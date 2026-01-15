Мы «смыли» макияж с 14 известных кинозлодеек, и они оказались ну просто милашками
Макияж в кино — это мощное оружие. С помощью него нередко подчеркивают отрицательных героинь, выделяя их. Мы решили провести эксперимент и с помощью нейросетей убрали макияж с женских персонажей, которые традиционно вызывали у зрителя неприязнь. Оказалось, что под ним зачастую скрываются на редкость мягкие черты лица. Глядя на некоторые кадры, сложно поверить, что эта женщина всего минуту назад замышляла коварный план или изводила падчерицу.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Марфуша, «Морозко»
Мачеха, «Морозко»
Двуличе, «Новые похождения Кота в сапогах»
Лиса Алиса, «Приключения Буратино»
Снежная королева, «Снежная королева»
Миледи Винтер, «Д’Артаньян и три мушкетера»
Кира Шемаханская, «Чародеи»
Ну надо же, каким скульптурингом владели, оказывается, советские гримёры, не чета современным: даже прикус меняли, даже посадку глаз, не говоря уже о носе!
*Сарказм.
Алевтина, «Экипаж»
Злая колдунья, «Сказки старого волшебника»
Сонька, «Бумбараш»
Лена, «Веселые ребята»
Анна, «Бриллиантовая рука»
Пилар, «ТАСС уполномочен заявить»
Анидаг, «Королевство кривых зеркал»
Почему у грузинки Лидии Вертинской, урождённой Циргвава, такие блондинистые ресницы?
И вот еще несколько статей, в которых мы поколдовали над культовыми персонажами:
А кто из злодеек показался вам особенно милой без макияжа? Кого из героинь вы теперь не сможете воспринимать так же серьезно?