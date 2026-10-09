7 моментов из жизни балетных артистов, узнав о которых смотришь «Щелкунчика» другими глазами
Для многих поход на балет — это долгожданный праздник. Можно примерить новое платье, вновь восхититься убранством зала и, прижав к глазам бинокль, подсчитать, сколько фуэте сделала прима. Но даже истинные ценители этого искусства знают далеко не все о закулисной жизни артистов балета. Например, как они закрепляют украшения и почему так не любят заколки.
Тиары пришивают к волосам
«Никак не могу придумать, как закрепить эту тиару на голове»
Тиары и короны выглядят очень эффектно на сцене, но если их хорошенько не закрепить, то во время танца украшение может быстро слететь с головы. Поэтому многие балерины тщательно пришпиливают их к волосам с помощью невидимок.
Обычно заколки крепятся крест-накрест для большей надежности. Если украшение не слишком громоздкое, то понадобиться штук восемь невидимок. Однако существует и более необычный способ, который практиковался раньше.
«Не уверена, что смогу закрепить эту тиару только с помощью заколок»
Некоторые танцовщицы прикрепляют украшения к голове с помощью ниток под цвет волос. Нитки обвязываются вокруг основания тиары или приклеиваются к ней. Потом нужно взять тупую иголку и «пришить» украшение к прядям. Нити просто переплетаются с натуральными волосами. Так тиара точно удержится на месте во время любых па.
Подружка танцует в Мариинском театре. Как-то пригласила меня в гримерку. Смотрю, она ожерелье к декольте приклеивает! Говорю: «Тиара тоже на клее держится?» А она смеется: «Нет, здесь еще круче — я ее нитками к волосам пришиваю. Потом, правда, отпарывать долго приходится!»
Балерины предпочитают носить трико поверх балетного купальника
«Сшила для себя новый купальник, и в этот раз он получился даже лучше»
Хотя во многих балетных школах требуют, чтобы ученицы надевали трико под купальник, уже взрослые балерины предпочитают делать наоборот. А все потому, что верх колготок частенько сползает или закручивается.
В результате двигаться в таком костюме уже неудобно, да и купальник начинает топорщиться. А добраться до трико под боди и расправить его практически невозможно. Чаще всего все попытки только ухудшают ситуацию. Лучше просто надеть балетные колготки поверх купальника, пусть это и не выглядит так элегантно.
Другая раздражающая штука для балерин — это упрямые заколки. Для того чтобы удержать на голове аккуратный пучок, часто требуется сразу множество штук. И вот обязательно найдется одна невидимка, которая воткнется неправильно и начнет покалывать кожу головы, отвлекая внимание от танца. Приходится заново собирать всю прическу. Балерины даже называют это «загадкой той самой невидимки».
Украшения держатся на теле с помощью клея
Ожерелья, браслеты и прочие яркие аксессуары балерины часто приклеивают прямо к телу. В процессе выступления артисткам приходится много двигаться, и украшения должны быть прочно закреплены, иначе они могут зацепиться за костюм или сдвинуться, что помешает сосредоточиться на выступлении.
С реквизитом та же история. Если по сюжету нужно вынести на сцену корзину фруктов, поднос или вазу с цветами, все содержимое предварительно скрепляют. Рассыпавшиеся посреди сцены вещи вряд ли входят в планы режиссера, да и других выступающих они точно не порадуют.
- Был у нас один номер, где я танцевала с корзинкой яблок. Фрукты, конечно, были бутафорские, и их должны были склеить перед выступлением. Но, видимо, кто-то забыл об этой мелочи. В разгар танца меня случайно задели, и яблоки раскатились по всей сцене. Коллеги не растерялись: не выходя из образов, они в такт музыке элегантно подобрали все фрукты и закончили сцену с реквизитом в руках. Самое смешное, друзья, которых я пригласила на выступление, даже не поняли, что это не было задумкой режиссера.
Свистеть на репетиции нельзя, и станок таскать тоже
«Перед репетицией решила проверить свой баланс»
В балетных школах и студиях есть множество негласных правил, и некоторые могут показаться странными. Свистеть, например, нельзя: плохая примета. Кое-где преподаватели почему-то просят не пить воду во время репетиции. А выносить станок в зал традиционно должны мужчины. Не самая здравая идея: бывает, что мужская часть труппы задерживается, и девушки терпеливо их ждут. Но есть правила и посмешнее.
«У нас появился новый станок, и котик тут же решил его протестировать»
- В жару мы обычно занимались с открытыми окнами, ведь кондиционеров в студии не было. К нам частенько заглядывал соседский кот, и почему-то предполагалось, что мы должны пушистика игнорировать. Однажды он прошествовал прямо через весь зал, пока труппа стояла во второй позиции и делала плие. И мы с каменными лицами приседали, делая вид, что никакого кота здесь нет.
Балерины стараются не принимать солнечные ванны перед выступлением
Дело не в том, что загар у танцоров не в почете. Просто следы от бретелек и купальника потом очень трудно скрыть. Поэтому многие артистки балета мажутся солнцезащитным кремом с высоким SPF или загорают в купальниках без бретелек.
А вот автозагаром во многих труппах вообще запрещено пользоваться. В свете софитов кожа, покрытая этим средством, отливает оранжевым, и танцоры на сцене становятся похожи на мандаринки.
Пуанты носят далеко не все
Многие думают, что все артисты балета учатся танцевать на пуантах, но это не так. В классических постановках мужчины выходят на сцену в балетных тапочках, снабженных гибкой подошвой. Ведь именно в такой обуви проще делать поддержки и прыгать. Правда, в некоторых комических ролях мужчинам все же приходится танцевать на пуантах.
- Традиции в балете все еще диктуют многие вещи. Так, женщинам по классике положены пуанты, а мужчинам — тапочки. Но я знакома с танцорами, которые используют пуанты, чтобы укрепить мышцы, а заодно и ради забавы. Кроме того, в современной хореографии к этому относятся куда проще, хотя и там мужчины на пуантах встречаются нечасто.
На самом деле ноги балерин выглядят совершенно нормально
Балет часто показывают на экране как искусство, которое сильно влияет на ноги выступающих. На деле стопы у балерин выглядят совершенно нормально.
Да, от бесконечных репетиций и выступлений на пальцах и пятках появляются мозоли, но это в порядке вещей. Наоборот, они помогают защитить кожу ног. Поэтому образ танцовщицы, которая заставляет себя двигаться по сцене, скорее миф.
«Мои первые пуанты»
- Хорошая физическая подготовка для балета, конечно, нужна. Но это не спорт, где главное — добиться какого-то результата, и ты постоянно соревнуешься с другими. Сильное тело здесь нужно, чтобы творить искусство.
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