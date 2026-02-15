16 котиков, которые спят в таких позах, что у йогов бы спину свело

Ученые годами спорят, к какому агрегатному состоянию относятся коты, но владельцы пушистиков знают правду: коты — это жидкость. Они могут «стекать» по дивану, принимать форму квадратной коробки и завязываться в узлы, которые не под силу даже опытному йогу. Перед вами подборка снимков, на которых кошачья анатомия просто вышла из чата. Глядя на эти фото, хочется только одного — найти инструкцию по сборке и проверить, не остались ли у этой модели лишние детали.