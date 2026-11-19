Да! Лучшая порода, лучший кот 😻 Всегда приходит, особенно когда чем-то занимаешься. На кухне, за компьютером. Садится и смотрит очень внимательно. Вечером вместе сериальчики. Встречает, когда приходишь, провожает, когда уходишь. Нашипел один раз в жизни, когда подстригали когти. Не царапался специально ни разу, только случайно может зацепиться. Скоро будет ребенок, надеюсь, подружатся. За ребенка не страшно, но за кота боюсь, чтобы ребенок его случайно не обидел.
Шубка как облако, а характер — ангельский: 7 пород кошек для семей с детьми
Недавно моя младшая сестра пришла ко мне в гости с чашкой чая и заговорщической улыбкой. У нее подрастает малышка, и сестра надумала завести кошку, чтобы ребенок практически с пеленок рос в компании пушистого друга. Главное требование было простым: совместимость с детьми. Мы обложились чашками и погрузились в изучение пород. В итоге мы нашли 7 пушистиков, которые идеально подходят для жизни с малышами.
Рэгдолл
И первым делом наш взгляд упал на рэгдоллов. Были наслышаны про их добродушный характер и о том, что их часто сравнивают с щенками. Название породы переводится как «тряпичная кукла». Оказалось, это полностью отражает их сущность: многие рассказывают, что стоит взять рэгдолла на руки, как он тут же расслабляется и мурчит. Эти коты обожают быть в центре семейных событий, встречают у порога с работы и буквально ходят по пятам, а для ребенка такой питомец станет самым терпеливым компаньоном по играм и обнимашкам, ведь у рэгдоллов полностью отсутствует агрессия.
- У нас Рэгдолл. Это кот-тень. Он всегда рядом! Если ты выходишь из комнаты, он идет за тобой, даже если спит. Гладиться готов всегда. У нас девятимесячная дочка — ни одного шипения в ее сторону, ни одной царапки, зовет ее играть, спит рядом, не отходит.
Бирманская кошка
В процессе поиска сестре позвонила мама. Когда узнала, чем мы занимаемся, тут же сказала, мол, что мы ерундой маемся, надо заводить бирманскую кошку (у нее их две), и выдала: «Бирманка — это воплощение уюта, нежности и интеллигентности». Начали искать информацию об этой породе в сети и, действительно, у них удивительно сбалансированный темперамент: они с удовольствием включатся в детские догонялки, но никогда не будут навязчивыми или слишком шумными. Многие пользователи, так же как и мама, отмечали, что бирмы невероятно тонко чувствуют атмосферу в доме, легко уживаются с другими питомцами и с пониманием относятся к детской любознательности. А еще они очень умны — обучаются простым трюкам и с радостью гуляют на шлейке.
Это именно Бирманская: выглядит как пушистая тайская с голубыми глазами!
(То, что мы привыкли называть сиамской - это тайская)
- Дочка подросла, мы сняли квартиру побольше. По традиции первым запустили нашего кота — Василия. Он все обнюхал и остановился в детской. Как давай мяукать и лапами елозить. Подошли — ничего. И тут муж догадался заглянуть под кровать, а там оказалась небольшая щель в плинтусе, откуда с балкона несло холодом! Мы в тапках были, даже не почувствовали, а Леркин защитник — второе прозвище Васьки — сразу просек. Не зря говорили, что бирманские кошки с детьми очень ладят. Наш вон даже заботится.
Шотландская вислоухая
Конечно, мы рассматривали как вариант и вислоушку, потому что если бы у кошачьего спокойствия был эталон, это была бы именно эта порода. Эти «плюшевые мишки» с очаровательными прижатыми ушками просто не умеют злиться или нервничать. Вычитали, что они легко адаптируются к шуму и капризам, не склонны к гиперактивности и никогда не мстят. То есть непредсказуемых ночных гонок не будет, они просто будут валяться по вечерам на диване, пока дети делают уроки. Кажется, что для семьи это лучший выбор, если хочется тишины и размеренности.
У них суставы к старости болят, может случайно больно делаете??? Наш Иосиф никогда не злится....
- Мы забрали ее взрослой, но я читала много об этой породе и могу подтвердить: спокойная, уравновешенная, не приставучая, терпеливая, тихая. Ребенок 11 лет берет на руки, гладит. Максимум возмущений, что за 2 года я видела, — это она может пошипеть, но ни разу не куснула, ни лапой не ударила, умница просто.
