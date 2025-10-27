Как проживали бы осень 15 персонажей известных картин, если бы были обычными людьми
Осень навевает тоску? Серое небо, дождь за окном и желание закутаться в плед до весны? Знакомо. Но что, если мы скажем, что лучшее лекарство от осенней хандры висело в музеях все это время? Давайте представим, как пятнадцать великих персонажей справлялись бы с главной осенней дилеммой: как сохранить ореол вечности, когда с деревьев на голову падает мокрая листва.
1. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
2. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
3. Ян ван Эйк, «Портрет четы Арнольфини»
Улыбка на его лице выглядит противоестественно и даже где-то зловеще)))
4. Ян Ван Эйк, «Портрет мужчины в красном тюрбане»
О, зашибись, вышел из баньки в полотенчике и теплом халатике, и глинтвейнчику бахнуть. Осенне-зимний вайб)
5. Джон Уотерхаус, «Леди из Шалот»
6. Нико Пиросмани, «Актриса Маргарита»
7. Рафаэль Санти, «Донна Велата»
8. Валентин Серов, «Девочка с персиками»
9. Пьер Огюст Ренуар, «Спящая девушка с кошкой»
10. Густав Климт, «Дама с веером»
11. Эдвард Мунк, «Крик»
12. Сандро Боттичелли, «Портрет молодой женщины»
13. Жан Огюст Доминик Энгр, «Портрет мадам Муатесье»
14. Данте Габриэль Россетти, «Леди Лилит»
15. Иван Крамской, «Неизвестная»
Вот сейчас кто-то с ностальгией вспоминает запах жареных каштанов, а кто-то — так и не разобрался, как управляться с зонтом-автоматом, и даже бессмертные шедевры иногда нуждаются в чашке горячего чая и вязаных носках.
Комментарии
О, впервые улыбки, а не оскалы! Неожиданно понравилось. Получились довольно милые картинки с осенним настроением по мотивам классических произведений.
Ну оригиналы, конечно, шедевры великих художников, но нейросеть очень красиво и плавно их переделала, добавив настроение и не унитазные улыбки. Джоконда вообще супер, а "Девушка с сережкой" так изящно и натурально улыбается, что прям самим хочется улыбнуться. Словом, понравилось. Спасибо!