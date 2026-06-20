Местные этот фокус на конвейер поставили 😂.
Даже из коренных сельчан не каждый большую скотину забить может, для этого всегда есть условный дядя Никанор.
Городские скорее всего и птицу не забьют (конечно, если не охотится).
Норм бизнес - свинья на мясо не копейки стоит, а продавать ее можно много раз
15+ ярких летних историй, после прочтения которых хочется немедленно собрать рюкзак
Каждый, кто хоть раз планировал идеальный отпуск, знает: реальность обязательно внесет свои коррективы. Можно долго копить на море для родителей и получить в ответ комментарии про слишком теплую воду, а можно спонтанно сорваться в палатку к археологам и найти дело всей жизни. Летние приключения тем и хороши, что они стирают шаблоны, подталкивая нас сидеть на глубине озера от наплыва шумных компаний или внезапно срываться в байдарочный заплыв ради того, чтобы подруга пофлиртовала. Главное — уметь вовремя улыбнуться трудностям и продолжить ловить каждую секунду этого тепла.
- Вчера пошел в бассейн впервые за два года. Захожу в воду, а там бабушка лет 70 методично обгоняет меня на каждом круге. Молча. Я выбился из сил через 4 дорожки. Вылез, сижу на бортике, отдышаться не могу. Она проплыла мимо, посмотрела на меня и говорит спокойно: «Ничего, через месяц догонишь». И поплыла дальше. Я записался на три занятия в неделю. Просто теперь это дело принципа.
- Несколько месяцев встречалась с парнем. Как-то поехали в нему на дачу грибы собирать, шашлыки жарить, уединиться друг с другом — отдохнуть перед учебным годом. В августе ночи уже холодные, я спросила, есть ли на даче обогреватель или печка. Он сказал, что все есть, не пропадем. Вечером укладывались спать, говорю, что холодно. Парень куда-то ушел, а вернулся с алабаем, который во дворе в будке сидел. «Вот, — говорит, — обогреватель!» Оказывается, он на даче всегда о собаку грелся и мне это предложил.
- Отдыхали в Таиланде. Ездили купаться на пляж. Там обитает очень много диких макак — гроздьями на всех деревьях висят. И вот сидим мы с подругой на берегу, загораем. Вдруг видим, как обезьяна резко скакнула к чьей-то чужой сумке. Раз — и уже вытаскивает оттуда пачку чипсов. Открыла, сидит — хрумкает чинно. С самым что ни на есть невозмутимым видом. Хозяйку сумки мы так и не увидели — ушли плавать. Надеюсь, она не сильно расстроилась, лишившись вкусняшек...
- Друзья предложили провести с ними выходные, мол, будет классный активный отдых на природе. Я сначала сомневался, хотел посидеть в тишине, пожарить мяско на мангале, отдохнуть на природе, но потом согласился. Поплыли мы на байдарках по реке, я раза три перевернулся, промок весь до ниточки. Сижу сейчас и понимаю, что лучше бы я сидел у мангала и шашлык жарил, а не вот эти ваши «активные отдыхи на байдарках». Тьфу!
- Я накопила денег и отправила родителей на море. Людям по 50 лет, и они впервые побывали за границей. Я предвкушала их восхищение. Мама приехала счастливая, а папа сидел с кислым лицом. На вопрос, что не так, ответил, что в гостинице каждый день приходят убираться и все переставляют, а на пляже ему раков не найти. Да и бассейн слишком теплый был. Не такой ледяной, как в родных баньках.
- Поехала я с семьей в Египет летом. И чтобы не лежать все время на пляже, решили мы на квадроциклах по пустыне покататься. Сказали, что все элементарно, справляются даже дети. Приехали, я сажусь, пытаюсь поехать, и квадрик моментально глохнет. Пробую еще раз, еду вообще в другую сторону. В итоге меня посадили к гиду. Он так там гонял, контролируя всю группу. Даже дрифт по пустыне показал мне.
- Сняла я бюджетное бунгало на одном из пляжей Гоа. Заселилась в номер, снаружи было уже темно, но я закрыла только москитную дверь, а основная была открыта. Вдруг двери начали ходить ходуном, как будто в них кто-то яростно ломится, но в проеме было пусто. Сначала я замерла, а потом завопила, когда по стене на уровне моих глаз в комнату вползла огромная змея — голова только с мой кулак! На мой ор прибежал хозяин и медленно вывел меня оттуда, пока гостья вальяжно располагалась на кровати.
- На выходных побывала на тусовке у друга, которая происходила на даче. Шашлык на природе, рядом озеро, солнышко светит, много незнакомых мне людей. Одними из незнакомцев была странная парочка. Дама начала просить у своего мужчины запеченной рыбки, а тот, как настоящий добытчик, решил ее поймать голыми руками... Часа два он плавал и пытался что-то там выловить, возвращаться без улова не хотел, поэтому его лучший друг поехал в магазин, купил рыбу, подсунул ее ему, пока его девушка не видела, и таким образом спас беднягу!
