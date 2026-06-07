10 вещей, которые девушка узнала, объехав полмира. И теперь в путешествиях чувствует себя как дома
Комфорт будущего путешествия напрямую зависит от того, насколько тщательно вы к нему подготовитесь. Я сама обожаю открывать мир и проверять все на себе, поэтому в этой статье я объединила простые советы опытных туристов и свои собственные наблюдения. Надеюсь, они помогут вам избежать лишней суеты и получить от поездки только приятные и светлые впечатления.
Маленькая хитрость про спецпитание, о которой мне не так давно поведали
Маленькая хитрость, о которой знают единицы: при покупке авиабилета всегда выбирайте специальное меню. У большинства классических авиакомпаний эта опция бесплатна.
Зачем это нужно? Во-первых, спецпитание почти всегда готовится из более свежих и качественных продуктов. Во-вторых, его развозят по салону в первую очередь. Поэтому вы уже поедите и будете спокойно спать, пока остальной салон будет метаться между курицей и рыбой.
Как я научилась летать в экономе почти лежа
Когда заходите в самолет, сразу осмотритесь по сторонам. Очень часто в хвостовой части самолета остаются свободные ряды. Опытные туристы советуют приходить в салон одними из последних, когда основная масса пассажиров уже заняла свои места.
Если вы заметили пустой ряд, то можете спокойно занять его после объявления «Посадка окончена». Если бортпроводник попросит вас вернуться на свое место согласно билету, вежливо уточните, есть ли возможность пересесть после взлета. Часто экипаж идет навстречу, и вы получаете в свое распоряжение целых три кресла, на которых можно с комфортом выспаться.
Несколько наблюдений, которые помогут купить авиабилеты выгодно
В поиске выгодных цен на билеты в самолет не забывайте проверять цены у разных агрегаторов. Также я подписана на рассылки спецпредложений определенных авиакомпаний, чьи маршруты мне интересны. Часто там можно обнаружить супервыгодные предложения. Только лишь действуют они ограниченное время.
Я вот еще люблю брать билеты с долгими пересадками (в районе суток), чтобы заодно прогуляться по улочкам незнакомого города новой страны. Такие билеты стоят гораздо дешевле, а впечатлений будет масса!
- «Если путешествуете семьей или компанией, то, скорее всего, дешевле будет купить билеты отдельно, а не вместе. Так есть возможность купить 1-2 билета по более низкой цене. Если сразу выбрать четверых, то агрегатор покажет более высокую стоимость для всех». © sweetberry_sg
Почему я больше не боюсь перевеса багажа и как в этом замешана обычная почта
Если во время путешествия внутри своей страны вы осознали, что до вылета далеко, а ваш чемодан уже приготовился трещать по швам, то не спешите устраивать расхламление. Бывалые туристы вовсю освобождаются от перевеса с помощью местной почты.
Помню, как в походе на море мы с компанией нашли у берега моря ну о-о-очень фактурный деревянный посох, который захотели взять к себе домой в качестве реквизита (для спектакля). Перевозить его даже поездом было бы безумием, а вот явиться с ним на почту и отправить себе домой — самое то! В моем случае посылка была в пути две недели, но пришла в целости и сохранности.
Сын так в 2014 году прислал мне из Таиланда самурайский меч - понравился он там ему, решил купить, а чтобы не отобрали в аэропорту - выслал мне его по почте. Принеся эту посылку домой и распаковав, я, мягко говоря, очень удивилась. Но теперь этот меч висит у меня на большом ковре в большой комнате!
К выбору жилья стоит подходить с максимальной ответственностью
Перед поездкой стоит узнать про опасные и безопасные районы города, в котором вы будете жить.
- «Я так чуть в Париже не сняла квартиру в округе, который считается неблагополучным. Так что если цена за жилье слишком заманчивая при крутом ремонте — вас это должно насторожить». © alexandragolovinskaya
- «Кстати о жилье. Если хостелы вас пугают, а бюджет ограничен, то можно рассмотреть варианты отдельных комнат, но с общей ванной и кухней. Спальню ни с кем делить больше не придется, а такие варианты могут стоить так же, как и в хостеле, или чуть дороже». © alexandragolovinskaya
История о том, как я узнала, что такое овербукинг и как обернуть его в свою пользу
Представьте картину: вы купили билет на самолет, подходите к гейту, а на самолет вас сажать никто не собирался. В авиации этот трюк называется овербукингом. Дело в том, что авиакомпаниям убыточно летать с пустыми креслами. Поэтому они продают билетов чуть больше, чем физически может вместить самолет. Мол, кто-то проспал, кто-то застрял в пробке — вот места и сравняются. Но иногда на рейс заявляются абсолютно все.
При мне у авиакомпании возникла ситуация с овербукингом. Тогда по громкой связи пассажирам, которые откажутся от перелета, предлагали компенсацию в $1000, ночь в отеле и вылет с рейсом на следующий день. Я уже чуть было хотела согласиться, но меня опередили — желающих было достаточно много. Но перспектива продолжения банкета казалась уж очень соблазнительной, каюсь!
