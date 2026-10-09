7 моментов из жизни балетных артистов, узнав о которых смотришь «Щелкунчика» другими глазами

Интересное
09.10.2026
7 моментов из жизни балетных артистов, узнав о которых смотришь «Щелкунчика» другими глазами

Для многих поход на балет — это долгожданный праздник. Можно примерить новое платье, вновь восхититься убранством зала и, прижав к глазам бинокль, подсчитать, сколько фуэте сделала прима. Но даже истинные ценители этого искусства знают далеко не все о закулисной жизни артистов балета. Например, как они закрепляют украшения и почему так не любят заколки.

Тиары пришивают к волосам

«Никак не могу придумать, как закрепить эту тиару на голове»

Тиары и короны выглядят очень эффектно на сцене, но если их хорошенько не закрепить, то во время танца украшение может быстро слететь с головы. Поэтому многие балерины тщательно пришпиливают их к волосам с помощью невидимок.

Обычно заколки крепятся крест-накрест для большей надежности. Если украшение не слишком громоздкое, то понадобиться штук восемь невидимок. Однако существует и более необычный способ, который практиковался раньше.

«Не уверена, что смогу закрепить эту тиару только с помощью заколок»

Некоторые танцовщицы прикрепляют украшения к голове с помощью ниток под цвет волос. Нитки обвязываются вокруг основания тиары или приклеиваются к ней. Потом нужно взять тупую иголку и «пришить» украшение к прядям. Нити просто переплетаются с натуральными волосами. Так тиара точно удержится на месте во время любых па.

Подружка танцует в Мариинском театре. Как-то пригласила меня в гримерку. Смотрю, она ожерелье к декольте приклеивает! Говорю: «Тиара тоже на клее держится?» А она смеется: «Нет, здесь еще круче — я ее нитками к волосам пришиваю. Потом, правда, отпарывать долго приходится!»

Балерины предпочитают носить трико поверх балетного купальника

«Сшила для себя новый купальник, и в этот раз он получился даже лучше»

Хотя во многих балетных школах требуют, чтобы ученицы надевали трико под купальник, уже взрослые балерины предпочитают делать наоборот. А все потому, что верх колготок частенько сползает или закручивается.

В результате двигаться в таком костюме уже неудобно, да и купальник начинает топорщиться. А добраться до трико под боди и расправить его практически невозможно. Чаще всего все попытки только ухудшают ситуацию. Лучше просто надеть балетные колготки поверх купальника, пусть это и не выглядит так элегантно.

Другая раздражающая штука для балерин — это упрямые заколки. Для того чтобы удержать на голове аккуратный пучок, часто требуется сразу множество штук. И вот обязательно найдется одна невидимка, которая воткнется неправильно и начнет покалывать кожу головы, отвлекая внимание от танца. Приходится заново собирать всю прическу. Балерины даже называют это «загадкой той самой невидимки».

Украшения держатся на теле с помощью клея

Ожерелья, браслеты и прочие яркие аксессуары балерины часто приклеивают прямо к телу. В процессе выступления артисткам приходится много двигаться, и украшения должны быть прочно закреплены, иначе они могут зацепиться за костюм или сдвинуться, что помешает сосредоточиться на выступлении.

С реквизитом та же история. Если по сюжету нужно вынести на сцену корзину фруктов, поднос или вазу с цветами, все содержимое предварительно скрепляют. Рассыпавшиеся посреди сцены вещи вряд ли входят в планы режиссера, да и других выступающих они точно не порадуют.

  • Был у нас один номер, где я танцевала с корзинкой яблок. Фрукты, конечно, были бутафорские, и их должны были склеить перед выступлением. Но, видимо, кто-то забыл об этой мелочи. В разгар танца меня случайно задели, и яблоки раскатились по всей сцене. Коллеги не растерялись: не выходя из образов, они в такт музыке элегантно подобрали все фрукты и закончили сцену с реквизитом в руках. Самое смешное, друзья, которых я пригласила на выступление, даже не поняли, что это не было задумкой режиссера.

Свистеть на репетиции нельзя, и станок таскать тоже

«Перед репетицией решила проверить свой баланс»

В балетных школах и студиях есть множество негласных правил, и некоторые могут показаться странными. Свистеть, например, нельзя: плохая примета. Кое-где преподаватели почему-то просят не пить воду во время репетиции. А выносить станок в зал традиционно должны мужчины. Не самая здравая идея: бывает, что мужская часть труппы задерживается, и девушки терпеливо их ждут. Но есть правила и посмешнее.

«У нас появился новый станок, и котик тут же решил его протестировать»

  • В жару мы обычно занимались с открытыми окнами, ведь кондиционеров в студии не было. К нам частенько заглядывал соседский кот, и почему-то предполагалось, что мы должны пушистика игнорировать. Однажды он прошествовал прямо через весь зал, пока труппа стояла во второй позиции и делала плие. И мы с каменными лицами приседали, делая вид, что никакого кота здесь нет.

Балерины стараются не принимать солнечные ванны перед выступлением

Дело не в том, что загар у танцоров не в почете. Просто следы от бретелек и купальника потом очень трудно скрыть. Поэтому многие артистки балета мажутся солнцезащитным кремом с высоким SPF или загорают в купальниках без бретелек.

А вот автозагаром во многих труппах вообще запрещено пользоваться. В свете софитов кожа, покрытая этим средством, отливает оранжевым, и танцоры на сцене становятся похожи на мандаринки.

Пуанты носят далеко не все

Многие думают, что все артисты балета учатся танцевать на пуантах, но это не так. В классических постановках мужчины выходят на сцену в балетных тапочках, снабженных гибкой подошвой. Ведь именно в такой обуви проще делать поддержки и прыгать. Правда, в некоторых комических ролях мужчинам все же приходится танцевать на пуантах.

  • Традиции в балете все еще диктуют многие вещи. Так, женщинам по классике положены пуанты, а мужчинам — тапочки. Но я знакома с танцорами, которые используют пуанты, чтобы укрепить мышцы, а заодно и ради забавы. Кроме того, в современной хореографии к этому относятся куда проще, хотя и там мужчины на пуантах встречаются нечасто.

На самом деле ноги балерин выглядят совершенно нормально

«Занимаюсь балетом уже много лет»

Балет часто показывают на экране как искусство, которое сильно влияет на ноги выступающих. На деле стопы у балерин выглядят совершенно нормально.

Да, от бесконечных репетиций и выступлений на пальцах и пятках появляются мозоли, но это в порядке вещей. Наоборот, они помогают защитить кожу ног. Поэтому образ танцовщицы, которая заставляет себя двигаться по сцене, скорее миф.

«Мои первые пуанты»

  • Хорошая физическая подготовка для балета, конечно, нужна. Но это не спорт, где главное — добиться какого-то результата, и ты постоянно соревнуешься с другими. Сильное тело здесь нужно, чтобы творить искусство.
Фото на превью Life.of.lori. / YouTube

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