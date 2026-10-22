Муж вручил мне на 25-летие свадьбы лопату, и это был лучший подарок в моей жизни

Когда нам исполнилось по 20 лет, мы поженились. Свадьба была скромная, студенческая, денег особо не было, поэтому мы расписались и посидели в кафе с самыми близкими родственниками. Правда, от родителей мы получили роскошный подарок — они отдали нам свой частный дом, а сами перебрались в город.

И вот в прошлом году исполнилось 25 лет с того дня — серебряная свадьба. Об этой дате я мужу все уши прожужжала — я хотела Байкал, серьги, на которые облизывалась последние пару лет, или, на худой конец, поход в самый дорогой ресторан. Муж только угукал, но ничего конкретного не обещал.