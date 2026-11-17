Откуда пошли привычки посидеть на дорожку и постучать по дереву: 7 примет с понятной историей
Приметы окружают нас с самого детства. Кто-то безоговорочно доверяет их мудрости, кто-то — лишь усмехается. А порою, даже не признаваясь себе, мы на всякий случай обходим стороной черную кошку или стучим по дереву, чтобы не спугнуть удачу. У всех в семьях были свои маленькие ритуалы, суеверия и правила. Некоторые из них сейчас кажутся забавными, другие — совершенно необъяснимыми. Но за каждой такой приметой скрывается своя история, уходящая корнями в далекое-предалекое прошлое.
Постучать по дереву
Помните, как наши мамы или бабушки, когда мы делились с ними радостными планами, говорили: «Постучи по дереву!» Тем самым они не давали нам «сглазить» удачу. А можно было еще сказать «тьфу-тьфу-тьфу» или сплюнуть три раза через левое плечо. Знакомо?
Согласно поверьям, на левом плече у человека сидит маленький бесенок или Анчутка. И чтобы Анчутка не начал строить козни и мешать намеченным планам, было принято громко стучать по дереву, как бы заглушая свои слова, чтобы бесенок ничего не расслышал. Или плевать в него с той же целью. В общем, жизнь у Анчутки была не сахар.
Посидеть на дорожку
Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни перед поездкой останавливался у порога, чтобы на пару секунд присесть и собраться с мыслями. Считается, что без этого маленького ритуала дорога может оказаться неудачной. А знаете, откуда пошла такая традиция?
Ее корни уходят в те времена, когда люди верили, что в каждом доме живет домовой. И короткая пауза перед путешествием была своеобразным знаком уважения к хранителю домашнего очага. По другой версии, этот обычай появился из соображений безопасности — чтобы нечистая сила не увязалась за путниками в дорогу. «Присесть на дорожку» — значит обмануть духов, сделав вид, что никто никуда не уходит.
- Опаздываем на поезд. Стоим в куртках, и тут свекровь выдает: «А теперь присядем на дорожку!» Мы возмущаемся, она ни в какую. Усадила на диван. Зыркаю на мужа, он разводит руками. И тут кот Веня начинает копошиться под диваном. Ахаю — он вытаскивает оттуда наши документы! Видимо, они упали на пол, когда мы в спешке собирались. Кто-то ногой их задвинул под диван. Вот свекровь смеялась, мол, собрались в дорогу! И как после этого не верить в приметы?
Посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться
С детства меня приучили: возвращаясь домой за забытой вещью, нужно обязательно посмотреть в зеркало. Благо, зеркало у нас висело в прихожей. Прошли годы, но я по-прежнему делаю это бессознательно, случись мне вернуться за ключами от машины или каким-нибудь документом. И вот я задумалась — какое у этого суеверия объяснение?
Оказывается, в нашей культуре любое удвоение издавна воспринималось негативно. Два — дурное число. То есть, два раза выйти из дома на одно дело — это очень плохо. Возвращаясь, человек как бы нарушает течение событий и повышает риск неудач на пути. Поэтому, чтобы нейтрализовать негативные последствия, нужно посмотреться в зеркало, то есть как бы удвоить с помощью него число своих выходов из дома. И после этого неудачи на пути уже не страшны.
Встретить черную кошку
Помните песню: «Жил да был черный кот за углом...»? Там котяра всегда оставался крайним. Так почему же пушистому приходилось всю жизнь отдуваться из-за цвета своей шерсти и почему, увидев его, люди переходили на другую сторону улицы?
Дело в том, что дорога всегда имела особое значение. Отправление в путь воспринималось как выход из привычного и защищенного пространства дома в неизвестный мир, полный опасностей и недружелюбных сил. Поэтому встреча с определенными животными расценивалась как предсказание дальнейших событий. Так, изначальное представление о нечистой, колдовской природе черной кошки наложилось на убеждение в том, что нехорошо пересекать чужой путь. И, если такое случилось, лучше этой дорогой дальше уже не идти, иначе всю удачу растеряешь.
