15 удивительных историй, раскрывающих обратную сторону общепита

Рестораны и кафе — это не просто места, куда гости приходят насладиться вкусной едой. Это целые миры со своими правилами, традициями и, конечно же, невероятными историями. За каждым, даже самым простым блюдом, скрывается труд целой команды профессионалов. Но ни один человек, будь то сотрудник или посетитель, не может быть защищен от неожиданных ситуаций, с которыми они могут столкнуться.