Собачкаи не собачкам, а протухшую свинину с прихлюпом жрали😆 Значит, все ок, никто не траванулся😆
15 удивительных историй, раскрывающих обратную сторону общепита
Рестораны и кафе — это не просто места, куда гости приходят насладиться вкусной едой. Это целые миры со своими правилами, традициями и, конечно же, невероятными историями. За каждым, даже самым простым блюдом, скрывается труд целой команды профессионалов. Но ни один человек, будь то сотрудник или посетитель, не может быть защищен от неожиданных ситуаций, с которыми они могут столкнуться.
- Работала в студенческие годы в ресторане. Естественно, всегда голодная. Однажды богатая тетка заказала утку, съела небольшой кусок и говорит: «Все, больше не буду». Ну я и унесла тарелку. А есть нам не разрешали. Между залом и кухней был небольшой коридор, по которому идешь максимум секунд семь. И это было единственное место, где можно было незаметно поесть. В итоге, за эти семь секунд я умудряюсь съесть почти всю утку. Глотала не жуя! Потом прихожу и приношу ей счет. Она оплачивает и говорит: «Завершите остатки утки, я собаке отнесу». Пришлось сказать, что мы ее уже выбросили. Ругаться и требовать блюдо она не стала, но мне было стыдно, потому что она оставила хорошие чаевые. © Подслушано / Ideer
- Как-то работала в корейском кафе. Хозяйка, она же шеф-повар, — доброжелательная женщина пенсионного возраста, этакая бабушка, от которой никак не уйти голодным. Иногда она готовила корейские вкусности для коллектива, типа дэдзи бульгоги и кимчи тиге, которыми баловала нас за хорошую работу. Мы с аппетитом сметали все, тем более, что это бесплатно. Продолжалось это до тех пор, пока коллега не увидел, что списанную стухшую свинину хозяйка так и не увезла собачкам, а замочила в уксусе. И спустя пару дней это же мясо она приготовила нам. © Подслушано / Ideer
- Я работал в одном ресторане, где подавали блюда итальянской кухни. Я очень люблю готовить пасту и всегда гордился тем, что делал идеальную, настоящую карбонару. Кремовая и вкусная, со свежими яйцами. Однажды клиентка вернула блюдо, заявив, что яйца не приготовлены. От досады я поставил ее тарелку в микроволновку, и мы подали ей, по сути, яичницу-болтунью с беконом и пастой. Она сказала, что это была лучшая карбонара, которую она когда-либо пробовала. Иногда я теряю веру в человечество. © chatterfangsquirrel / Reddit
«Лучшая карбонара, которую я когда-либо пробовал»
- Работал официантом и обслуживал одну пару, на первый взгляд обычную. В конце ужина возвращаюсь с терминалом для оплаты, а они оба протягивают мне карты — выбирай. Зная, чья это инициатива, я забрал карту у девушки и провел оплату. Она тогда опешила и быстро ретировалась, покрасневший парень бегом за ней. А что я, в самом деле, в игры с ней играю?! © Подслушано / Ideer
- Один из моих коллег-официантов получил заказ на охлажденный стейк, слегка подрумяненный снаружи. Он взял филе миньон и положил его в морозилку на 10 минут, а затем попросил повара подержать стейк на гриле ровно столько, чтобы он просто потемнел снаружи. Когда его разрезали, внутри еще были кристаллы льда. Парню, сделавшему заказ, понравилось. © Jay-el Ladd / Quora
- Работаю официанткой в кафе, и сегодня при мне случился очень милый случай. Женщина сидела с детьми и кого-то очень долго ждала, такая позитивная, но видно что скучает. Потом дети выбежали минут на пять, забегают обратно с криками: «Мама, мама, закрой глаза!» и заходит мужчина с огромным букетом белых, прямо белоснежных, хризантем. Сидели час, все это время улыбка не сползала с ее лица. Когда уходили, попросила книгу отзывов, написала что пицца была очень вкусная, персонал очень вежливый, ей все понравилось. Однако, мне кажется дело здесь далеко не в пицце. © Карамель / VK
Что-то вызывает сомнения история про официанта, который и н/а кухне сам распоряжается, и повару указания даёт.
