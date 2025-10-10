Нейросеть показала, как герои старых фильмов гуляли бы на новогоднем корпоративе

Принцип работы нутримата очень интересен. При нажатии кнопки "Напиток" производится мгновенное, тщательное обследование вкусовых сосочков субъекта и спектральный анализ его метаболизма. Затем через нервную систему во вкусовые центры мозга субъекта запускаются слабые пробные сигналы, чтобы предложенный напиток, как говорится, "хорошо пошел". Вместе с тем совершенно непонятно, зачем все это делается, потому что машина неизменно выдает чашку жидкости, которая разительно, однако не на все сто, отличается от чая.