14 смелых мам, чей подход к воспитанию — тема для обсуждения всех бабулек у подъезда
Истории
49 минут назад
У всех родителей есть свой собственный подход к воспитанию. Причем порой людей бросает из крайности в крайность. Кто-то излишне балует ребенка, а кто-то, напротив, всегда ставит себя на первое место. Вот небольшая подборка историй о мамах, чьи методы воспитания немного не вписываются в общепринятые.
- Я мама выходного дня. При разводе с мужем была очень подавлена и не в себе, с трудом представляла, что надо заботиться мало того, что о себе, еще и о ребенке. Еще и внезапно забота о моей матери с переломом спины ложится на мои плечи. Тут меня накрыло, поняла, что не справлюсь. Пофигу, что скажут люди, оставила дочь с мужем. Он порядочный и обеспеченный человек. Сейчас я забираю дочь на выходные и на каникулы. Мы с бывшим довольны и счастливы. Дочь в хороших отношениях с обоими, ни о чем не жалею! © Подслушано / VK
- У дочки начались месячные, пошли с ней в поликлинику к гинекологу. А он оказался мужчиной. Заходим, она стесняется, от вопросов краснеет. Ну и тут я вскакиваю с места и говорю то, от чего у врача чуть ручка из рук не выпала: «Доктор, а давайте вы меня первую посмотрите?» Тот глазами хлопает, не знает, что сказать. А дочка заулыбалась, немного расслабилась. Потом пошли с ней специально в аптеку, где мужчина фармацевт, просили продать прокладки. Да потому что нечего тут стесняться.
- Моему подростку ударил в голову пубертат, и он решил, что хочется отрастить волосы. Этакую эмо-челку, как мы когда-то носили. Муж разорался, мол, ты на дзюдо ходишь, будь мужиком! А я что, сама в его возрасте такой была. Поэтому вязла ножницы и демонстративно при всех подстригла себе челку. Муж в шоке, сын смеется. Удалось убедить папу, что челка его спортивным успехам не помешает.
- Меня бесят мамы мальчиков которые считают, что они особенные. Мол, с ними сложнее. Недавно видео попалось, где мальчишка спрашивает у мамы, почему у людей начинается диарея, а она в этот момент зубы стоит чистит. И посыл такой, что, мол, только мамам мальчишек могут задавать такие вопросы. Но это ведь не так, все дети проявляют любопытство и порой ведут себя плохо. Короче, я злая. © deap_p / Reddit
- Мне тогда было лет 5, ходила в детский сад. Однажды заболела, поднялась температура, и в этот день мама осталась со мной дома. Меня подлечили, и на следующий день я была готова идти в сад. Вечером, когда папа пришел меня забирать, воспитательница спросила: «А почему Саша вчера не пришла?» На что мой папа ответил, что к нам приезжали бабушка и дедушка из другого города. Воспитательница на это сказала папе мои слова: «К нам приезжали бабушка и дедушка, но на самом деле мама просила не говорить, что я болела». Папа покраснел и всю дорогу до дома со мной не разговаривал. Почему? Я же правду сказала! © Подслушано / VK
- После развода сын остался жить с папой. Ему там было веселее, ко мне приезжал чуть ли не из-под палки. Когда вышла снова замуж решили продать старый дом и купить поменьше. И вдруг моему 16-летнему сыну приспичило со мной пожить, потому что мачеха от него не в восторге. А у меня места для него нет, может спать только на диване. Винит меня в том, что я на него забила, а я искренне не понимаю, в чем я виновата. Хотя и расстраиваюсь. © Scary-Literature-835 / Reddit
- Муж ушел от нас, когда сын был еще маленький. Никакой поддержки со стороны близких я не получила, но как-то справились. С сыном прекрасные отношения. И вот в один прекрасный день мои родственники просят меня об одолжении: пожить у нас какое-то время, потому что попали в тяжелое финансовое положение. Я сама сомневалась и решила посоветоваться с ребенком. Ему эта идея мягко говоря не понравилась и я дала родственникам отворот поворот. Они теперь меня ненавидят, но, главное, мой ребенок счастлив. © Bubbly-Classroom3131 / Reddit
