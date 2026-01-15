Мы «смыли» макияж с 14 известных кинозлодеек, и они оказались ну просто милашками

Макияж в кино — это мощное оружие. С помощью него нередко подчеркивают отрицательных героинь, выделяя их. Мы решили провести эксперимент и с помощью нейросетей убрали макияж с женских персонажей, которые традиционно вызывали у зрителя неприязнь. Оказалось, что под ним зачастую скрываются на редкость мягкие черты лица. Глядя на некоторые кадры, сложно поверить, что эта женщина всего минуту назад замышляла коварный план или изводила падчерицу.