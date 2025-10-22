10+ ремейков любимого кино, при просмотре которых хочется поплакать — и не всегда от радости

Спустя сорок лет историю решили рассказать заново. Новое «Чучело» снял Илья Хотиненко, который в беседе с «Комсомольской правдой» открыто признался, что не смотрел фильм Быкова и не читал первоисточник.

В его версии привычные нам герои получают другие имена, вместо деда мы видим отца девочки, да и сам фильм напичкан анимацией и спецэффектами. От старого доброго кино осталась только суть: новенькая девочка в школе, травля и дети, которые не отдают себе отчета в том, что такое жестокость и каковы ее границы.

Главная роль досталась Марии Симоновой, снявшейся во втором сезоне сериала «Загляни ему в голову». Новое «Чучело» — это первая большая работа для юной актрисы.