- Утром опаздываю на собеседование, и тут дорогу перебегает черная кошка. Ну все, думаю, жди неприятностей! А кошка села у подъезда и жалобно так мяукает. На улице мокрый снег, ветер, а она явно домашняя. Не смогла оставить ее на холоде, отнесла к себе и помчалась по делам. Конечно же, опоздала на встречу. Рекрутер общалась со мной, поджав губы, в работе отказали. Вернулась домой расстроенная, но решила хотя бы потеряшке помочь: расклеила объявления, написала в домовом чате. И уже вечером кошка была у передана хозяйке. Та так радовалась, что всучила мне деньги за спасение любимицы, ушмыгнувшей утром в дверь. Но самое забавное: оказалось, что кошечку зовут Удача. И мне хочется верить, что и для меня все обернулось самым удачным образом, просто я этого еще не поняла.
Попасть в пути под дождь
А вот если вас в пути застанет дождь, это как раз хорошо: поездка будет удачной. Все потому что вода, как верили наши предки, защищает от злых людей и всего дурного, поэтому очищенному струями дождя человеку ничего не страшно.
В детстве я слышала еще одну версию этой приметы: что если во время отъезда откуда-то пошел дождь — это значит, что обязательно сюда еще вернешься. Возможно, связь между этими двумя приметами как раз в том, что возвращение куда-то (например, в родной город) и означает среди прочего, что поездка прошла благополучно и человек жив-здоров, раз вернулся.
Не зашивать на себе
Ни в коем случае не зашивать одежду на себе мне говорила еще моя бабушка, мол, память зашьешь. Подобные короткие предостережения легко запоминались и передавались в семьях вместе с навыками шитья.
Обычно эти суеверия связывают с древними представлениями об особой близости одежды к телу человека. Поэтому легко было поверить, что любые манипуляции с одеждой будут отражаться и на ее владельце. Кроме того, нитка, пронизывающая ткань, была не просто инструментом починки изделия, а ассоциировалась с жизненной нитью, с судьбой. И нашим предкам нетрудно было представить: если нитка стежками стягивает разрыв, то она будто бы способна что-то «закрыть, зашить» и в самом человеке.
Не свистеть дома
Фразу: «Не свисти — денег не будет» вы наверняка слышали не раз. А, может, и сами произносили. Казалось бы, какая взаимосвязь между звуком и финансовым благополучием?
Дело в том, что свист считался языком коммуникации с иным миром, например, помогал вызывать лешего в лесу или ветер (помните, какую разрушительную мощь имел свист Соловья-разбойника?). То есть это был нечеловеческий язык. Соответственно, особенно опасным считался свист в доме — ведь дом — это защищенное пространство, а свистом можно привлечь туда нежелательные силы. Уже сильно позднее запрет трансформировался и оказался увязан с деньгами — то есть большим страхом человека стало не вызвать лешего ненароком, а потерять финансовое благополучие. К тому же в русском языке слово «просвистеть» приобрело переносное значение — растратить, безрассудно израсходовать. Как один из вариантов, именно эта языковая ассоциация помогла закрепиться денежной версии приметы.
Верить в приметы или считать их пережитками прошлого — личное дело каждого. Но какие же интересные истории порой за ними скрываются! А у вас в семье верят в какие-то приметы?Делитесь в комментариях вашими историями и рассказывайте об интересных региональных особенностях известных суеверий. Уверена, такие есть!
Комментарии
У меня в эпоху домашних телефонов и первых мобильников была примета: если ждешь важного звонка и позвонил кто-то другой (неважно - знакомый, реклама или ошибка в наборе), то все, можно не ждать.
Hужного звонка не будет или он нерезультативен)