Нейросеть показала, как герои старых фильмов гуляли бы на новогоднем корпоративе
Вы когда-нибудь представляли себе героев любимых старых фильмов на современном новогоднем корпоративе? А вот мы представили. Точнее, попросили искусственный интеллект поработать машиной времени и перенести их в нашу реальность. Кто бы мог подумать, что секретарша Верочка из «Служебного романа» станет блондинкой, а Гога — он же Гоша, — превратится в настоящего сердцееда.
Используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
Надя, «Самая обаятельная и привлекательная»
Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром»
Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром»
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Гоша, «Москва слезам не верит»
Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»
Это уже после просекко Анну Асти услышала, и включился режим царицы
Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания»
Ольга Николаевна, «Зимняя вишня»
Афоня, «Афоня»
Катерина Тихомирова, «Москва слезам не верит»
Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»
Верочка, «Служебный роман»
Галина Аркадьевна, «По семейным обстоятельствам»
Маргарита Павловна, «Покровские ворота»
Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Комментарии
Диапазон реакций на «творчество» варьируются где-то в пределах от «Зачем!?» до «Памагите»