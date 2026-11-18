Вышивка у многих ассоциируется с накрахмаленной салфеткой на бабушкином комоде или скучным цветочком на скатерти. Но что, если я вам покажу такие экземпляры, которые ничего, кроме охов восхищения, не вызовут? Разве что желания самостоятельно наваять произведение искусства. Здесь работы рукодельниц, которые впечатляют: одни переносят на полотно детские фотографии, другие превращает обычное худи в главный предмет гардероба, а кто-то и вовсе прячет под канвой семейную карту сокровищ.

Автор предлагает пройти тест на возраст и ответить, что она тут такое вышила. Это вышивка со звуком. Не знаю, как у вас, а в моей голове сразу песня заиграла

__angel_na_metle__ Ёжик в авокадо только что Прелесть! Такую бы на одежду)

Тест на возраст, кстати, так себе. Моя дочь знает этот мульт) Ответить

Хочешь вышивать — умей и истории слушать

Мои друзья подарили мне на день рождения сертификат на несколько занятий по вышивке. Я давно хотела научиться, но все никак руки не доходили, а тут хорошие люди, так сказать, подсобили. Свекровь на днях его увидела, посмеялась надо мной и говорит: «Ты чего? Вышивать не умеешь? Еще и деньги на курсы какие-то ненужные потратила! Да я тебя сама научу». Сегодня мы с ней сели «заниматься». Из трехчасового занятия свекровь два часа рассказывала мне байки о жизни, еще полчаса учила готовить блины, ну а оставшиеся 30 минут рассказывала о том, что вышивка — это легко, и я зря «купила» те курсы. © Мамдаринка / VK

Фотографическая точность — это и про вышивку тоже. Где оригинал, а где рукоделие — так сразу и не поймешь

polotno_an

М — мотивация

Начала вышивать картину, самую первую в жизни и достаточно большую в 8 классе. Это был примерно 2005 год. Я очень медленно вышивала, хотя нравилось. Бабушка пошутила, что к свадьбе вышью. Настал 2012 год, свадьба. Жених в курсе «пророчества». Картина почти закончена, остались скучные моменты и смешивание цветов. Я переключилась на другую и в итоге не успела. Муж, видимо, пару месяцев терпел, а потом выдал недовольно: «Ты что, еще раз собираешься замуж выходить?» Я так опешила, что села и за 3 часа доделала. © Карамель / VK

Микрокосмос из ниток на пяльцах. Автор пишет, что ее пушистая помощница всегда рядом

yuliya_krishchik

«Хожу в горы, чтобы потом вышивать всю эту красоту и сохранять ее величие и хрупкость».

Поменяться хобби бывает интересно

У мужа открылся новый талант — вышивание. Умоляет никому не рассказывать, причем вышивает он пионы. Все бы не было так странно, если бы не тот факт, что я играю в игры на компе. Даже не думала, что это так расслабляет, а муж говорит то же самое про вышивание. © Мамдаринка / VK Котёнок по имени Кусь только что А кто с кем хобби поменялся-то? Или в сообществе "Мандаринка" свято чтят принцип "женщина должна, мужчина должен"? Ответить

Поглядите, как виртуозно вышита каждая шерстинка!

1the_alina

Делай то, что любишь

В данный момент нахожусь в декретном отпуске. Решила подрабатывать на дому, работа несложная, но все-таки бывало, что долго сидела за компьютером. Как-то муж подошел и спросил: «Зачем тебе это нужно? Лучше вышивай, тебе ведь это больше нравится, а денег нам и так хватает». И тут я поняла, что замуж вышла за идеального человека. © Мамдаринка / VK

Девушка вышила брату в подарок вот этот фанарт с просторов интернета. Здесь зашифрован персонаж и мем. Узнаете?

my_emb

«Вот такой подарочек вышила своему брату. Смесь Иллидана из „World of Warcraft“ и Grumpy cat по арту, найденному на просторах интернета. Схему братик нашел сам, а мне так понравилось, что даже была не против заморочиться».

На долгую память

Родители уже несколько лет делают ремонт, и каждый раз, когда я захожу к ним, в квартире меняются или появляются какие-то элементы. В последний раз, когда была у них, они похвастались новым стеллажом. Когда я увидела его, не смогла сдержать эмоций. Весь стеллаж был посвящен нашим с братом детским поделкам. Тут и вышивка котика, которую я сделала в 12 лет, и бегемотик из полимерной глины, которого брат делал вместе с папой в 8, разные самодельные открытки и много-много всего. Это так трогательно! Даже не знала, что они все это хранят, а тут специально сделали такой уголок детского творчества. Очень люблю их! © Не все поймут / VK

Обложка для паспорта с любимыми персонажами из культового мультфильма

iamthebook

«Я не хочу делать контент, связанный с работой. Я хочу показывать вам, что сделала своими золотыми ручками в свободное от работы время. Вот вышила целую обложку на паспорт с „Ежиком в тумане“, например».

