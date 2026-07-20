Фильм уже аргументированно закидали всем известной субстанцией, зачем его хвалить? Тем более, кокетливо не упоминая товарищей Пейджей и Нионг, которые там все знают почему. Что за половинчатые меры?
12 ярких экранизаций с пылу с жару, после которых вам захочется перечитать книгу
Отдельный вид удовольствия, когда любимая детская история оживает на экране телевизора. Сегодня я изучила последние сводки из мира киноиндустрии и нашла 12 экранизаций — школьных произведений, зарубежных романов и даже известных детективов — где каждая картина снята в ногу со временем. Здесь и трогательная мелодрама, и остроумная кинокомедия, а порой и настоящий сериал.
Одиссея
Режиссер Кристофер Нолан славится своими загадочными триллерами, драмами и даже экранизациями комиксов. А в этот раз он впервые берется за мифологию. Поэма Гомера о царе Итаки однажды уже была на экране в фильме «Троя» 2004 года. Новая обещает быть не менее захватывающей. Посмотрите только на актерский состав: Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Том Холланд, Зендея и многие другие. Еще одна интересная деталь: этот фильм полностью снят на пленочные камеры IMAX без использования компьютерной графики — вместо декораций строились настоящие корабли и локации под открытым небом. Ждем с нетерпением.
К себе нежно
Экранизация бестселлера Ольги Примаченко переносит на экран личную историю автора. О сложностях, с которыми она столкнулась в определенный момент жизни, и, главное, как она с ними справлялась. Чтобы сохранить настроение и суть книги, мы наблюдаем не просто трансформацию главного героя, а непосредственно сам процесс: какие слова, размышления, поступки, установки влияют на ее поведение. Отличный выбор для тех, кто тоже хочет подружиться со своим внутренним «я».
Морозко
Экранизации любимой сказки нашего детства «Морозко». Я лично обожала все версии: и фильм, и мультфильм, и, конечно, множество раз читала саму сказку. Однако современная версия выглядит совсем иначе. Марфа и Настя здесь совсем не просто сводные сестры, а настоящие подруги. Вместе они противостоят чарам, наложенным на их деревню. Интересно, что создатели решили не копировать классический сюжет, а создали что-то свое в любимом сказочном жанре.
У меня в таких случаях всегда один вопрос: зачем вы берете название произведения, если сюжет с ним никак не связан? Причем тут Морозко?
Ограбление в Лос-Анджелесе
Фильм, который действительно держит внимание до самого конца. Группа следователей пытается раскрыть дело о серии дерзких ограблений, которые происходят по определенному маршруту. А главный герой настолько изощрен, что не оставляет никаких следов. Эта экранизация не похожа на обычные боевики в схожих тематиках. Она раскрывает характер главных героев, их размышления и скрытые мотивы. Интересный факт: при создании этой картины режиссер Барт Лэйтон консультировался с настоящими грабителями для аутентичности.
Лукоморье
Новое прочтение сказки Пушкина ждет нас уже этой осенью. По сюжету двое ребят — Маша и Ваня — случайно проваливаются в сказочный портал во время экскурсии по пушкинским местам. Не веря своим глазам, дети наяву наблюдают волшебных персонажей. Теперь их главная цель — найти выход домой, а по пути помочь новым друзьям. Хороший вариант семейного похода в кино для тех, кто выросли на «Лукоморье» из школьной программы.
Капитанская дочка
Еще одна экранизация Александра Сергеевича, и опять в авторском прочтении режиссера. В случае «Капитанской дочки» режиссер не стал ограничиваться фильмом, а создал мини-сериал. И что интересно, акцентными героями здесь являются не только Петр Гринев и Маша Миронова, но и Емельян Пугачев, которого сыграл Евгений Ткачук. В проекте также снялись Сергей Безруков, Виктория Исакова в роли Екатерины II и Федор Добронравов.
