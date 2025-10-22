Вопрос как это будет снято, такие вещи нужно освещать, но если это будет очередная халтура...
10+ ремейков любимого кино, при просмотре которых хочется поплакать — и не всегда от радости
Современный кинематограф щедро одаривает нас перезапусками, продолжениями или творческими интерпретациями классики. Сегодня перед вами — любимые поколениями картины, которые задумали переснимать (или уже это сделали).
«Сказка о потерянном времени»
В 1964 году «Сказка о потерянном времени» оставила неизгладимое впечатление на публику: в фильме были умело совмещены живые актеры и анимация. Неискушенный компьютерной графикой зритель был в восхищении.
Совсем скоро — в 2026 году, согласно пресс-службе Киностудии Горького — на экраны выйдет одноименная семейная комедия. В ней злые волшебники вернут себе молодость с помощью специального гаджета. Роли повзрослевших детей, у которых украли время, сыграют Иван Охлобыстин, Виталий Хаев и Людмила Артемьева.
«Чучело»
В 1983 году Ролан Быков снял «Чучело» — фильм по повести Владимира Железникова. Впервые школьную травлю показали не в завуалированном виде, а во всей ее полноте.
Пронзительная актерская работы 12-летней Кристины Орбакайте в роли Лены Бессольцевой стала для многих настоящим откровением. Роль деда главной героини сыграл непревзойденный Юрий Никулин.
Спустя сорок лет историю решили рассказать заново. Новое «Чучело» снял Илья Хотиненко, который в беседе с «Комсомольской правдой» открыто признался, что не смотрел фильм Быкова и не читал первоисточник.
В его версии привычные нам герои получают другие имена, вместо деда мы видим отца девочки, да и сам фильм напичкан анимацией и спецэффектами. От старого доброго кино осталась только суть: новенькая девочка в школе, травля и дети, которые не отдают себе отчета в том, что такое жестокость и каковы ее границы.
Главная роль досталась Марии Симоновой, снявшейся во втором сезоне сериала «Загляни ему в голову». Новое «Чучело» — это первая большая работа для юной актрисы.
«Полдень»
Сериал «Полдень» — прямое продолжение дилогии «Обитаемый остров». Оба фильма сняты по одноименной повести братьев Стругацких.
В кино центральную мужскую роль исполнил Василий Степанов, а женский образ воплотила на экране Юлия Снигирь.
Сериал «Полдень» переносит нас ко второй части цикла — роману «Жук в муравейнике». Мужская роль досталась Юрию Колокольникову.
Любопытно, что Юлия Снигирь вернулась в проект: в новом сериале она играет Майю — загадочную женщину, преследующую собственные интересы.
«Морозко»
Культовая сказка Александра Роу «Морозко», вышедшая на экраны в 1964 году, у многих до сих пор ассоциируется с детством и новогодними праздниками.
В 2026 году ожидается ее новая версия — ремейк от Эдуарда Бордукова. Создатели обещают сохранить волшебный дух истории, добавив при этом современное визуальное оформление.
Настеньку играет Мария Канунникова, а Марфушу — Виктория Серикова. Морозко на экране воплотил Кирилл Зайцев, а в роль злой ведьмы досталась Елизавете Боярской.
Сюжет сказки неожиданно изменили: теперь Настя и Марфуша не враги, а союзницы, которым вместе с Морозко предстоит вернуть зиму и остановить чары темных сил.
«Отель „У погибшего альпиниста“»
В 1979 году на экраны вышел фантастический детектив «Отель „У погибшего альпиниста“». Фильм запомнился зрителю красочными горными пейзажами, нуарной атмосферой и сильной дозой абсурда: в отеле, отрезанном от мира лавиной, заправляют пришельцы и роботы.
Теперь режиссер Александр Домогаров-мл. готовит новую адаптацию, которая выйдет на экраны в 2027 году. Это не просто ремейк, а вольная интерпретация повести.
«В картине есть новые линии, и часть персонажей раскрывается иначе, чем у Стругацких. Но посыл авторов мы оставили тот же. Наша задача — подарить новые эмоции поклонникам повести», — говорит он.
Каст у фильма звездный: в главных ролях снимаются Евгений Цыганов, Сергей Маковецкий, Александр Балуев и Светлана Ходченкова.