- А я недавно сына осудила и он теперь со мной не разговаривает. У него есть ребенок от бывшей. Сейчас встречается с замечательной девушкой, но мне обидно, что он как будто бы ей пользуется. Ей всего 19, а она сидит с малышом почти все время. Короче, как-то несправедливо это. Упрекала сына, мол, ты в этом возрасте по клубам шатался. Короче, ждет теперь, пока я извинюсь. © Which_Ad_2813 / Reddit
- Мы живем в деревне и в основном питаемся тем, что сами вырастили или произвели. Овощи, яйца, сыр, мясо. Сын недавно сказал, что приведет познакомиться с нами новую подружку свою. И что она вегетарианка. Я подумала — ну окей, значит не достанется ей свиных ребрышек. Сын жутко расстроился и оказалось, я должна была пообещать не готовить мясо и все такое. Почему я должна менять планы ради кого-то? © Important_Present110 / Reddit
- Сын никак не хотел ходить на горшок, чтобы я ни делала. В очередной раз вымотанная в ноль отвела его в детский сад и передала воспитательнице со словами: «Он до 12 лет будет, наверное, ходить в памперсах». Так эта святая женщина просто отвела его в игровую и показала на его любимую игрушку. Предупредила, что если не научится ходить на горшок, больше не сможет играть с этой игрушкой, да и вообще не пойдет в старшую группу а так и останется с малышами. В итоге, спустя два дня мы забыли про подгузники. © broomstick88 / Reddit
- Воспитываю с мужем дочь от его первого брака. Она сама решила называть меня мамой, я была не против, да и ее биологической матери было все равно. Ключевое слово «было». После очередного развода она вспомнила, что у нее вообще-то есть дочь-подросток, и ей срочно понадобилось восстановить с ней отношения. Кто я такая, чтобы быть против, с легкостью позволила им видеться. Однако после их встречи она фурией ворвалась к нам домой и начала кричать, что я отняла ее дочь. Она, видите ли, называет меня мамой. Я для вида извинилась, муж ее послал, девочка плачет, а она спустя два месяца с головой погрузилась в новый роман, и дочь ей снова стала не особо нужна. Кукушка. © Подслушано / Ideer
- У моей сестры три ребенка погодки: 9, 10, 11 классы. Средняя — дочка. Сестра с мужем сошли с ума и теперь заявляют, что не будут платить за ее университет, все равно выйдет замуж, потом дети. Ей оно вообще не понадобится, лишняя трата денег. Девочка очень умная, умелая. Позвонила мне в полнейшем шоке, ревет. Я предложила ей переехать ко мне в столицу, оплатить вуз. Теперь вся семья ополчилась против меня, называют ведьмой, заманивающей ее, как Рапунцель, к себе в башню с кошками. © Подслушано / Ideer
- Ходили как-то в зоопарк с дочкой (1,5 года). На выходе стояли куча продавцов с шариками. И одна женщина засунула в руку дочке шарик. Красивый, большой, яркий. Рассчитывала, что мне придется купить. А что я? Сказала: «Cпасибо», — и ушла. Она кричала мне вслед что-то, но я сделала вид, что не слышу. Ибо не фиг пропихивать свой товар в такой агрессивной манере. Не стыдно. © Подслушано / Ideer
- Мама с сестрой поехали на пикник и взяли с собой моего сына. Возвращаются домой и вываливают на меня кучу претензий. Оказалось, он должен был помочь им выгрузить вещи, да и в целом быть на подхвате. Я в ответ просто рассмеялась им в лицо, ведь он у нас — трехлетний ребенок. © turtledove93 / Reddit
А вот еще несколько историй о мамах, чью любовь нельзя измерить, но можно почувствовать.
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