У младшего сына погибла кошечка. Осталась ещё одна, породы дворянки, черепахового окраса, очень красивая, крупная кошка. Соседка дома, где я живу выбросила кошку с котенком. Обе девочки. Я забрала кошку, а котёнка забрал сын. Кошка британка гладкошерстная, а её дочка британка длинношёрстная, цвет шерсти дымчатый или серый. Не знаю как обозначить. Кто знает британцев, тот понял какой окрас. Лаза зелёные. Красавица. Говорю сыну, давай мне назад кошечку, не отдает. Взял ещё одну кошечку котёнка трехцветную. Правда диковата. На руки не возьмешь.
Абиссинская кошка
Но вот моя сестра очень активный человек, и спокойные породы ее не впечатлили. Зато абиссинки сразу приглянулись, ведь они настоящие вечные двигатели. Это кошки-интеллектуалы, которым интересно абсолютно все, чем занимается семья: от сборки конструктора до приготовления ужина. Узнали, что они обожают внимание, быстро усваивают правила дома и практически не способны на беспричинную агрессию. Сестра заявила: «Ну вот, с абиссинцем ребенку точно никогда не будет скучно».
У подруги абиссинкабыла. Весьма независимая, мстительная и временами агрессивная.
- Когда дочка училась в первом классе, она постоянно роняла со стола то ластики, то заколки. Все закатывалось под стол, поэтому мы регулярно отодвигали его. И вот однажды мы искали очередную мелочь, а под столом ничего. Так продолжалось пару недель, пока мы не заметили, как наша кошка вытаскивает лапой из-под стола очередную резинку. Проследили за ней, а она сложила ее в коробку на шкафу. Там оказалась целая «сокровищница» из потерянных вещей. Но самое интересное, что кошка совсем не сопротивлялась, когда мы все изъяли, с радостью продолжила собирать всю эту мелочь дальше. Теперь это даже превратилось в игру: дочка что-то роняет, кошка уносит себе в коробку, а мы потом достаем из коробки. Не зря говорят, что абиссинские кошки очень активные, наша вот все превращает в игру.
Мейн-кун
Пусть вас не смущают их суровые рысьи кисточки на ушах и исполинские размеры, оказалось, что в душе каждого мейн-куна живет ласковый и трепетный котенок. После прочтения множества историй разных людей мы убедились, что их абсолютно справедливо прозвали «нежными гигантами». Мейн-куны обладают удивительно добродушным характером, обожают участвовать во всех семейных собраниях и искренне привязываются к людям. Для школьников и подростков такой гигант становится не просто домашним животным, а верным, преданным другом.
О, дааа! Участвовать во всём - наше всё!
И обязательно проверить пакеты с покупками!
😺😺😺
- Ласковее кошки не видела, правда, не уважает мои границы, когда хочет любви. Найдет меня где угодно.
Невская маскарадная
Лично я во время поисков просто влюбилась в породу невская маскарадная. Эти пушистые сибирские красавицы с выразительными голубыми глазами сочетают в себе интеллект, безграничное терпение, ну и красоту, конечно. Мы также нашли, что невская маскарадная относится к детям с трепетной родительской опекой. Они стойко переносят повышенное внимание, никогда не выпускают когти в ответ на неуклюжие обнимашки и часто берут на себя роль настоящих усатых нянек, контролируя каждый шаг малыша.
- У нас невская маскарадная. И это наша трогательная няня. Очень спокойна и терпелива. При каждом плаче ребенка до сих пор бежит к ней успокаивать, трется хвостиком и мурчит.
Курильский бобтейл
А вот моей сестре сразу же понравился курильский бобтейл — порода с умилительным хвостом-помпоном и абсолютно собачьим характером. Эти короткохвостые богатыри славятся преданностью хозяевам и воспитанностью. Они не боятся шума, легко адаптируются к детской суете и предпочитают всегда находиться в центре событий. Этот котик станет для ребенка надежным и верным другом, который будет с удовольствием сопровождать его во всех домашних играх. Кажется, именно такому пушистику мы будем скоро выбирать имя.
- Вот он, курильский бобтейл собственной персоной! Кот благовоспитанный и добрейшей души.
А если вы уже выбрали себе пушистого друга, который украл ваше сердечко, то можете прочитать статьи на нашем сайте с интересными фактами о котах:
Комментарии
Хотелось услышать мнение знающих людей о сфинксах. У соседа был сфинкс почему то почти фиолетового цвета.