- Работаю в фаст-фуде. Проходит заказ на тройной чизбургер. Читаю заказ внимательно, а там ни котлет, ни сыра, ни маринованных огурцов. И даже нет булочки. Я в шоке спрашиваю кассира: «Это что такое? Как мне заказ-то выполнить?» Кассир подумал и сказал: «А ты отправь пустую коробку из-под тройного чизбургера». Позже мы спросили покупателя, зачем ему коробка от чизбургера. Он ответил, что у него была веская, но личная причина. Я думаю, он зачем-то хотел, чтобы другие люди поверили, что он съел чизбургер. Понятия не имею, почему ему это надо. © Ryan Turner / Quora
- Работаю официантом в заведении, где чаевые делятся на весь коллектив, от поваров до уборщиц. Сколько об этом ни рассказываю знакомым — все как один говорят, что если чаевые даются конкретному человеку (администратору, официанту — неважно), то это только его деньги. Очень много стычек происходило на этой почве. На чаевые, которые мы собираем в банку, покупается что-то в ресторан, и дается сдача. Ощущение, словно что-то пошло не так. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ресторане, где имеется доставка блюд. Часто пишут гневные отзывы с фото, что пиццу привезли комом, стекшую по коробке, паста слиплась, везли два часа. Я понимаю их, обидно получить свое блюдо в таком виде. Однако, это вина курьера! Ни разу при мне не было, чтобы повара где-то косячили со временем и качеством. Курьеру даешь пиццу, говоря, чтобы сумку не надевал на спину, а он на велике, ему все равно. А виноват ресторан. © Подслушано / VK
«Решили заказать доставку пиццы впервые за долгое время. Вот что пришло.»
- Работал я как-то в одной кейтеринговой компании. В первый день работы мы обслуживали свадьбу, которая проводилась на болоте. Повсюду насекомые. Нет проточной воды, поэтому тарелки приходилось протирать влажными салфетками. Еда и обслуживание вышли настолько ужасными, что семья невесты устроила грандиозный скандал! После этого весь обслуживающий персонал сбежал, из-за чего нам пришлось заниматься уборкой самим. Еще и ливень начался! В итоге за 3 дня этого мероприятия мне удалось поспать всего 4 часа, так еще и шеф пытался обмануть меня с оплатой. Наверное, это было моим худшим опытом за те 15 лет, что я работаю в ресторанах. © shane_joe / Reddit
- Я работал в элитном ресторане, где каждый из шеф-поваров имел опыт работы в ресторанах со звездами Мишлен или им подобных и мог легко открыть свое собственное заведение. Однако шеф, с которым я был на смене в один из дней, смог меня удивить. Во время готовки он уронил стейк на пол, посмотрел, не наблюдает ли кто-нибудь за ним, подмигнул мне, вытер его полотенцем, несколько раз провел по грилю и выложил на блюдо. Мне было неприятно, но в то время я был слишком стеснителен, чтобы возразить. Однако этот случай заставил меня задуматься, и я решил никогда не допускать такого на кухне под моим руководством. © Catahooo / Reddit
- Я работаю бариста в одной известной кофейне. За смену у меня бывает много странных посетителей. Одна дама однажды сказала мне, что я самый грубый бариста, которого она когда-либо встречала, потому что на ее просьбу добавить в напиток побольше соевого молока, я сказал, что за дополнительную порцию необходимо доплатить. Была также по-настоящему добрая женщина, которая заказала морскую соль в свой зеленый чай, и родители, которые заказали большой фраппучино с порцией эспрессо, но попросили налить немного отдельно для своего ребенка. © Brandon Ortega / Quora
«Бариста нарисовал кошку на моем карамельном латте»
