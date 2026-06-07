10 вещей, которые девушка узнала, объехав полмира. И теперь в путешествиях чувствует себя как дома

Маленькая хитрость, о которой знают единицы: при покупке авиабилета всегда выбирайте специальное меню. У большинства классических авиакомпаний эта опция бесплатна.

Зачем это нужно? Во-первых, спецпитание почти всегда готовится из более свежих и качественных продуктов. Во-вторых, его развозят по салону в первую очередь. Поэтому вы уже поедите и будете спокойно спать, пока остальной салон будет метаться между курицей и рыбой.