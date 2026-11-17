Мнда. Ни мой отец, ни мой муж, ни мой сын таких сюрпризов не устроили бы. Оба умеют планировать и финансы семьи, и жилое пространство, и поездки, и воспитание детей и все прочее. И оба при этом любят компьютерные игры, но любое хобби не в ущерб реальной жизни. Тут уж я скорее выпадают из этого царства рационализма со своими куклами, но выпадаю условно - мое хобби точно так же построено не в ущерб реальной жизни.
И не потому, что мы такие "правильные", а потому что хорошо понимаем последствия необдуманных хотелок.
Муж нашел себе хобби. Похоже, я переселяюсь на балкон
Недавно ездила навестить родителей, муж с сыном на две недели дома остались. Возвращаюсь, а супруг радостно заявляет: «У нас для тебя сюрприз!» Интересно, что же меня такое ждет? Захожу в гостиную: там посреди комнаты здоровенное кресло с рулем стоит (кокпит для симрейсинга) — ни пройти, ни проехать. Да уж, сюрприз получился на славу. Жаль только, в комнате свободного пространства не осталось.
Мнда. Ни мой отец, ни мой муж, ни мой сын таких сюрпризов не устроили бы. Оба умеют планировать и финансы семьи, и жилое пространство, и поездки, и воспитание детей и все прочее. И оба при этом любят компьютерные игры, но любое хобби не в ущерб реальной жизни. Тут уж я скорее выпадают из этого царства рационализма со своими куклами, но выпадаю условно - мое хобби точно так же построено не в ущерб реальной жизни.
Честно говоря, мужские хобби, которые медленно захватывают квартирное пространство, для меня не в новинку. Например, папа уже лет 20 тащит из леса разные деревяшки, обрабатывает их и расставляет по дому. Но у них это жилище позволяет — почти 200 кв. метров. Хотя протирать эту красоту от пыли — та еще морока.
Брат обожает рыбалку. А может быть, посещение рыболовных магазинов, потому что времени он там проводит не меньше, чем у водоемов. Блесен и прочих приспособлений для хобби у него уже на 4 вместительных ящика набралось. Они-то еще влезают в стенной шкаф, а вот пять спиннингов и столько же удочек уже нет. Сейчас подумывает над покупкой лодки с мотором. Так что кресло еще ерунда. Хорошо, я не лодку в гостиной нашла.
Нет, я совершенно не против того, что у супруга, отца и брата есть замечательные хобби. Это здорово, когда человек нашел увлечение по душе, которое помогает ему расслабиться после рабочего дня и выдохнуть. Но вот мне где теперь в гостиной с книжкой сидеть?
Правда, муж подумывает об установке мониторов на свой кокпит, и тогда эта махина куда-нибудь переедет. Возможно, в спальню. А я отправлюсь почивать на балкон, наверное. А еще благоверный сказал, что надо было кресло с системой подвижности покупать. Взглянула на цены и заметила, что сама его покачаю на этом кресле. Если надо для натуральности, могу и перевернуть. Совершенно бесплатно.
Но есть один плюс — теперь я знаю, что дарить мужу в ближайшие пару лет. На Новый год нужны новые педали. Потом и коробка передач, наверное, понадобится. В общем, список немаленький.
А ваша половинка чем увлекается?
Комментарии
Мы с 🐰 - два сапога пара.
У него переносной чемодан с прибором для УЗИ, у меня настенные рыбы в ассортименте.
Он припер три списанных электронных микроскопа, собрал один работающий и занялся цитологией - я начала лепить объемных персонажей.
Его гитара стоит в шкафу, а мои инструменты, шнурки, бусины помещаются в шкатулку - в целом мы квиты)
Утром моя собака почесалась (фото собаки). Интересно почему? Может у нее блохи (фото блохи) или аллергия (фото корма) или псориаз (фото псориаза). А может она просто захотела почесаться (фото собаки). Расскажите, а ваша собака чешется?
К чему это я? Ах да, мне адме сказал статью написать. А интересные факты мне лень искать. Поэтому как получилось - так получилось...
И поток таких статей нарастает...
Из общих хобби только дача и воспитание подростка, рыбалку /футбол/охоту я не приемлю, чтение/слушание аудиокниг/готовка и основные повседневные домашние обязанности - моя прерогатива, кроме ремонтов. По ремонтам и разрушениям главные муж и сын. Сейчас к ним в команду потянулся зять, да и у внука явные склонности наблюдаются =))
Немного красивого в ленту))
Я тут увидела библиотеку.. Ну это же библиотека Хогвартса!
Библиотека Санкт-Петербурга, кто бывал?
Для яростных любителей наполнять общее пространство атрибутами своих хобби есть замечательная штука - гостевой брак!