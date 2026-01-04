Не понимаю. Все салаты выглядят как наборы ингредиентов? Знаю только один такой салат, который смешивается прямо на столе при подаче. Но он майонезный, непритязательный...
16 работников общепита вспомнили, как их обычный день превратился в настоящий аттракцион
Мы ходим в кафе и рестораны и зачастую вообще не представляем себе, какие процессы кипят во «внутренней кухне» этих заведений. А их сотрудникам обычно есть что рассказать — когда в их производстве случается какой-то сбой, или когда приходят крайне необычные клиенты. В нашей подборке — такие истории от работников общепита, что хочется то ли рассмеяться, то ли обнять и плакать.
- У нас был кейтеринговый заказ на 600 крылышек. Обычно ничего страшного, но в этот раз команда подготовки почему-то не успела их заранее разморозить — к моменту готовки они были только частично оттаявшими. Человек, ответственный за фритюр, растерялся от такого заказа, взял слишком мокрые, полузамороженные крылья и закинул их сразу во все 4 двойные фритюрницы, и как только опустил корзины — масло превратилось в извергающийся вулкан, все кипело, бурлило и выливалось через край.
Заказ должен был быть готов к 17:00, а наш самый напряженный поток начинается в 18:00. Представьте, как «весело» нам было — доделывать кейтеринг, устранять последствия фритюрного коллапса и одновременно обслуживать полный зал в пятничный час пик. Это был один из самых безумных, веселых и стрессовых вечеров в моей жизни. © rG_MAV3R1CK / Reddit
- В ресторане очень высокого класса мы как-то получили запрос от одного крайне состоятельного гостя: он хотел прийти на следующий день и поужинать свежим королевским крабом. Если коротко: для выполнения этого запроса понадобились: несколько телефонных звонков, небольшой самолет, вертолет, грузовой рейс и курьер... Но краб действительно прибыл на следующий день — живой и свежий. В тот день я по-настоящему осознал, на что способно настоящее богатство. После ужина гость прошел через кухню и раздал каждому по 100 долларов. По моим подсчетам, только доставка краба обошлась ему примерно в $13 тысяч. К тому же в тот вечер он купил элитный напиток за $20 тысяч. Но это — в ценах 2007 года. © NeverFence / Reddit
- В молодости подрабатывал в Японии поваром, хотя язык почти не знал. У нас возле ресторана бегала собака, я ее частенько подкармливал. Однажды к нам в ресторан приехала какой-то важный дядя. Все начали бегать по кухне, нервничать, что-то искать. Потом слышу разговор шеф-повара и подчиненных, из которого я понял только слова «собака» и «мясо». После этого два повара взяли черный пакет и побежали на улицу. Я испугался за нашу собачку, бросил все дела, выскочил на улицу, схватил пса и начал убегать. Остановили меня метров через сто, и там мой соотечественник объяснил, что они просто вынесли на улицу мясо с истекшим сроком годности, и хотели его отдать собачке. А «важный гость» — это какой-то инспектор, который приехал проверять кухню. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Как-то вечером один мужчина заказал клаб-сэндвич с индейкой. Но с оговоркой: он не хотел ничего из начинки, кроме хлеба и сыра, но при этом сэндвич нужно было поджарить, как обычно. Мы переспросили официантку: «Так он хочет сырный тост, как в детском меню?» — «Нет, он хочет именно клаб-сэндвич с индейкой, просто без индейки и всего остального. Только хлеб и сыр, поджаренные». Мы предложили ему сырный тост с детского меню — дешевле и логичнее, но снова услышали: «Нет. Он хочет клаб-сэндвич с указанными изменениями».
