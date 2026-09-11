14 книг, после которых даже их свежие экранизации кажутся бледной тенью

Александр Сергеевич создал не просто историю любви и «энциклопедию русской жизни», его роман — это живой разговор с читателем. Пушкинская строфа звучит настолько музыкально и естественно, что сложнейшие душевные порывы юной Татьяны, хандра и эгоизм Евгения понятны нам и спустя столетие.

В новой же экранизации режиссер сделал ставку на безупречную, глянцевую картинку, но из истории полностью испарилось пушкинское обаяние. Самым спорным решением стал кастинг: взрослые актеры в ролях юных героев лишили сюжет юношеской импульсивности. Ошибки молодых людей из книги на экране превратились в меланхоличное повествование о кризисе среднего возраста.