Как выглядели бы 14 героинь с шедевральных полотен, если бы они старели вместе с нами

Люди, изображенные на картинах, навечно остаются молодыми. Проходят года, сменяются века, а они по-прежнему смотрят на нас с полотен именно такими, какими их запечатлели когда-то на холсте. Но что, если бы героини с популярных полотен, например, Мона Лиза или Девушка с жемчужной сережкой, старели так же, как мы? Мы решили выяснить, как бы они тогда могли выглядеть.