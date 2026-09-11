Для меня лучшей была экранизация с Жюльет Бинош и Рэйфом Файнсом. Он - с саморазрушением и одержимостью в глазах, она - надломленная и эгоистичная. Между этими актерами невероятная химия. Мрачная, пронзительная экранизация без глянца, такой я и видела всегда историю Бронте.
14 книг, после которых даже их свежие экранизации кажутся бледной тенью
Когда экранизируют любимую книгу, это всегда событие. Мы ждем, представляем, как знакомые герои будут выглядеть на экране. И вот выходит фильм или сериал — красивый, с хорошими актерами, солидным бюджетом. Смотришь и понимаешь: да, интересно, но это какая-то совсем другая история. То особенное настроение, те счастливые моменты, которые дарила книга, куда-то ушли. Режиссер в своем творчестве выбирает один акцент из множества, упрощает сложное, делает ставку на картинку. И часто именно в этом процессе теряется то, за что мы любим оригинал и хочется вернуться к книге, чтобы снова открыть для себя все то, что не поместилось в киноленту.
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
Александр Сергеевич создал не просто историю любви и «энциклопедию русской жизни», его роман — это живой разговор с читателем. Пушкинская строфа звучит настолько музыкально и естественно, что сложнейшие душевные порывы юной Татьяны, хандра и эгоизм Евгения понятны нам и спустя столетие.
В новой же экранизации режиссер сделал ставку на безупречную, глянцевую картинку, но из истории полностью испарилось пушкинское обаяние. Самым спорным решением стал кастинг: взрослые актеры в ролях юных героев лишили сюжет юношеской импульсивности. Ошибки молодых людей из книги на экране превратились в меланхоличное повествование о кризисе среднего возраста.
- Переложенный на черствый язык прозы, роман в стихах, утратил легкость, изящество, грацию пушкинского слога, и превратился в нудное драмеди из жизни непонятных ряженых в диковинные костюмы людей.
Эмили Бронте «Грозовой перевал»
Роман Эмили Бронте ценят за его мрачную энергетику. Книга захватывает с первых страниц благодаря невероятной силе чувств Хитклиффа и Кэтрин — это не слащавая романтика, а всепоглощающая зависимость двух диких сердец. Бронте гениально выстроила готическую атмосферу книги, где любовь героев больше похожа на проклятие, которое затрагивает жизни нескольких поколений.
Свежий голливудский блокбастер весь этот готический магнетизм превратил в глянцевую и гламурную драму. Режиссер сделала ставку на провокацию и красивый визуал, заменив глубокую психологическую связь героев банальным физическим притяжением. В итоге первобытная магия и трагизм книги испарились.
- Эта экранизация «Грозового перевала» — настоящее покушение на классический роман и наследие Эмили Бронте. Я не против небольших изменений тут и там, но эта переработка совершенно не попадает в цель. По сути, вся соль истории была утеряна. Признаю, визуально картина потрясающая, но на этом все.
А. и Б. Стругацкие «Трудно быть богом»
«Трудно быть богом» — это глубоко философская история о том, как замешанная на принципе невмешательства беспомощность медленно разъедает душу. Самое тяжелое в этой книге не жестокость средневекового мира, а то, как она меняет самого героя, как постепенно стирается грань между наблюдателем и соучастником. Это пронзительная книга о цене бездействия и о том, как трудно сохранить человечность, когда вокруг творится невообразимое.
Новый масштабный сериал все заметно упростил. Создатели шоу превратили сложную притчу в приключенческий блокбастер с дворцовыми интригами. Чтобы растянуть небольшую повесть на полноценный сезон, сюжет разбавили множеством новых побочных линий, из-за чего фокус сместился с выбора главного героя на внешнюю суету.
- А зачем вам, создатели, собственно, нужен был дон Румата в этом фильме про попаданцев? Что у нас, попаданческой литературы мало? Что в этом сериале, собственно, осталось от оригинального произведения?
