Нет, я совершенно не против того, что у супруга, отца и брата есть замечательные хобби. Это здорово, когда человек нашел увлечение по душе, которое помогает ему расслабиться после рабочего дня и выдохнуть. Но вот мне где теперь в гостиной с книжкой сидеть?

Правда, муж подумывает об установке мониторов на свой кокпит, и тогда эта махина куда-нибудь переедет. Возможно, в спальню. А я отправлюсь почивать на балкон, наверное. А еще благоверный сказал, что надо было кресло с системой подвижности покупать. Взглянула на цены и заметила, что сама его покачаю на этом кресле. Если надо для натуральности, могу и перевернуть. Совершенно бесплатно.