14 смелых мам, чей подход к воспитанию — тема для обсуждения всех бабулек у подъезда

У всех родителей есть свой собственный подход к воспитанию. Причем порой людей бросает из крайности в крайность. Кто-то излишне балует ребенка, а кто-то, напротив, всегда ставит себя на первое место. Вот небольшая подборка историй о мамах, чьи методы воспитания немного не вписываются в общепринятые.