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
В романе поражает то, как автор превращает детективный сюжет в масштабное исследование человеческой души: Достоевский не просто описывает события, он буквально помещает нас в голову героя, мы проживаем вместе с Раскольниковым каждое его сомнение, каждый приступ лихорадочной гордыни и каждую волну раскаяния. Мы наблюдаем, как теория о «праве сильного» разбивается о реальность, как невыносима оказывается тяжесть содеянного.
Свежая экранизация Владимира Мирзоева перенесла действие в современность, сохранив архаичные диалоги, что делает их натужными. Главная проблема сериала — Раскольников в исполнении Ивана Янковского: вместо глубокого страдающего студента зрители увидели дерганого и крикливого персонажа. Из-за этой экспрессивной подачи шедевр утратил свою глубину, превратившись в какой-то перформанс.
- С нетерпением ждала выхода сериала: невероятный актерский состав, пиар и, конечно, обожаемый мною Ф.М. Достоевский. Всегда готова к альтернативному взгляду, даже уважаю его. Но это не современная интерпретация, а некоторое издевательство над великим сюжетом.
А. Дюма «Граф Монте-Кристо»
Роман Александра Дюма прекрасен своей масштабной, ювелирно просчитанной интригой. Книга — не просто рассказ о мести, а колоссальная шахматная партия длиной в двадцать лет. Дюма на глазах читателя медленно сплетает судьбы десятков персонажей. Произведение ценно и тем, что показывает глубокую внутреннюю эволюцию Эдмона Дантеса, который постепенно превращается в человека, способного простить и снова начать жить.
Новый сериал с Сэмом Клафлином, несмотря на приличный восьмисерийный хронометраж, этот идеальный баланс нарушил. Сценаристы убрали важнейшие сюжетные линии у ключевых героев вроде Максимилиана Морреля. А финал истории потерял свою главную эмоциональную составляющую.
- Несмотря на мощное начало с прекрасными локациями, сериал быстро скатывается к поверхностному и зачастую совершенно неточному пересказу этого великого романа. Большинство ключевых персонажей сведены к бледным теням своих книжных прототипов. Финал кажется вопиющим неуважением к первоисточнику.
Л. Н. Толстой «Семейное счастье»
Повесть Толстого стоит прочитать многим девушкам, чтобы избавиться от розовых иллюзий и понять, что охлаждение страсти — это не финал любви. Это своего рода путеводитель по кризисам отношений, который учит принимать перемены в себе и партнере, находя подлинную ценность в тихой привязанности и семейном покое вместо бесконечной погони за внешним блеском.
Свежая экранизация Стаси Толстой превратила эту тонкую душевную историю в демонстрацию безупречной музейной эстетики XIX века. За красивыми платьями и чаепитиями на веранде потерялась сама искренность повествования.
- Да уж, фильм явно «по мотивам». Произведение Льва Николаевича намного глубже — о притираниях, взаимных разочарованиях, взрослении, страсти, горении, перегорании и успокоении.
Габриэль Гарсиа Маркес «100 лет одиночества»
Роман Габриэля Гарсиа Маркеса завораживает — книга устроена как бесконечный замкнутый круг, где время течет по своим законам, а мистика и реальность переплетены и неотделимы. Читатель с первых страниц проваливается в этот душный, но завораживающий мир Макондо, где призраки прошлого, бесконечные дожди и странные пророчества воспринимаются как обычные будни семьи Буэндиа. Маркес написал не просто хронику одного рода, а глубочайшую притчу об одиночестве, памяти и судьбе, где каждое слово наполнено густой латиноамериканской поэзией.
Свежий сериал всю эту тонкую мистическую ткань превратил в динамичный и глянцевый пересказ. Несмотря на огромный бюджет и потрясающие декорации, экранная версия сильно спешит, пытаясь уложить столетнюю историю семи поколений в формат сериала. Из-за этого рваного темпа из сюжета исчезло то самое ощущение тягучего, застывшего времени, а сложнейшие метафоры Маркеса заменены спецэффектами.
