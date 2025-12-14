15 персонажей бразильских сериалов, которые лихо изменились, стоило перенести их в наши дни

15 персонажей бразильских сериалов, которые лихо изменились, стоило перенести их в наши дни

Для нас бразильские сериалы были не просто развлечением, а целым экзотическим миром, в котором кипели настоящие страсти. Но вы когда-нибудь представляли, как бы выглядели персонажи из «Клона», «Секрета тропиканки», «Семейных уз» и других тв-картин, если бы они попали в наше время? А нам и представлять не надо, мы их взяли и перенесли. Посмотрите, как получилось: одни герои сохранили свою ностальгическую притягательность, а других просто не узнать!

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Изаура, «Рабыня Изаура»

Леонсио, «Рабыня Изаура»

Ракель, «Секрет тропиканки»

Рамиру, «Секрет тропиканки»

Ирен, «Новая жертва»

Саид, «Клон»

Анастасия
14 минут назад

С бородой ему идёт больше. Это несмотря на то, что мне не нравятся бородатые мужчины.

-
-
Ответить

Жади, «Клон»

Иветти, «Клон»

Донья Жура, «Клон»

Маиза, «Клон»

Лаура, «Во имя любви»

Бранка, «Во имя любви»

Мария, «Хозяйка судьбы»

Камилли, «Земля любви, земля надежды»

Летисия, «Тропиканка»

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, AI-generated image, Esperança / Rede Globo de Televisão, AI-generated image

Комментарии

