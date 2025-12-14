15 персонажей бразильских сериалов, которые лихо изменились, стоило перенести их в наши дни

Для нас бразильские сериалы были не просто развлечением, а целым экзотическим миром, в котором кипели настоящие страсти. Но вы когда-нибудь представляли, как бы выглядели персонажи из «Клона», «Секрета тропиканки», «Семейных уз» и других тв-картин, если бы они попали в наше время? А нам и представлять не надо, мы их взяли и перенесли. Посмотрите, как получилось: одни герои сохранили свою ностальгическую притягательность, а других просто не узнать!