- Я работала тогда учительницей, отпуска большие, делать особо нечего. Как-то зовет меня подружка поехать волонтером в экспедицию. Я решила, что это лучше, чем на диване киснуть. Поехала, а там палаточный лагерь, вечерние костры, гитара, свежий воздух. И толпа веселых археологов. Так я две недели там и провела. Днем в раскопе, ищу исторические артефакты (и, кстати, некоторые находила), а вечером песни у костра. Когда на следующее лето сказали, что снова устраивают раскопки, я первая записалась волонтером.
- Лето, я дома сижу, сериалы смотрю. Пришла подружка, мол, через два часа сплав по реке на байдарках, поехали. Мне так было лень, да и в байдарке я ни разу не сидела. Но согласилась. Собрались быстренько и пошли. Плывем, я чувствую себя круче всех, гребу, быстро научилась менять направление, прям кайфую. А подружка, которая громче всех кричала, как надо сюда ехать, весло и в руки не берет. Просто сидит, смотрит на природу и флиртует с проплывающими мимо байдарочниками. Ну и ладно, мне все равно очень понравилось. Теперь снова хочу. Только с кем-то, кто будет со мной грести.
- Отдыхали с женой в одном курортном городке, который еще имел свой заповедник далеко на севере. Решили под конец отпуска туда съездить, ибо любимая очень сильно хотела увидеть там оленей. Ну мы и собрались рано утром, сели на большой джип, нас довезли туда. Место действительно шикарное. Природа, шикарный воздух, маленькие водопады, много разных зверюшек. Мы кормили оленей, помогали собирать яйца разных птиц, даже на лошадях покатались! В такие моменты понимаешь, что люди из заповедников — замечательные! Они создают райские условия для животных, а те отвечают им любовью.
- Были как-то с друзьями в походе, на ночь расположились в небольшом лесу возле деревни и готовились утром подниматься в горы. Настроение было хорошее, поэтому отправили одного парня в деревню, чтобы он купил мяса и чтобы мы смогли приготовить шашлычков. Он был лучшим дипломатом из всех, поэтому легко согласился, ушел и через два часа вернулся и привел живую свинью на поводке — мол, мяса не было, но была свинья. Накормили свинью кабачками и листьями и заставили ее вернуть обратно. Ну, жалко же!
Местные этот фокус на конвейер поставили 😂.
- Сказал мне муж, что поедем на неделю отдохнуть. Посоветовал несколько купальников взять, а куда едем — не сказал, улыбнулся хитро, мол, сюрприз. Я так обрадовалась, думаю, поедем куда-то на море. Набрала вещей красивых, кое-что даже новое купила. И тут оказалось, что не ждут меня никакие моря, а поехали мы на турбазу на речку в получасе езды от города.
- Моя мама всегда обожала быть на природе, она много гуляет, любит в лес ходить, парки городские изучать. Всю флору и фауну нашего региона наизусть знает! Я ей фотоаппарат подарила в прошлом году, она теперь часто на фотоохоту выходит с ним. Однажды хвасталась со мной новыми фотографиями, кидает их и пишет: «Дочь, смотри, какую я эпиофлебию поймала! Красивая, да?» Я ничего не поняла, переспросила, а мама так приземленно ответила: «Стрекозу говорю сфоткала, зачет, да?»
А мне очень нравятся стрекозы из семейства Красотки, с синими или зелеными крыльями. В детстве очень часто их видела, сейчас, бывает, за лето и ни разу не встречаются.
- Катались с супругой на природу, поехали к водопаду. Сели на камушек, и вдруг жена лезет в ледяную воду с загадочным видом. Я офигел — фоткать ее что ли? А дальше я чуть в поток не свалился, когда она просто молча сует мокрые ладони мне под футболку. Уже настроился возмутиться, а она смеется: «Просто захотела тебя удивить. Хотелось увидеть твое лицо». И знаете, только потом я понял — эти мелкие неожиданности сильнее скрепляют отношения, чем все запланированные романтики. Когда человек делает что-то странное просто из желания увидеть твою реакцию.
- После того, как уложу сына спать, еду купаться на озеро. Вода теплая, народу нет — романтика, купаюсь а-ля натурель и наслаждаюсь тишиной. Но недавно мою идиллию нарушила шумная компания купальщиков. Сидела на глубине, пока они не ушли. От холода посинела до мозга костей. После все равно снова поеду — меня так просто не спугнешь!
- Решил я достать свой велосипед из гаража и вспомнить покатушки с друзьями. Мы раньше регулярно выезжали, но потом у всех началось: работа, дом. А тут выбрались на природу, проехали километров 20, я пробил колесо. Остановился, осматриваю прокол и обалдеваю, там серьга золотая с камнем торчит в колесе! Моя злость сразу же сменилась на улыбку. «Повезло, так повезло».
- Я сшила себе купальник из «умной ткани», пропускающей загар. Решила опробовать его в городском бассейне. Дремлю на лежаке, как вдруг подходит бабулька и давай мой купальник расхваливать. Я распинаюсь, мол, сама сшила, и тут она меня перебивает: «Да мне бы помидоры затенять такой тканью».
Все-таки, лето создано для того, чтобы ловить каждую его секунду и наполнять крутыми впечатлениями. Тут еще парочка статей об этом: