15 персонажей бразильских сериалов, которые лихо изменились, стоило перенести их в наши дни
Интересное
2 часа назад
Для нас бразильские сериалы были не просто развлечением, а целым экзотическим миром, в котором кипели настоящие страсти. Но вы когда-нибудь представляли, как бы выглядели персонажи из «Клона», «Секрета тропиканки», «Семейных уз» и других тв-картин, если бы они попали в наше время? А нам и представлять не надо, мы их взяли и перенесли. Посмотрите, как получилось: одни герои сохранили свою ностальгическую притягательность, а других просто не узнать!
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Изаура, «Рабыня Изаура»
Леонсио, «Рабыня Изаура»
Ракель, «Секрет тропиканки»
Рамиру, «Секрет тропиканки»
Ирен, «Новая жертва»
Саид, «Клон»
С бородой ему идёт больше. Это несмотря на то, что мне не нравятся бородатые мужчины.
-
-
Ответить
Жади, «Клон»
Иветти, «Клон»
Донья Жура, «Клон»
Маиза, «Клон»
Лаура, «Во имя любви»
Бранка, «Во имя любви»
Мария, «Хозяйка судьбы»
Камилли, «Земля любви, земля надежды»
Летисия, «Тропиканка»
И вот еще несколько статей, в которых мы перенесли культовых персонажей в наше время:
Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, AI-generated image, Esperança / Rede Globo de Televisão, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ честных историй от женщин, которые прошли через бурю и увидели радугу
Народное творчество
1 месяц назад
20+ имен и фамилий, которые сами по себе — история
16 историй о людях, которым в жизни знатно помогли острое словцо и удача
18 собеседований, которые убедили кандидатов, что есть вещи и похуже безработицы
14 будничных историй, в которые ворвался элемент неожиданности
14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество
Истории
2 дня назад
20+ человек поделились настолько крутыми хитростями, что их можно передавать по наследству
Народное творчество
1 месяц назад
16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов
Истории
1 неделя назад
18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду
Истории
2 месяца назад
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
15+ человек, которые привезли из-за границы не магнитики, а истории на миллион
Истории
5 дней назад
16 доказательств того, что против бытового хаоса есть только одно оружие: юмор
Народное творчество
4 недели назад