- Работаю официантом уже второй год и все время объедаю гостей. У нас вход на кухню отлично просматривается гостями, и есть столик прям напротив. И вот однажды напротив входа села молодая пара. Они сделали заказ и были в ожидании закусок. Когда мне отдали тарелку с их едой, я решил стащить кусочек мяска. И как только я поднес еду ко рту, открылась дверь на кухню, и я увидел ошарашенные лица этой самой пары. Дверь закрылась, и я с невозмутимым лицом вынес им их еду, как будто ничего не произошло. До конца вечера старался не попадаться им на глаза. © Подслушано / Ideer
- Работаю поваром, у нас кафешка маленькая, поэтому на кухне нас всего трое: я и еще двое парней. Один из них стоит на японской кухне, другой на пицце. Они все время соревнуются, кто быстрее доделает заказы. Чтобы победить, они пакостят друг другу постоянно. Сегодня один из них что-то сделал другому, а тот взял перец чили и обмазал лицо первого. А тот в ответ этот перец засунул ему в рот. Вот сейчас вдвоем моются молоком, а я доделываю заказы. А, значит, оба проиграли, и деньги достанутся мне. © Подслушано / Ideer
- Я работал в одном популярном ресторане быстрого питания. Поздно ночью к стойке подошел парень и сказал, что хочет бургер с десятью котлетами. Я удивился, но оформил этот странный заказ, после чего по громкой связи связался с кухней. Мои слова звучали как глас с небес: «Это не ошибка. Это гамбургер с 10 котлетами. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы приготовить его». Через несколько минут повар осторожно поместил очень большой, примерно шарообразный предмет на желоб для бургеров. Для него потребовалась целых четыре обертки от стандартного бургера. «Будьте осторожны с ним», — сказал один из поваров. «Заворачивать его было очень трудно». Клиент был в восторге. Получив пакет с едой, он объяснил, что у него и его друга возник спор относительно правдивости нашего слогана «По-твоему. Немедленно», и он только что выиграл пари. Это до сих пор остается одним из моих любимых моментов — настоящая командная работа! © Michael Stearns / Quora
«Я съел огромный чизбургер!»
Бонус
- Я частенько прихожу в кофейни поработать с ноутом. Есть у меня одна любимая возле дома, где меня уже знают, как постоянного посетителя. Но она была временно закрыта из-за ремонта. Поэтому пошла в другую. Заказала кофе, десерт и села работать. Официант сразу как-то пренебрежительно смотрел на меня, но я сосредоточилась на плановых задачах. Буквально через час работы ко мне подошли. Официант спросил, буду ли заказывать что-то еще. Я сказала, что попозже, пока не проголодалась. Тогда работник ответил, что если я планирую работать целый день, то нужно обязательно делать более дорогостоящий заказ. А если нет, то уходить. Я удивилась, никогда такого не слышала. И мне всего-то надо было часа 3 на работу. Ушла оттуда, странные правила, меня практически выгнали. Буду ждать, пока откроется моя кофейня, поработаю пока дома. © Палата № 6 / VK
Не понимаю девушку с ноутом в кафе. Разве она не понимает, что занимает чье-то место? Ну и руководство кафе - не альтруисты работать себе в убыток ( за чашку кофе).
«За что они так не любят пельменную?»
В сфере общепита никогда не соскучишься. Предлагаем вам почитать еще несколько историй, которые подтвердят это:
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- 18 историй от работников кафе и ресторанов, которые знают всю кухню общепита изнутри
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- 20+ проблем общепита, о которых знают только сотрудники, но это большой секрет
Комментарии
Девица из бонуса такая же незамутненная, как персонажи из "тыквенного латте" - может работать из дома, но ей надо 3 часа занимать место в кофейне.
Еще и удивляется, когда ее выпроводили)