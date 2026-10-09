7 моментов из жизни балетных артистов, узнав о которых смотришь «Щелкунчика» другими глазами

Тиары и короны выглядят очень эффектно на сцене, но если их хорошенько не закрепить, то во время танца украшение может быстро слететь с головы. Поэтому многие балерины тщательно пришпиливают их к волосам с помощью невидимок.

Обычно заколки крепятся крест-накрест для большей надежности. Если украшение не слишком громоздкое, то понадобиться штук восемь невидимок. Однако существует и более необычный способ, который практиковался раньше.