Тут больше вопросов к тому, кто заказывал одну комнату на 5 человек.
Контора "Рога и Копыта"?
19 историй из командировок, где впечатлений и маленьких радостей было больше, чем чистых носков в чемодане
Есть люди, которые возвращаются из командировки только с подписанными документами. А есть те, кто привозит целый ворох душевных историй и светлых воспоминаний, которые со временем становятся еще теплее. И пусть сначала что-то идет не так, через пару-тройку месяцев эти рабочие поездки уже вспоминаются с улыбкой и гордостью за свои простые, но верные решения.
Тут больше вопросов к тому, кто заказывал одну комнату на 5 человек.
«Уехал в командировку и больше месяца не был в офисе. Коллеги прислали фото забытой мною печенюхи и сообщили, что передают ей мои обязанности»
- Муж уехал в командировку на юг. Утром присылает мне фото завтрака в отеле. Вкусно, сытно. И вдруг смотрю — на тарелке лежит круассан с джемом и с краю фотки видно стул с дамской сумочкой. Муж вернулся, сунула ему под нос эту фотку. Он полчаса хохотал, а потом достал свой телефон. Показал мне другую фотографию, где видно, что завтрак им устроили за общим столом в уютном зале, а рядом с моим мужем сидели еще три сотрудницы. Одна как раз себе круассан взяла, плюс ее сумка случайно в кадр попала.
- Была командировка, прохожу в салон и понимаю, что на моем месте сидит взрослый дядька. Говорю ему об этом, мне в ответ прилетает, чтобы я села на его место через два ряда, типа он с семьей лететь хочет. А я специально взяла место у прохода. Пришлось звать стюарда и тот пересадил его. Весь полет жена его сидела рядом со мной и пыхтела. Если бы меня вежливо попросили, я, может, и пересела бы. А вообще, если хочешь сидеть с семьей, заранее озаботься выбором мест.
«Люблю ездить по командировкам. Это всегда новые места, новые знакомства. А однажды мне в помощь дали самого пушистого и ответственного сотрудника»
- Была в командировке. Заселили в номер с душевой кабиной очень интересного устройства: включаешь душ, вода начинает течь откуда-то из-под кабины, прямо на пол. То есть из лейки тоже что-то льется, но не таким потоком. Слива в полу нет. Потребовала переселить — этаж пустой минимум на две трети. В ответ хлопанье глазами и гениальное «директора сейчас нет, без него не можем». Первый вечер мылась в раковине.
Самая прикольная гостиница в моей жизни. Запомнилась она еще и тем, что работник «рум-сервиса» на простую просьбу принести кофе в номер спросила: «А так можно разве?» Я ее заверила, что так можно, что это и есть рум-сервис. Она сказала: «Ой, надо же», — и принесла кофе. По-моему, ей даже понравилось это приключение.
- Семь лет назад сын в Швейцарии потерял часы, которые достались ему в наследство от деда. Ну как потерял? Командировка была длинной, жил в отеле, и в номере эти часы куда-то задевались. Искали всем персоналом — тщетно. Сын переживал очень, это была память о любимом дедушке. А вчера приходит пакет из Швейцарии, из того самого отеля. Они начали ремонт, стали разбирать мебель и нашли часы. Кто-то вспомнил историю моего сына, нашли контакты и отправили часы владельцу. Да-да, через семь лет.
«Приехал я однажды в командировку, а мне выделили комнату в трешке»
- Подружка прилетает из командировки в Барселону. Берет такси, тащит чемоданы, добирается домой. Вдруг понимает, что ее сумки нет. А там карточки, права и вся ювелирка, взятая в поездку. Непонятно, где сумка осталась — в самолете или в такси. И тут у нее всплывает мысль, что она рассчитывалась в такси картой, и появляется надежда найти эту машину. О счастье, в расшифровке платежа есть номер лицензии таксиста. Время почти полночь, в Барселоне служба такси конечно не отвечает.
Утром, после объяснений с оператором, ищут водителя и наконец-то находят. Им оказывается 25-летний парень. Он нашел сумку, вернулся к площади, где высадил мою подружку, но найти ее не смог. В общем, история завершилась благополучно и сумку вернули. Со всем утерянным содержимым.
сумку с ценным содержимым нужно вешать на плечо, чтобы длинная ручка пересекала грудь и спину. Тогда её точно не потеряешь!
- В 2022 году я пробыл два месяца в командировке в Италии. Много ездил и понял, что если итальянский поезд приехал куда-то вовремя, можно прыгать от счастья. При этом сами по себе пригородные поезда современные, светлые и комфортные.
