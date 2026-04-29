20+ будних дней, которые неожиданно превратились в добрую комедию

Ну если котиков называют Васьками и Машками, то песиков тоже можно, наверное...

В последнее время модным стало имя Мила. Не Людмила, а именно так, сокращенно, официально. Как ласкательно? Милочка? Старорусским пренебрежительным пахнет. Ну да ладно, это фигня по сравнению с тем, что у меня кошка Мила.

А на днях оказалось, что у одной нашей общей знакомой две дочки, Мила и Мелиса. Погодки.

Комбо! Правда, там Мила старше, Мелиса младше, а у моих кошек всё наоборот... Даже не знаю, как с ней теперь общаться - она кошатница и обязательно рано или поздно разговор на меховых выйдет...