Белоснежка
Ну... в "Белоснежка. Месть гномов" в итоге героиня была довольно самостоятельной... Остальные, что позже вышли, не смотрела. Тут, извините, тупо нарушение ТЗ - при такой внешности девочка бы не получила имя Белоснежка. Что там было - мать вышивает, колет палец, просит девочку с кожей, белой как полотно, губами, красными как кровь и что-то третье (то ли про волосы, то ли про глаза). На эту тему есть прикольный мультфильм "Черноснежка", где попутали характеристики, и заказали девочку с белыми волосами и красными глазами.
Как говорится: «Новое — это хорошо забытое старое». В конце прошлого года Дисней выпустил ремейк на свою культовую анимацию «Белоснежка и семь гномов». Вот только в современной версии принцесса не просто ждет спасения от рук прекрасного принца, а задается целью отнять трон у Злой Королевы. Режиссер Марк Уэбб и сценаристка Грета Гервиг попытались добавить героине больше самостоятельности и амбиций, отойдя от образа «девушки в беде».
Буратино
Одна из самых спорных новинок этого года. Однако стоит отметить, что рейтинг фильма — 7,1, что говорит о зрительском одобрении ремейка. С помощью волшебного ключа папа Карло исполняет свое заветное желание — иметь сына. А позже главный злодей картины Карабас-Барабас (в исполнении Федора Бондарчука) забирает деревянного мальчика в свой театр. Далее все по сюжету Алексея Толстого.
Интересный факт: саундтрек к фильму написал тот же композитор, что и к легендарной экранизации 1975 года, — премьеру приурочили к 50-летию оригинала. Особенно любопытно, как в современной версии обыграли костюмы героев. Интересная версия всеми любимой классики.
Грозовой перевал
Скандальная экранизация одноименного романа Эмили Бронте с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Но режиссер совсем не планировала показывать очередной классический сюжет. По мнению критиков, фильм получился спорным и даже провокационным. Кэтрин Эрншо здесь показана более капризной и свободолюбивой девушкой, чем было принято в те времена. Да и сама картина концентрируется не на привычной нам линии сюжета, а на любовной линии Кэтрин и Хитклиффа.
Следствие ведут овечки
Не могла же я оставить вас без детективной истории? Сегодня он будет особенно необычным. Ведь раскрывать дело будет не кто-то, а... стадо овечек! Пастух Джордж (в исполнении Хью Джекмана) каждый вечер читает своим подопечным детективные истории. И вот однажды находят тело Джорджа при странных обстоятельствах. Овцы сразу понимают: тут дело нечисто, а вот местный блюститель порядка доверия не внушает. Поэтому овцы берут все в свои руки, точнее копыта. Удивительное семейное кино, которое одновременно смешит и заставляет всплакнуть даже самых искушенных зрителей.
Твое сердце будет разбито
Романтический бестселлер Анны Джейн перевели на экраны. Любимый девочками-подростками сюжет: Полина Туманова в связи со сложными семейными обстоятельствами вынуждена переехать в новый город. Ей нужно привыкнуть к этой жизни — новое место, новая школа и красавчик сосед по прозвищу Барс, от которого, разумеется, без ума вся школа. Любителям ромкомов нулевых должно понравиться.
Тайна семи циферблатов
Еще одна детективная история, на этот раз роман Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов». 1925 год, загородное поместье Чимниз. Компания молодых аристократов решает подшутить над своим ленивым другом Джерри, который обожает спать до полудня, — и прячет в его комнате семь будильников. Но утром вместо возмущенных криков их встречает шокирующая тишина: Джерри больше нет, а рядом с его телом заведены те самые будильники. Молодая леди Бандл Брент решает самостоятельно взяться за это расследование. В главных ролях здесь: Мартин Фриман, Хелена Бонем Картер и Мия Маккенна-Брюс. Атмосферный британский детективный сериал в антураже двадцатых годов.
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Комментарии
мдя... а когда-то на адми были подборки маразмов, стебы на киноклише и прочее. Сейчас доминируют статьи с ванильным названием "светлое, теплоеи пр." с обилием изображений от нейросетей. Ну и вот это про кино-книги-персонажей в современной интерпретации.