Вышить себе будущее тоже можно

Я вышиваю крестиком — так, для себя, да на подарки. Уже дважды вышивка сыграла немаловажную роль в моей жизни. Я вышила силуэт влюбленной пары, и спустя месяц установки этой картины в рамку встретила своего будущего мужа. Летом вышила силуэт ребенка-девочки, только зимой заказала для нее рамку. Спустя примерно месяц узнаю, что я беременна. А муж как раз-таки очень мечтает именно о дочери. Что бы еще себе такого вышить? © Не все поймут / VK Котёнок по имени Кусь только что Дачу на Марсе. А почему бы и нет, если обязательно сбудется Ответить

Автор поста не смогла удержаться от того, чтоб вышить такую красивую схему. Такая украсит дом как раз к праздникам

tulipmaiii

«Влюбилась в этот сюжет и не смогла пройти мимо! Вышила на одном дыхании».

Что посмотреть вечером, если не сериал

Работаю по 12 часов в сутки, остальное время — ем, сплю или убираю дома, плюс стирка, глажка и прочее. Обожаю вышивать, но времени на это просто не хватает. Поэтому я смотрю видео в интернете, как кто-то вышивает, и успокаиваюсь. Очень благодарна девушкам, которые снимают такие видео — вы помогаете тем, кто очень хочет, но не может. © Карамель / VK

Эту вышивку девушка создавала четыре месяца. И хоть она сама считает, что получилось неидеально, нам все нравится

«Она не идеальна, но я горжусь этой работой! На ее создание ушло более 4 месяцев. Да, были допущены ошибки. Но разве это было бы искусством, если бы ошибок не было? Осталось придумать, как ее назвать».

Вышивать может каждый

Есть у меня друг детства, хороший и добрый мужик. В детстве с ним мало кто дружил, ибо пацаны не понимали его увлечения: шитье, вышивка и все, что с этим связано. Когда мы все выносили во двор игрушки, чаще всего машинки, чтобы с ними играть, Игорь выносил полотно, где вышивал крестиком. Так сидел на лавке и занимался. Или девочкам для кукол одежду шил — вот они с радостью его принимали в свою компанию. В студенческие годы он даже подрабатывал швеей. © Рабочие истории / VK

Тут два в одном: и вышивка, и вязание

«С наступлением осени я всегда стараюсь придумать дизайн, в котором будут использованы эти узоры, имитирующие вязание спицами. Вот такая мышка у меня получилась в этом году»

Эту малинку из бисера так и хочется потрогать!

s_nechaeva

«За прошедшее лето я вышила столько малины, что хватило бы на несколько банок варенья!»

Даже самое обычное худи можно сделать уникальным с такой нежной вышивкой

shveykapoly

Бабушка научила, а парень подсказал

Моя девушка вышивает рубашки. Вышивать ее научила бабушка. «Слушай, так сделай из этого бизнес!» — сказал ей я на ее очередные жалобы, что она не знает, чем заниматься по жизни. «Так это же всего лишь хобби, какой из этого бизнес?» — добавила она, но прислушалась. Я этому очень рад, а еще больше тому, что совет оказался действительно удачным! © Палата №6 / VK

Чего только ни придумывают рукодельницы! Здесь у нас книжная закладка запредельной милоты

sashaeposha_read

«Я первую книжную закладку вышила крестиком по личной схеме. Похвалите меня так, словно вы мои родственники, давайте посмеемся».

Бабушкино тайное наследство

После ухода бабушки поехала в деревню разбирать вещи. В сундуке нашла ее вышивку крестиком, и столько воспоминаний вмиг нахлынуло. Забрала вышитую картину в город, а чтобы вписалась в интерьер, решила сменить рамку. Стала извлекать и обалдела, когда увидела под рамкой пожелтевшую карту деревни и окрестностей. На ней чернильным крестиком было отмечено одно место в лесу. Что именно бабушка хотела мне показать? В выходные отправлюсь на поиски. ADME Котёнок по имени Кусь только что С нетерпением ждём продолжения! Ответить

Обратите внимание на то, как сделаны гирлянды на этих чудных домиках

samylamki

Любовь кроется в мелочах

Мой папа — очень сдержанный на эмоции человек. Никаких поцелуев, объятий и нежностей. Иногда я размышляю об этом, и становится грустно. Но тогда я вспоминаю один момент из моего детства: я уже в кровати, засыпаю, а за столом склонился папа — он вышивает мне сумочку размером 2*2 см для моей любимой куколки. Эта крохотная сумочка стала для меня олицетворением папиной любви на всю жизнь. © Палата №6 / VK

Девушка решила сделать подруге подарок на день рождения и вышила ее детскую фотографию

Ты идеально передала черты лица! © Jokerseven77 / Reddit

Каждый раз, когда я выкладываю портрет, кто-то обязательно отпускает эту шутку, и я всегда смеюсь! © colormuse / Reddit

Подготовка к Новому году у автора с октября идет полным ходом

kristinascopcava