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Муж вручил мне на 25-летие свадьбы лопату, и это был лучший подарок в моей жизни
Мы с супругом Пашей знакомы еще с детства — в 7 классе я перешла в другую школу и меня посадили к нему за парту. Потом я узнала, что сидел он один потому, что был тем еще непоседой и уроки напролет пытался вовлечь своего соседа в беседу, не давая тому заниматься. Классная руководительница посчитала, что я — девочка, у которой в дневнике были сплошь пятерки, — его перевоспитает. Сначала он мне категорически не понравился, потом мы подружились, а уже к 11 классу нас все называли женихом и невестой.
Когда нам исполнилось по 20 лет, мы поженились. Свадьба была скромная, студенческая, денег особо не было, поэтому мы расписались и посидели в кафе с самыми близкими родственниками. Правда, от родителей мы получили роскошный подарок — они отдали нам свой частный дом, а сами перебрались в город.
И вот в прошлом году исполнилось 25 лет с того дня — серебряная свадьба. Об этой дате я мужу все уши прожужжала — я хотела Байкал, серьги, на которые облизывалась последние пару лет, или, на худой конец, поход в самый дорогой ресторан. Муж только угукал, но ничего конкретного не обещал.
И вот настал тот самый день. Я проснулась утром, смотрю, а мужа уже нет в кровати — ну, думаю, сюрприз мне какой-то приготовил. Я подскочила, быстро привела себя в порядок и быстренько сбежала вниз в предвкушении какого-то невероятного сюрприза. И не ошиблась — муж торжественно вручил мне лопату, перевязанную аккуратным красным бантиком. Я застыла посреди кухни, а дочь замерла с чашкой кофе у рта. А муж отчеканил: «Надевай куртку и пойдем», а потом вышел из дома.
Я в растрепанных чувствах отправилась за ним, а в голове свербила одна мысль — развод. Во дворе муж подвел меня к старой сосне, которая растет в углу участка и, указав на подножье, сказал: «Копай здесь, милая». Я была настолько растеряна, что тут же вонзила лопату в землю. Через пару взмахов я уперлась во что-то твердое, откинула землю и увидела коробочку из-под печенья — знаете, в которых бабушки обычно нитки хранят. И я ее узнала! В нашу первую брачную ночь мы положили туда полароидные снимки со свадьбы, дешевенькое колечко, которое муж подарил мне в 11 классе, а еще письма друг к другу, которые мы тогда не прочли. Удивительно, но я совсем забыла об этой «капсуле времени», которую мы отправили на чердак и договорились достать через четверть века, а Паша, оказывается, помнил.
«Помнишь?» — спросил Паша. Я отрицательно качнула головой, одновременно пытаясь сдержать слезы: «Нет, представляешь, совсем забыла». «Я так и знал, — улыбнулся муж. — Достал ночью с чердака и закопал, чтобы сделать тебе сюрприз. Удался?» «Еще как», — ответила я, не добавив, впрочем, что уже почти собралась разводиться.
«У меня еще сюрприз для тебя, милая», — добавил муж. Я было хотела ответить, что еще от первого не оправилась, но промолчала. Муж указал на беседку, я присмотрелась и увидела, что там накрыт стол, в центре которого стоит огромный букет роз. Прихватив коробку, мы отправились туда.
Мы уселись за стол, муж налил мне чай из термоса и поставил тарелку с моими любимыми пирожными. «Ну что, давай читать наши письма?» — спросил Паша. Я кивнула, он открыл коробку, достал конвертик, подписанный моей рукой «Для Павлика» и начал читать.
«Если ты читаешь это письмо, значит, мы уже старые, нам целых 45 лет! Наверняка ты уже солидный мужчина и говоришь всякие взрослые слова. Но я надеюсь, что ты хотя бы в душе остался тем мальчишкой, который в восьмом классе подложил мне в портфель резиновую лягушку. А еще надеюсь, что у нас уже двое детей, которых мы свозили на Байкал. Помнишь, ты мне обещал это еще в школе? И еще хочу верить, что мы по-прежнему смеемся над всякими глупостями, а ты обнимаешь меня у всех на глазах, даже если я ворчу, что на нас все смотрят. Я тебя люблю. Твоя малышка».
Я смахнула слезу, а Паша встал из-за стола, подошел, обнял меня за плечи, пробубнил: «Ну не реви, малышка, все хорошо», — и протянул мне второе письмо. Его.
«Малышка, я не знаю, что тут написать кроме того, что люблю тебя. Ты что-то там строчишь, а я пытаюсь вымучить из себя пару строк. Надеюсь, что у нас двое детей и они не такие оболтусы, каким был я в школе, а ты все еще меня любишь, даже если моя шевелюра уже не такая густая. Если мы вдруг в ссоре, то давай мириться. Я первый».
Я посмотрела на Пашу — уже немного полысевшего, но улыбающегося все той же улыбкой, в которую я когда-то влюбилась. «Ну что, ты больше не дуешься, малышка?» Я помотала головой.
«Посмотри под фотографиями», — сказал муж, загадочно улыбаясь. Я подняла полароидные снимки и увидела под ними конверт с надписью «Байкал. Я же обещал. С серебряной свадьбой, малышка».
А какой самый странный подарок дарил вам супруг?