«Трудно быть богом»
Повесть «Трудно быть богом» была экранизирована дважды — в 1989 и в 2013 годах. Современная версия была, так сказать, на любителя: не все смогли досмотреть до конца трехчасовой артхаус.
В 2026 году ожидается мини-сериал. Актеры подобраны любопытно: на экране мы увидим Никиту Кологривого, Сергея Безрукова и Федора Бондарчука. Не так давно стало известно, что главная мужская роль досталась сербскому актеру Александару Радойичичу.
До начала съемок актер не был знаком с творчеством братьев Стругацких, в чем он признался «Кинопоиску». Прочитав книгу, Александар был впечатлен тем, как органично сочетаются в романе философия, научная фантастика и психология.
Отвлечемся на минутку и взглянем на актера в образе. Кажется, ему эта роль идеально подходит.
«Москва слезам не верит»
«Москва слезам не верит» — фильм, который знают и любят даже те, кто родился спустя несколько десятилетий после выхода картины. В 1980-х он стал настоящим культурным феноменом и принес Владимиру Меньшову «Оскар».
Для зрителей это была история про любовь, разочарования и надежды в огромном городе, рассказанная так честно, что героини — Галина, Людмила и Катерина — стали символами целой эпохи.
Теперь к этой легенде возвращаются Жора Крыжовников и Ольга Долматовская. Их восьмисерийный проект получил название «Москва слезам не верит. Все только начинается».
Сюжет перенесен в нулевые: в центре — молодая мать Ксюша, которая вместе с маленьким сыном приезжает в Москву, пытаясь вырваться из прошлого и начать все сначала. В столице она встречает студентку Олю и взбалмошную Машу, котоая мечает выйти замуж за иностранца.
Премьера сериала состоялась в сентябре 2025-го года.
«Моя прекрасная няня»
Создатели «Няни Оксаны» дружно утверждают, что их сериал — вовсе не ремейк любимого многими сериала. Но сюжет выглядит слишком знакомо: героиня приезжает в Москву к любимому, но остается одна и случайно попадает в дом к вдовцу-ресторатору с тремя детьми.
Секрет в том, что это новая адаптация культового зарубежного ситкома The Nanny с Фрэн Дрешер. Того самого, который у нас уже «прожил жизнь» под названием «Моя прекрасная няня».
Режиссер Евгения Абдель-Фаттах собрала любопытный актерский состав: Оксану играет Олеся Иванченко (это ее актерский дебют), а ее партнером по площадке стал Виктор Хориняк, знакомый широкой публике по «Последнему богатырю».
Посмотрим, сможет ли «Няня Оксана» повторить магию Фрэн Дрешер и не потеряться в тени няни Вики.
«Умка»
«Умка» появился на экранах в 1969-м и сразу стал особенным мультфильмом. История про белого медвежонка и мальчика, с которым он так хочет подружиться, выглядела удивительно просто, но именно эта простота и делала ее такой живой. А музыка Евгения Крылатова и голос Аиды Ведищевой добавили столько нежности, что сердце до сих пор тает при строках: «Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь?»
Режиссер Максим Пешков решился заново рассказать эту историю. Создатели обещают сохранить ту самую мягкую интонацию, но добавить современное дыхание.
В ролях — Марина Кравец, Павел Прилучный, Лариса Брохман, Ярослав Матвеев. Медвежонка и его маму создадут при помощи компьютерной графики.
«Варвара-краса, длинная коса»
В конце 1970-го на экраны вышла сказка Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». В главной роли — Татьяна Клюева, чья нежная красота запала в душу многим.
Ей составили компанию такие звезды, без которых сказки нашего детства были просто немыслимы — Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Вера Алтайская. Фильм посмотрели миллионы зрителей, и он прочно встал в ряд тех кинолент, которые нам бесконечно дороги.
И вот — новый проект, режиссером которого стал Антон Ланшаков. Варвару играет молодая актриса Рината Тимербаева, а вместе с ней в сказке снимаются Александр Петров в роли кузнеца Андрея, Никита Полицеймако в роли царевича Елисея и Леонид Ярмольник в роли Берендея.
Пока мы спорим, стоит ли переснимать и перекраивать картины, любимые целыми поколениями, киноделы продолжают творить. Остается только смотреть и комментировать:
