Мы «смыли» макияж с 14 известных кинозлодеек, и они оказались ну просто милашками

Кино
3 часа назад
Мы «смыли» макияж с 14 известных кинозлодеек, и они оказались ну просто милашками

Макияж в кино — это мощное оружие. С помощью него нередко подчеркивают отрицательных героинь, выделяя их. Мы решили провести эксперимент и с помощью нейросетей убрали макияж с женских персонажей, которые традиционно вызывали у зрителя неприязнь. Оказалось, что под ним зачастую скрываются на редкость мягкие черты лица. Глядя на некоторые кадры, сложно поверить, что эта женщина всего минуту назад замышляла коварный план или изводила падчерицу.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Марфуша, «Морозко»

Мачеха, «Морозко»

Двуличе, «Новые похождения Кота в сапогах»

Лиса Алиса, «Приключения Буратино»

Снежная королева, «Снежная королева»

Миледи Винтер, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Кира Шемаханская, «Чародеи»

O_о
19 минут назад

Ну надо же, каким скульптурингом владели, оказывается, советские гримёры, не чета современным: даже прикус меняли, даже посадку глаз, не говоря уже о носе!
*Сарказм.

-
-
Ответить

Алевтина, «Экипаж»

Злая колдунья, «Сказки старого волшебника»

Сонька, «Бумбараш»

Лена, «Веселые ребята»

Анна, «Бриллиантовая рука»

Пилар, «ТАСС уполномочен заявить»

Анидаг, «Королевство кривых зеркал»

O_о
15 минут назад

Почему у грузинки Лидии Вертинской, урождённой Циргвава, такие блондинистые ресницы?

-
-
Ответить

А кто из злодеек показался вам особенно милой без макияжа? Кого из героинь вы теперь не сможете воспринимать так же серьезно?

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее