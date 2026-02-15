16 котиков, которые спят в таких позах, что у йогов бы спину свело

Ученые годами спорят, к какому агрегатному состоянию относятся коты, но владельцы пушистиков знают правду: коты — это жидкость. Они могут «стекать» по дивану, принимать форму квадратной коробки и завязываться в узлы, которые не под силу даже опытному йогу. Перед вами подборка снимков, на которых кошачья анатомия просто вышла из чата. Глядя на эти фото, хочется только одного — найти инструкцию по сборке и проверить, не остались ли у этой модели лишние детали.

«Я реально подумала, что у меня кот сломался, когда впервые это увидела»

«Ее любимое место»

«Он бросает вызов гравитации!»

«Я хотел собрать его, но он просто расплавился на полу! Помогите, пожалуйста!»

«Если бы я могла объяснить вам, на что я смотрю, я бы это сделала»

  • Выглядит почти как кошка. Хорошая попытка, ИИ! © -doobs / Reddit

«Это ж нормально для котов, да?»

«Блин, я что-то напутал при сборке своего кота»

«Вроде все нормально, да?»

«Мне кажется, что он сломался слегка»

«Есть скрытая кнопка автоматического сброса, нужно просто вставить руку в середину и почесать живот»

«Он стал старше, но по-прежнему спит в забавных позах»

«Я думаю, вы прочитали инструкцию по сборке кота задом наперед»

«Что, блин, случилось с моей кошкой?»

«Он — произведение искусства»

«Три очка за гибкость»

«Он нарушает законы физики!»

  • Тебе так повезло, что ты стала свидетелем такого события! © annieasylum / Reddit

А вот еще подборочка фото, где пушистики доказали, что истинная дружба не зависит от длины хвоста или формы лап.

Бруннера
17 часов назад

Отличная подборка! С удовольствием посмотрела и восхитились их гибкостью. Как известный мем: делайте так пять раз в день и спина болеть не будет 😀