На кассах и в очередях все трындят с продавцами, из-за этого процесс покупки немного затягивается. Пиццу не едят с пастой, с пиццей не пьют кофе, капучино никто после 12:00 не заказывает. Вообще итальянцы очень консервативны в еде. С другой стороны, если у тебя уже самая вкусная кухня на свете, зачем изобретать велосипед. Белье реально сушат между домами. В Пизе реально все так фоткаются.
- Поехал я как-то в командировку. Принимающая компания сказала, что в аэропорту меня встретят. Прислали сообщение с телефоном такси, которое должно встречать. Прилетел я в аэропорт, выхожу, смотрю таблички встречающих. Ищу или свое имя, или название моей компании, или название встречающей компании. Ничего. Подождал-подождал, вышел из здания аэропорта и позвонил по номеру, указанному в сообщении. Девушка уточнила, у какого выхода я стою и сказала, что водитель сейчас подойдет. И правда, вскоре подошел человек с табличкой в руке.
Спрашиваю: «Мил человек, а не покажете, что у вас на табличке-то написано?» Показал. На ней написано: «Логотип». Спрашиваю, что за компания «Логотип»? А мне заявляют: «А я откуда знаю? Мне сказали, чтобы я напечатал на бумаге логотип и ехал встречать».
Я так ещё в студенческие годы встречала в аэропорту коллектив из Индии, мне дали деревянную табличку на палке с названием нашего фестиваля, так ко мне даже подходили другие встречающие, говорили, какая серьезная подготовка, что сейчас в основном с листом бумаги все 😀
- Мама часто была в командировках. Любила летать в Прибалтику и всегда загружала там чемодан рижским трикотажем и шпротами, колбасой, сыром и рижским хлебом. Чемодан получался неподъемным. Летала мама через столицу и обязательно хоть на одну ночь останавливалась у одной из своих сестер. Одна из них жила в Климовске.
По пути мама купила еще и апельсины. В Климовск она приехала с начавшимся ливнем. И она в легком летнем платье, в босоножках на шпильках, с чемоданом в одной руке и сеткой апельсинов в другой начала свой путь от платформы электрички к дому сестры. Идти было прилично. И мама решила сократить путь через поле. Но не подумала, что шпильки будут вязнуть в мокрой земле. Когда она подошла к дому сестры, та как раз стояла на лоджии. Увидев маму, она ахнула и закричала в глубь квартиры: «Юра! Там Лялька! Иди немедленно помоги ей!» Муж сестры выбежал под дождь, забрал у мамы чемодан и сетку с апельсинами. Мама, как была в платье и босоножках прошагала в ванну и залезла под согревающий душ. Зато порадовала нас с сестрой апельсинами, шпротами и рижским трикотажем.
«Всегда покупала сыр гауда и не думала, что он может быть другим. Но в командировке в Голландии попала в тот самый городок Гауда и заглянула в магазин сыров»
- Всегда, когда собираюсь в командировку, использую простой способ проверки того, что я ничего не забыла. Называю его «человечек». Сканирую себя с головы до ног, проверяю, что все взяла. Например, голова: шампунь, бандана, фен, крем для лица, серьги и прочее. И так далее по телу. Срабатывает всегда. Я сама себе шпаргалка для сборов.
- Когда мне было чуть больше 20 лет, я поехал в командировку. Работал в стройфирме, объект в столице. И там я встретил ее. Влюбился после нескольких встреч по рабочим вопросам. Я хотел подойти, но смущало, что нас связывали деловые отношения. Однажды мы заговорили, и понеслось. Бесконечные переписки, теплые встречи. И вот объект построен, пора возвращаться. Последняя встреча, смеемся, говорю: «Поехали со мной домой?» И она поехала. Счастливы три года.
«Заскучали мы в командировке. В итоге вышло 250 пельменей на троих»
- Вернулась из командировки на день раньше. Смотрю, муж мнется и вход в зал загораживает. Влетаю туда, а там на столе — букетище пионов. Цветы без повода? Интересуюсь: «В честь чего такая красота?» А муж как-то странно на меня смотрит и открывает в телефоне календарь, где подсвечена завтрашняя дата — годовщина нашей свадьбы. Вот я молодец! Так заработалась в командировке, что совсем из головы эта дата вылетела. Пришлось вытаскивать из чемодана сувениры для коллег и торжественно вручать супругу — мол, я тоже про тебя тоже не забыла.
- Пришлось поехать в командировку на поезде. Никогда мне не везло с поездками на данном виде транспорта, вечно соседи интересные попадаются, а в этот раз вообще было что-то из ряда вон. Когда туда ехал, то весь вагон был забит спортсменами, которые на соревнования какие-то направлялись. А по дороге домой моими соседями по вагону были футбольные болельщики, которые ехали на матч.
«Пирамида потребностей командированных по версии моей гостиницы»
А вот еще 20+ историй о путешествиях плацкартом, которые пропитаны запахами курицы в фольге и чая в подстаканниках.