Помните, как наши мамы или бабушки, когда мы делились с ними радостными планами, говорили: «Постучи по дереву!» Тем самым они не давали нам «сглазить» удачу. А можно было еще сказать «тьфу-тьфу-тьфу» или сплюнуть три раза через левое плечо. Знакомо?

Согласно поверьям, на левом плече у человека сидит маленький бесенок или Анчутка. И чтобы Анчутка не начал строить козни и мешать намеченным планам, было принято громко стучать по дереву, как бы заглушая свои слова, чтобы бесенок ничего не расслышал. Или плевать в него с той же целью. В общем, жизнь у Анчутки была не сахар.