15+ ярких летних историй, после прочтения которых хочется немедленно собрать рюкзак

Каждый, кто хоть раз планировал идеальный отпуск, знает: реальность обязательно внесет свои коррективы. Можно долго копить на море для родителей и получить в ответ комментарии про слишком теплую воду, а можно спонтанно сорваться в палатку к археологам и найти дело всей жизни. Летние приключения тем и хороши, что они стирают шаблоны, подталкивая нас сидеть на глубине озера от наплыва шумных компаний или внезапно срываться в байдарочный заплыв ради того, чтобы подруга пофлиртовала. Главное — уметь вовремя улыбнуться трудностям и продолжить ловить каждую секунду этого тепла.