- Превратить один из величайших романов в истории в телесериал — задача почти невыполнимая, и эта попытка тому подтверждение. Несмотря на достойную работу операторов, магический реализм Гарсиа Маркеса можно по-настоящему понять и прочувствовать только через личное воображение читателя. Адаптация и сценарий откровенно не дотягивают, как и подбор актеров, в результате чего получилось скучное и чрезмерно вылизанное изображение, которое едва намечает вселенную «Макондо».
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Роман Булгакова затягивает своей невероятной многослойностью — это одновременно и едкая сатира на московский быт того времени, и пронзительная история любви, и глубокая философская притча. При этом булгаковский текст остается легким, ироничным и живым, благодаря чему сложные размышления не кажутся назидательными — они органично прорастают сквозь сюжет, заставляя возвращаться к книге снова и снова.
В громкой новой экранизации со Снигирь и Цыгановым создатели фильма представили публике вольную фантазию по мотивам книги и биографии самого Булгакова. Получилось высокобюджетное кино, не лишенное визуального размаха, но которое неизбежно проигрывает оригиналу в глубине и иронии.
Складывается такое впечатление, что все, кто так или иначе пытался снять фильм по "Мастеру и Маргарите" - пытаются спорить с Булгаковым и что-то ему доказать.
- Сын получил неуд за сочинение по «Мастеру и Маргарите». Говорит, мол, прочитать не успел, но фильм-то смотрел! А учительница раскусила его по одной детали. Мой умник написал, что Мастер — драматург, потому что в фильме он пишет пьесу, а вот в книге-то — роман.
Нам в свое время (конец 90-х) учительница говорила - вы хоть фильм посмотрите, если читать долго! Там речь о Войне и Мире шла вроде.
Кир Булычев, сборник «Чудеса в Гусляре»
В сборнике рассказов «Чудеса в Гусляре» Кир Булычев создал удивительно уютный мир, где фантастика мягко переплетается с повседневностью. Автор с доброй иронией показывает простых обывателей, которые посреди невероятных космических чудес продолжают решать свои бытовые проблемы, ходить в магазины и спорить с соседями. Из этого контраста уютного городка и вселенских аномалий и рождается вся магия оригинального текста.
Сериал «Очевидное Невероятное» эту душевную атмосферу потерял. Вместо мягкого булычевского юмора зритель получил эксцентричный ситком.
- В детстве я зачитывалась книгами Кира Булычева о приключениях Алисы и как-то раз мне попалась история про Великий Гусляр. Увлекательно, фантастично, легко, все по-булычевски. Я выросла, но любовь к теплой атмосфере его книг осталась. После сериала захотелось перечитать серию заново. Как по мне к этому и должен побуждать любой фильм или сериал, снятые по мотивам, ведь редко когда кинокартина полностью соответствует оригиналу.
Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах»
В монументальной семейной саге Джона Голсуорси нас покоряет невероятный масштаб истории. Книга дает читателю время заглянуть под фасад чопорного благополучия и увидеть настоящую драму: Сомс искренне не понимает, почему покупка красивого дома и статус мужа не дают ему права владеть душой Ирен. Голсуорси ярко показывает, как этот собственнический дух калечит жизни нескольких поколений семьи, и никакая внешняя роскошь не способна это исправить.
В новом сериале создатели шоу превратили глубокое классическое произведение в глянцевую и современную костюмированную мелодраму. Ради динамики и трендов персонажей полностью переписали: например, холодный и стоический Сомс из книги на экране превратился в уязвимого и неуверенного в себе парня. Сюжет разбавили выдуманными историями, которых у Голсуорси никогда не было, из-за чего фирменный дух старой Англии и главная семейная драма просто потерялись на фоне бесконечных интриг.
- Почему создаели просто не назвали этот сериал как-нибудь по-другому? Единственное сходство сюжета с оригинальной сагой — это имена некоторых персонажей.