- «Совет, которым все пренебрегают: обязательно нужно регистрироваться на рейс именно онлайн. Также не жалеть денег на покупку места, чтобы не попасть под овербукинг». © lilu1501
- «Отдыхала в Турции. К концу отпуска поддалась порыву и купила себе шубу. До вылета сутки, а в кармане даже на воду нет. Звоню подруге, а она: „Дай-ка один совет!“ И вот я пакую чемоданы в крутом отеле и лечу домой бизнес-классом. А ведь у гейта я всего лишь первой подлетела к стойке, когда по громкой связи объявили об овербукинге и переполненном рейсе. При этом остальные пассажиры начали кричать и возмущаться! Мне еще дали € 300 в качестве компенсации — ну, вообще шик!» © ADME
- «Одна дама в самолете устроила разбор полетов — требовала забронированное козырное место рядом со мной. Но оно занято. Дама никого не слушает, кричит. Понимая, что рейс переполнен, я решила пойти ва-банк и предложила ей свое сиденье. А когда она угнездилась, до нее дошло, что меня переводят в бизнес-класс, а спинка ее сиденья не откидывается». © Подслушано / Ideer
вообще, это мошенничество. продавать билетов больше, чем мест.
пассажир, опоздавший на рейс оплачивает перелёт заранее в любом случае. жулики
Оказывается, опытные туристы знают про хостелы кое-что еще
Длинная пересадка — идеальный шанс погулять по новому городу. Вот только таскаться с чемоданом наперевес — удовольствие ниже среднего. Автоматические сейфы на вокзалах частенько забиты под завязку, а в некоторых странах их аренда стоит столько, будто чемодан планирует снять сам номер в отеле.
Бывалые путешественники нашли выход: просто ищите ближайший к вокзалу или аэропорту хостел. Зайдите на ресепшен и вежливо попросите оставить багаж у них за символическую плату. Как правило, администраторы легко соглашаются за чаевые. Точно так же можно договориться с владельцами ресторанов — у них всегда есть подсобка.
Главное помнить, что ни сотрудники хостела, ни хозяева кафе не несут ответственности за сохранность ваших вещей. Ценную технику и документы всегда держите при себе.
И в этом же хостеле, так же легко и непринужденно, кто-то приделает вашим вещам ноги
Иногда обычная вежливость может сделать платное бесплатным
Многие воспринимают бронь отеля как окончательный вердикт: что система выдала, там и живи. А вот и нет! Накануне вылета не поленитесь написать в отель вежливое письмо. Это реально работает, и такая привычка может в разы повысить уровень комфорта без доплат.
- «Работала в хорошем отеле. Мы всегда старались исполнить просьбы, заранее указанные в письмах. А так же сделать приятный сюрприз, если люди писали, что у них какая-то особенная дата в дни пребывания. Так что писать стоит, но вежливо». © lunnaya_dorozka
- «Наш отель на Мальдивах был забит битком. Когда из трансфера вывалилась толпа в 50 человек, мы приготовились к худшему. Но вдруг именно к нам подлетает менеджер со словами: „Для вас мы приготовили водную виллу на весь срок. Бесплатно!“ А ведь за день до приезда мы просто написали письмо отелю: мол, летим к вам впервые, но очень любим ваш отель, и как мы будем счастливы, если нам достанется бунгало в хорошем месте пляжа». © traveltrio.ru
Как мне пришлось узнать о главном правиле тех, от кого хотя бы раз сбегал багаж
Я всегда думала, что истории про потерянный багаж случатся с кем угодно, но только не со мной. Но не тут-то было! Вдобавок после того, как мой чемодан улетел в неизвестном направлении, мне пришлось покупать базовый набор одежды в дорогущем Париже. Стоит ли говорить, что этот незапланированный шопинг «съел» добрую часть бюджета на отпуск?
Багаж мне в итоге вернули, а вот денежки уже не отгуляешь. С тех пор у меня и у всех тех, кто пережил побег багажа, появилось железное правило: в ручную кладь всегда идет мини-сет одежды на экстренный случай — сменная футболка, нижнее белье и... купальник (мало ли куда занесет судьба, пока авиакомпания ищет мои вещи).
Такая же фигня. Даже в самый первый раз, когда летела за границу, подумала о том, что буду делать, если багаж потеряется, и положила в ручную кладь майку и нижнее белье. Обошлась без купальника - в ноябре в Северной Европе не наплаваешься)
Милый дом — конечная точка любого путешественника. И о ней тоже нужно позаботиться
Перед отъездом я всегда убираюсь и навожу порядок в доме. Ведь возвращение из поездки — это всегда эмоционально тяжело: ну кто по возвращении не грустил от того, что сказка закончилась. И последнее, что вам захочется сделать, едва переступив порог с тяжелыми сумками, — это оттирать плиту и разгребать завалы. Куда приятнее разобрать сувениры, заказать пиццу и упасть на свежие простыни. Отдых продлевать будем?
- За день до отъезда я стелю на кровать красивые простыни, подушки и покрывала, чтобы было приятно вернуться домой. Я останавливаюсь не в самых лучших местах, поэтому возвращаться домой к чему-то приятному — это настоящее удовольствие. © meat_thistle / Reddit
Если перед отъездом на заливать плиту и не делать завалов (чаво?), то и после возвращения их не будет. Свежо)
Путешествиям не нужно особое время года. Здорово, что в любой момент мы можем вырваться из привычной жизни и окунуться в атмосферу других культур и стран. Если вы из таких — держите подборки, посвященные самым разным поездкам: