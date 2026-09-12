16 фото и историй о семейном сходстве, которые заряжают добротой и поднимают настроение
Пожалуй, многие из нас замечали семейное сходство друг с другом. Возможно, слышали фразы «ты так похожа на свою мать» или «ну прям вылитый папа». Мы разное перенимаем от своих родных и по счастливой случайности становимся их новыми копиями. Так, одна героиня родилась очень похожей на своего дедушку. А сыну второго героя досталась в подарок от папули одна необычная особенность. В этих светлых историях описаны примеры того, как наши персонажи схожи с близкими, и они создают атмосферу семейного праздника, искренней доброты, легкой иронии и радостных совместных мгновений.
- Помню, мама поднимает трубку, а ей директор звонит. А у нас голоса с ней очень похожи, он подумал, что это я, и говорит: «Зайка, маму позови». Ну мама и ответила, что зайчиха уже у телефона!
«Мне однажды мама вручила подарок на Новый год — вот такой гель для душа. Я спросила, почему она выбрала именно такой. Ее ответ: „Копия твой отец“»
- Мне всю жизнь говорят, что я похожа на папу. Что я копия своего папы. Тут вдруг папа сменил свой Самсунг на Айфон, и его Face ID открывается моим лицом. Он столько раз менял пароль, но все равно Face ID открывает моим лицом... Кажется, люди не врали все-таки.
«Моя мать (слева) и я (справа) одного возраста»
- Мы с мужем, по иронии, оба голубоглазые. Родилась дочка Машенька: с темными волосами и карими глазами. Свекровь, бывшая учительница, явно с намеком, ходила вокруг да около: «Не бывает у светлоглазых родителей таких детей, что-то не так». И тут муж взбеленился: «Мама, просто достань посмотри на мою детскую фотку». Достала — и правда, копия, только глаза разные. Отстала!
Вот и выросло поколение свекровей- жерт ЕГЭ)))) это у кареглазых и темноволосых родителей не родятся голубоглазые блондины, за очень редким исключением, альбинизм например.
«Моя мама в 31 год, беременная моей сестрой, и я в 31 год, беременная моей дочерью»
- У моего одноклассника есть одна странная особенность: всегда, когда он выходит на свет или смотрит на солнце, то начинает резко чихать. Причем всегда три-четыре раза! Вначале это выглядело забавно, а позже стало его фишкой. И тут у одноклассника рождается сын. Как-то катал он его по парку в коляске. Выезжают они на солнечную светлую аллею, малыш зажмурился, смешно сморщил носик и... чихнул ровно три раза подряд! А папаня потом повторил за ним. Спустя время выяснили, что этот феномен называется световой чихательный рефлекс. А сынуля теперь — точная папина копия!
«Мой отец и я (одного возраста), разница в 35 лет»
- Парень пригласил на юбилей дедушки. Предупредил, что дед у него суровый. Мы заходим в дом, дед сидит без настроения. Затем поднимается, делает три шага и вдруг замирает. Я тоже стою в изумлении. Парень смотрит на меня, затем на мои ноги и дико хохочет. Оказывается, мы с его дедом ходим совершенно одинаково — с легким прискоком на левую ногу и чуть заваливаясь набок. Мало того, мы одинаково поправляем часы каждые две минуты. Дед молча пошел на кухню, достал второй торт, и с тех пор я его любимая гостья, хотя мы даже не родственники.
«Брат нашей прабабушки и мой брат. Мне кажется очень сильно похожи»
Мой брат, например, похож на нашего дядю по матери) Мама говорит, мой брат даже смеётся как её покойный брат)
- Моя подружка всю жизнь была уверена, что получила уникальный «подарок от природы». На левом запястье у нее красовалось четкое темное пятнышко в форме идеального сердечка. Этим родимым пятном она гордилась с самого детства и считала своей личной фишкой. Пришла она как-то на праздник по случаю юбилея бабушки. Когда разглядывали старые черно-белые альбомы, бабуля случайно закатала рукав своего любимого вязаного свитера, чтобы поправить браслет. Подружка глянула на ее руку и обомлела: на том же самом месте, на левом запястье было точно такое же сердечко. А когда к разговору подключилась мамина старшая сестра и тоже подставила руку, выяснилось, что «уникальная фишка» — это фирменный знак женской половины семьи в трех поколениях.
«Я и моя дочка (примерно одного возраста)»
«Моя свекровь прислала все рождественские фотографии моей дочери (буквально 150 снимков, и все они очаровательны). Мне показалось, что я уже видела подобное выражение лица раньше»
- Когда я родилась, то была фантастически похожа на своего деда. Причем не на дедушку в детстве (он 1918 года рождения, никто не знает, как он выглядел в детстве), а на дедушку таким, каким он выглядел, собственно, на момент моего рождения: тот же серьезный взгляд, высокий лоб, форма лица. Так что мой будущий крестный, папин близкий друг, впервые увидев меня, прям так и сказал: «О, так это же Егор Петрович!» Позже я и сама оценила это, глядя на свои детские фото рядом с дедушкиными!
«Я в 19 лет и сестра моей бабушки в 13»
- Я каждый день хожу гулять в разной одежде, и многие считают меня самой модной в классе или думают, что моя семья богата. Но все дело в том, что у меня четыре родные сестры, мы погодки с похожей фигурой и носим один размер одежды, вот и меняемся ею между собой. Все остаются довольны, и мы никогда не злимся, если кто-то из нас взял вещь другой, даже если без спроса. Ведь мы сестры, мы самые близкие люди, мы лучшие подруги, и друг для друга нам ничего не жалко.
«Я со всеми моими маленькими двоюродными братьями и сестрами.12 лет спустя — они уже не такие уж и „маленькие“»
В каждом из нас есть что-то общее с нашими родственниками: внешность, голос, повадки, стиль жизни. И именно это сближает нас с родными, а доброта и взаимопонимание позволяет больше узнать друг о друге и сделать неожиданные и приятные открытия.
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