Ну окей. В итоге он заплатил $14 за три ломтика поджаренного белого хлеба и три кусочка сыра. И еще попросил передать поварам, что все было идеально. © JessicantTouchThis / Reddit
- Работаю шеф-поваром в ресторане, пробую чуть ли не каждое блюдо, соус. Не хочу, а приходится, чтобы каждое блюдо было идеально по вкусу. Но все мимо пробегающие официанты, кассиры и мойщицы желают приятного аппетита. Кто с грустью, кто с голодом в глазах, кто с завистью. Как же меня это раздражает! Миллион раз в день от всех слышать приятного аппетита... Я не ем! Я пробую! Работа такая! Достали! © Подслушано / Ideer
- Я официантка в известном кафе нашего города. Однажды пришли две дамы преклонного возраста, заказали по салату и кофе. Приношу, они начинают возмущаться, что тарелка не такая, как на картинке в меню. Тут вроде разобрались, успокоила, объяснила. Но вторая мадам не хотела униматься и стала предъявлять претензии, почему салат перемешан, а не как на картинке. На картинках в меню у нас представлены салаты не вперемешку, там на тарелке по кучкам лежат составляющие салата (чтобы человек понимал, какие в нем ингредиенты). И вот второй женщине хотелось, чтобы салат принесли именно так. Подняла такой хай, что повару пришлось за свой счет делать салат именно так, как на картинке. © Рабочие истории / VK
- Лет десять назад в ресторан зашел мужчина и заказал утиную грудку с вишневой глазурью и пюре из сельдерея. Он попросил, чтобы утку ему нарезали на кусочки так, как подают детям, вместо того чтобы подать ее стандартными ломтиками. Мы сделали, как просил — выглядело ужасно, но он все съел, остался доволен. В следующие недели он приходил еще несколько раз, на кухне его быстро прозвали «чуваком с детским питанием».
Спустя три года я сижу на ужине с родственниками жены. Разговор зашел о пищевых ограничениях и о том, как в ресторанах работают с такими запросами. Я стал объяснять разницу между процедурой в случае аллергии и просто нестандартными просьбами, и вспомнил историю с уткой. Уже дошел до момента, как повара смеются над этим парнем, а тут с другого конца стола раздается голос: «Эм... это был я».
Оказалось, что незадолго до тех визитов он сломал запястье и просто не мог нарезать себе еду сам. Ему так понравилась та утка, что он продолжал приходить, а мы все делали, как он просил. Выяснилось, что тот самый «чувак с детским питанием» недавно стал моим шурином. © bassinyourface / Reddit
- Работала официанткой на мероприятии в дорогом ресторане — стояла за стойкой с деликатесами. Осталось много еды, которую отдали заказчице. И вот ночь, я уставшая собираюсь домой, и тут она подбегает и взбудораженно говорит: «Вы видели, что мне положили?» Смотрю, а там все супер: хамон, колбасы, тарталетки с паштетом. Заказчица поясняет: «Я же мясное не ем, придется вам это все забрать». Ну а я с радостью!
- Работала поваром, меню наше состояло из фастфуда. Однажды к нам пришла миниатюрная девушка. Заказала маленькую шаурму без мяса. Совсем. Половину съела — половину выкинула. На следующий раз пришла и заказала шаурму без мяса и уже без соуса. По факту там были только овощи. И так она приходила и убирала по одному ингредиенту, пока однажды не попросила голый лаваш. Хотела бесплатно ей отдать уже, но она принципиально за него заплатила. Съела, ушла и больше не приходила.
Как-то пришла пара и заказала хот-дог, но просто сосиску. Без всего. Оказалось, они хотели покормить собачку. И это при том, что напротив нас стоял магазин, где за ту же цену, которую они потратили на хот-дог, могли купить пачку дешевых сосисок и отдать их собаке.
Было, что молодой парень попросил шаурму без лаваша. То есть сделать из всех ингредиентов салат и разогреть в микроволновке.
