Как проживали бы осень 15 персонажей известных картин, если бы были обычными людьми

23 часа назад
Как проживали бы осень 15 персонажей известных картин, если бы были обычными людьми

Осень навевает тоску? Серое небо, дождь за окном и желание закутаться в плед до весны? Знакомо. Но что, если мы скажем, что лучшее лекарство от осенней хандры висело в музеях все это время? Давайте представим, как пятнадцать великих персонажей справлялись бы с главной осенней дилеммой: как сохранить ореол вечности, когда с деревьев на голову падает мокрая листва.

1. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

2. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

3. Ян ван Эйк, «Портрет четы Арнольфини»

4. Ян Ван Эйк, «Портрет мужчины в красном тюрбане»

Драконятина
1 день назад

О, зашибись, вышел из баньки в полотенчике и теплом халатике, и глинтвейнчику бахнуть. Осенне-зимний вайб)

5. Джон Уотерхаус, «Леди из Шалот»

6. Нико Пиросмани, «Актриса Маргарита»

7. Рафаэль Санти, «Донна Велата»

8. Валентин Серов, «Девочка с персиками»

9. Пьер Огюст Ренуар, «Спящая девушка с кошкой»

10. Густав Климт, «Дама с веером»

11. Эдвард Мунк, «Крик»

12. Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»

13. Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Муатесье»

14. Данте Габриэль Россетти, «Леди Лилит»

15. Иван Крамской, «Неизвестная»

Вот сейчас кто-то с ностальгией вспоминает запах жареных каштанов, а кто-то — так и не разобрался, как управляться с зонтом-автоматом, и даже бессмертные шедевры иногда нуждаются в чашке горячего чая и вязаных носках.

Комментарии

Ирина Александровна
1 неделя назад

О, впервые улыбки, а не оскалы! Неожиданно понравилось. Получились довольно милые картинки с осенним настроением по мотивам классических произведений.

Zaryz3
18 часов назад

Ну оригиналы, конечно, шедевры великих художников, но нейросеть очень красиво и плавно их переделала, добавив настроение и не унитазные улыбки. Джоконда вообще супер, а "Девушка с сережкой" так изящно и натурально улыбается, что прям самим хочется улыбнуться. Словом, понравилось. Спасибо!

