В процессе поиска сестре позвонила мама. Когда узнала, чем мы занимаемся, тут же сказала, мол, что мы ерундой маемся, надо заводить бирманскую кошку (у нее их две), и выдала: «Бирманка — это воплощение уюта, нежности и интеллигентности». Начали искать информацию об этой породе в сети и, действительно, у них удивительно сбалансированный темперамент: они с удовольствием включатся в детские догонялки, но никогда не будут навязчивыми или слишком шумными. Многие пользователи, так же как и мама, отмечали, что бирмы невероятно тонко чувствуют атмосферу в доме, легко уживаются с другими питомцами и с пониманием относятся к детской любознательности. А еще они очень умны — обучаются простым трюкам и с радостью гуляют на шлейке.