Галина Щербакова «Вам и не снилось»
В оригинальной повести Галины Щербаковой все держится на пронзительной и чистой истории подростковой любви, которая разворачивается на фоне эгоизма взрослых. Автор удивительно тонко прописала именно чувства Ромки и Юльки, сделав героев настолько живыми, что читатель безоговорочно встает на их сторону.
В новой экранизации, фильме «Вера», в центре истории мать Романа. Светлое и трогательное чувство подростков ушло на второй план и потеряло былую силу — юные актеры на экране выглядят слишком блекло по сравнению с Толстогановой.
Блин, но фильм же называется "Вера" - по имени матери Ромки. Значит про по нее, а не про чувства подростков. Грубо говоря. та же история, но с другим фокусом.
- В книге концовка оставляет совсем другое впечатление — там видна настоящая драма и то, к чему приводит слепой родительский эгоизм. А в новой картине весь фокус сместили на внутренние переживания мамы Ромки.
Исабель Альенде «Дом духов»
Роман Исабель Альенде затягивает именно своей атмосферой: в нем мистика, призраки и пророчества Клары кажутся абсолютно естественной частью семейного быта. Автор так виртуозно переплетает личные драмы трех поколений женщин с историей Чили, что от книги невозможно оторваться. Характеры героев меняются и раскрываются с каждой главой, и читатель проживает эту столетнюю сагу вместе с ними.
Свежий сериал, несмотря на весь масштаб, превратил это живое семейное тепло в красивую, но довольно холодную картинку. Зрители в отзывах справедливо отмечают, что проекту не хватает правильного ритма, а мистическая сторона романа на экране теряется.
- Это моя самая любимая книга. И хотя я очень ждала этот сериал, он принес мне лишь разочарование. Я получила очередное подтверждение того, что этот роман просто невозможно адекватно перенести на экран. То, как в сериале пересказали историю — это не то. Нет никакой глубины. Попытаться уместить такой сложный сюжет, со столькими многогранными персонажами, всего в 8 серий — нереально.
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»
Пушкинский стих настолько органичный, музыкальный и легкий, что строчки запоминаются сами собой и воображение послушно рисует все великолепие огромного сказочного мира — и чудо-остров, и выходящих из моря богатырей, и величественную Царевну-Лебедь.
В новой экранизации авторы решили пойти на эксперимент и объединили пушкинские стихи с прозаическими диалогами. Именно это решение вызвало больше всего вопросов у аудитории: зрители отмечают, что из-за такого смешения повествование теряет свой привычный ритм и певучесть. Кроме того, в отзывах часто обращают внимание на избыток компьютерной графики, за которой теряется душевная атмосфера классической сказки.
- В фильме нет ни сказочной легкости, ни эпического размаха. Сцены затянуты, динамика провисает, а многие моменты выглядят просто скучно. Даже ключевые события, которые у Пушкина вызывают восторг, здесь проходят буднично и без магии.
Стендаль «Красное и черное»
Главная сила романа Стендаля — в невероятном психологизме. В книге внутренний мир Жюльена — это сложнейшее сплетение страстей, амбиций, закомплексованности и одновременно невероятного ума. Стендаль на наших глазах показывает, как Жюльен меняется, переезжая из провинциального Верьера в семинарию, а оттуда — в Париж. Каждая смена обстановки буквально «пересобирает» его личность.
Свежий мини-сериал из четырех серий просто физически не смог вместить эту монументальную историю: сюжет несется галопом, важнейшие этапы взросления Жюльена Сореля пропущены, монументальное произведение упрощено до уровня костюмированной драмы. Жюльена Сореля сыграл Виктор Бельмондо — внук легендарного Жан-Поля Бельмондо. И если его знаменитый дед фонтанировал харизмой, то внуку явно не хватило эмоциональности.
- Посмотрела все серии. Разочарована, ведь я обожаю роман. Снято невероятно плоско, куча пробелов, сюжет безжалостно урезан... Актеры, может, и хороши, но хочется спросить режиссера: почему сама подача такая блеклая?
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