Ну и коронное — мужчина попросил в бургер добавить шоколадный топинг, который мы используем как дополнение к пончикам. © Рабочие истории / VK
- Как-то к нам зашла женщина, которая отлично знала все наши правила и ограничения на заказы навынос — и умело их обошла. Первое правило: в одном заказе навынос можно взять максимум три пиццы на классическом тесте. Так вот, ее первый заказ — три такие пиццы, плюс 16 порций крыльев и 16 порций картошки фри. А потом ее муж оформляет второй заказ: снова три пиццы на классическом тесте, 16 порций куриных стрипсов и 16 салатов «Цезарь». Таким образом они обошли наше ограничение по пицце и избежали автоматического включения чаевых за большой заказ.
Хуже всего то, что это было прямо в разгар наплыва гостей — два зала ресторана были полностью забиты. © ToreyCMoore / Reddit
- Работала администратором кафе. Я неоднократно забивала на правило «клиент всегда прав». Не хамила, но могла из-за грубости отказаться обслуживать. И вот как-то посетитель орал: «Вызовите администратора!» А я говорю, мол, он перед вами. Привыкли, что могут что угодно делать и ничего за это им не будет. А я даже если работаю на такой работе, не могу подлизываться, ну, за что меня и уволили с последней. © Аноним3469031 / Подслушано / Ideer
- Один из официантов рассказал, что за столиком, который он обслуживал, сидел мужчина лет сорока и попросил относиться к их заказу так, как будто у кого-то аллергия на бананы. Сказал, что у него «психологическая блокировка» на бананы и он не хочет, чтобы они даже рядом со столом находились.
А я работаю на курорте, это семья из четырех человек, и они останутся здесь на всю неделю. Самая странная просьба, которую я когда-либо слышал. До сих пор гадаю, какая у него может быть травма, связанная с бананами. © dizzyfeast / Reddit
- Работала в ресторане поваром. Всю стряпню контролировал и пробовал шеф-повар. Каждый раз, пробуя какое-либо блюдо, на всю кухню раздавался возглас: «Мммм, гадость-то какая!» И только по его интонации можно было понять, понравилось ему или нет. © Подслушано / Ideer
- Однажды посетитель вернул блюдо, даже не попробовав его, и потребовал, чтобы я позвала повара, который его приготовил. Я спросила, что не так и зачем нужно ее звать. Клиент ответил, что чувствует, будто у этого повара плохая аура, и еда приготовлена со злой энергией. Он хотел сказать это ей лично. А ей тогда было 22 года, это была ее первая работа повара, и она была просто чудо-девушка. Клиент попросил, чтобы я забрала блюдо и приготовила новое сама. Я просто вернула ему деньги и вежливо попросила никогда больше не приходить. Нельзя издеваться над моими сотрудниками. © TjokkSnik / Reddit
- Почти под закрытие к нам заходит посетитель. По виду самый обычный мужчина, ничего такого. Заказывает самый дорогой салат, напиток и стейк из говядины. Персонал даже немного стал сомневаться, сможет ли этот человек оплатить этот счет. Но не обслужить не имеем права. Когда принесли ему счет, он положил туда сумму больше, плюс в руки официантке выдал крупную купюру. Попросил пригласить шеф-повара и ответственного за напитки. Когда те пришли и им дал по крупной купюре. Все в шоке. А я еще больше, потому что в тот день взял отгул... © Рабочие истории / VK
- Работала поваром холодного цеха в сезон. Для меня это было первым опытом, поэтому единственное, чего я боялась, так это то, что мой волос может попасть кому-то в еду. Нет, я носила головной убор, но просто этот страх не покидал меня. Все дело в том, что у меня проблема, они часто выпадают.
Но каким-то образом это не случилось за весь сезон. Почти... В самом конце (это был конец августа) мне вернули салат со словами, что там волос. Я уже было испугалась, у меня сразу сердце в пятки упало, но официантка улыбнулась и сказала:
— Гость просил передать, что у тебя красивые волосы. Ему бы хотелось увидеть их воочию, но просил больше не использовать их в качестве приправы.
И смешно, и стыдно. У меня тогда было синее окрашивание. © Рабочие истории / VK
