчас черед идти за соусом. А вечерние платья отлично смотрятся на вешалке, пока вы наслаждаетесь десятой серией любимого шоу

10. Фраза «я дома» означает, что места в квартире стало меньше, а пакетов и шума — больше. Зато вместе веселее

11. Современная проблема: потратить на поиски фильма больше времени, чем длится сам фильм. В итоге самым интересным сюжетом оказывается меню стримингового сервиса

12. Науке до сих пор неизвестно, почему один не видит вещь прямо перед носом, а стоит второму войти в комнату — и предмет материализуется из воздуха

13. Загружаешь 10 пар, достаешь 19 носков. Пора признать: где-то в квартире существует цивилизация, построенная на одиноких левых носках

14. В каждой паре одному всегда жарко, а другому вечно дует. Жизнь — это вечный компромисс между вентилятором и шерстяным пледом

15. Говорят, что совместная сборка шкафа заменяет десять сеансов у психолога. Главное — помнить: если в конце у вас осталась «лишняя» деталь, значит, вы просто создали более совершенную модель

Olga Dubrowski 15 часов назад Никогда не видела шкафа с таким обилием мелких деталей. - - Ответить

16. Поход за хлебом — это портал в другое измерение. Через два часа хлеба нет, зато есть новые свечи, коврик и шторы, которые «просто на нас посмотрели»