12 ярких экранизаций с пылу с жару, после которых вам захочется перечитать книгу

Ну... в "Белоснежка. Месть гномов" в итоге героиня была довольно самостоятельной... Остальные, что позже вышли, не смотрела. Тут, извините, тупо нарушение ТЗ - при такой внешности девочка бы не получила имя Белоснежка. Что там было - мать вышивает, колет палец, просит девочку с кожей, белой как полотно, губами, красными как кровь и что-то третье (то ли про волосы, то ли про глаза). На эту тему есть прикольный мультфильм "Черноснежка", где попутали характеристики, и заказали девочку с белыми волосами и красными глазами.