5 часов назад
Как выглядели бы 14 героинь с шедевральных полотен, если бы они старели вместе с нами

Люди, изображенные на картинах, навечно остаются молодыми. Проходят года, сменяются века, а они по-прежнему смотрят на нас с полотен именно такими, какими их запечатлели когда-то на холсте. Но что, если бы героини с популярных полотен, например, Мона Лиза или Девушка с жемчужной сережкой, старели так же, как мы? Мы решили выяснить, как бы они тогда могли выглядеть.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

Melancholy
1 день назад

Ух ты! Очень даже верю, что она бы именно так выглядела в возрасте.

Пьер Огюст Ренуар, «Портрет Жанны Самари»

Валентин Серов, «Девочка с персиками»

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»

Эмиль Вернон, «Красавица у лимонного дерева»

Эжен де Блаас, «Водоноска»

Джон Сарджент, «Портрет мадам Икс»

Данте Габриэль Россетти, «Леди Лилит»

Петрус Кристус, «Портрет девушки»

Густав Климт, «Портрет Адели Блох-Бауэр I»

Рафаэль, «Дама с единорогом»

Иван Крамской, «Неизвестная»

Фрэнк Кадоган Купер, «Тщеславие»

Ольга Курпякова
4 часа назад

Очень просим avtorov (думаю, что многие комментаторы ко мне присоединятся) не издеваться над старинными картинами известных и неизвестных художников, и придумать что-нибудь другое. Мы верим в вас!

Яна Кошка
4 часа назад

мне понравилось многие работы. не вызывают отторжения , рассматривать интересно

