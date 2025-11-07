Как выглядели бы 14 героинь с шедевральных полотен, если бы они старели вместе с нами
Люди, изображенные на картинах, навечно остаются молодыми. Проходят года, сменяются века, а они по-прежнему смотрят на нас с полотен именно такими, какими их запечатлели когда-то на холсте. Но что, если бы героини с популярных полотен, например, Мона Лиза или Девушка с жемчужной сережкой, старели так же, как мы? Мы решили выяснить, как бы они тогда могли выглядеть.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
Пьер Огюст Ренуар, «Портрет Жанны Самари»
Валентин Серов, «Девочка с персиками»
Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
Эмиль Вернон, «Красавица у лимонного дерева»
Эжен де Блаас, «Водоноска»
Джон Сарджент, «Портрет мадам Икс»
Данте Габриэль Россетти, «Леди Лилит»
Петрус Кристус, «Портрет девушки»
Густав Климт, «Портрет Адели Блох-Бауэр I»
Рафаэль, «Дама с единорогом»
Иван Крамской, «Неизвестная»
Фрэнк Кадоган Купер, «Тщеславие»
Тщеславная красавица преобразилась и превратилась в старушку-хохотушку с пирожками)))))
