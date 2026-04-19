20+ хвостиков, которые так искренне радуются жизни, что настроение взлетает к небесам

Говорят, что счастье нельзя потрогать, но владельцы хвостатых точно знают: его можно почесать за ушком. Удивительно, как эти пушистые хитрецы умудряются одной лишь своей искренней радостью мигом поднять нам настроение, даже если день не задался. Глядя на то, как пес самозабвенно ловит мыльные пузыри или кот с важным видом «охраняет» грядку укропа, просто невозможно не рассмеяться в ответ.



В нашей подборке — живые кадры о том, как питомцы умеют наслаждаться моментом, а мы согреваемся их теплом. Такие приятные впечатления порой работают лучше любого отдыха.

Кажется, этого песеля мыльные пузыри делают самым счастливым на свете. Или он пробуждает своего внутреннего тираннозавра

«Ему только исполнился год — прямо на 1 апреля — и он уже успел проглотить в доме почти все, что только можно, ха. Похоже, это шутка над нами!»

«Я никогда не видела более ласковой кошки, посмотрите на эту улыбку!»

«Наш мелкий спит так, будто он тут нам все счета оплачивает»

Монстрик наслаждается свежескошенной травой. Мы в редакции, кстати, прекрасно его понимаем — этот запах хочется вдыхать максимально

«Сфоткал в зоомагазине. Кажется, кому-то снится чудный сон»

Как собака-улыбака, только кот-улыбака. Смотрит на тебя, как добрый дедушка

Кажется, у вас тут на грядке пушистый цветочек взошел

«Мой счастливый котейка»

А этот кошарик поборол тяжелую болезнь и очевидно очень этому рад. Мы в редакции уже подняли кружки чая за его здоровье

И за заботливого хозяина тоже кружки подняли.

Если долго смотреть на улыбающего рыжего котика — сам начинаешь улыбаться, мы вам гарантируем. Да и к тому же это рыжик! Рыжик, понимаете?

«Отбил у меня девчонку, а я даже рассердиться на него не могу»

«Гуляла в парке, встретила вот такую замечательную котю. Смотрите, как греется на солнышке»

«У него получились такие забавные позы для нашей фотосессии на холме»

Эта красотка если чем и наслаждается, то это своим превосходством над остальными. Псс, человек, ты чего такой серьезный?

Его зовут Яникс, и он любит улыбаться⁠

Безмерно счастливый котэ шлет вам лучи добра

Бонус: Eсли собрать всех пушистиков нашей редакции, то можно заселить небольшой остров. И вот вам некоторые из наших красавцев

Принцесса на персидском ковре

Улечься на только что заправленном чистом белье — что может быть лучше?

ADME Кот Капустный 3 часа назад Лучше может быть попадание под простыню, пока она летит в воздухе Ответить

«Это какой-то балдежный кот из котокафе. Он спал, мы положили ему рыбку, и он заулыбался»

Oна сама себе селфи сделала!

ADME Фрося Сумочкина 1 день назад Примерно, как дедушка, который впервые это делает))))) очков на носу только не хватает))) Ответить

Диван подрал — можно и отдохнуть с чувством выполненного долга

Пирожок улыбается, потому что покушал