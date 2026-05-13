19 историй и фото о личных дневниках, которые пахнут старой бумагой и беззаботным детством
Старый дневник — это настоящая машина времени, спрятанная в коробке из-под обуви. В его страницах живет наша искренняя детская душа и простые радости, которые когда-то казались огромными. Что и говорить — от таких страниц становится теплее на душе, а прошлое вдруг оказывается совсем близко.
- Нашла личный дневник, который я вела, когда мне было лет шесть. Обалдела, когда увидела, что все ошибки заботливо отредактированы моей бабулей! Но последней каплей стало зачеркнутое имя любимого исполнителя. Вместо Нелли Фуртадо бабуля своей рукой вписала Надежду Кадышеву!
«Письмо себе из прошлого. Жаль нельзя на работу с таким резюме „Расскажу о себе“»
- Мне было 12, и я так хотел вести дневник! И вот на день рождения мама подарила мне «Мой личный дневничок!» Не знаю, может, вспомнит кто-нибудь — они были очень популярны. Внутри — анкеты для друзей, странички для записи «секретиков», какие-то шарады и задания. Ну я взял и отнес этот шедевр верстки 2000-х в школу. Произошел фурор. Помню, что заполнял весь класс, встали в очередь даже.
Староста на корочке очень ровным почерком переписала все коды на GTA Vice city. Андрюха вклеил мне странички из своей раскраски с гоночными автомобилями и попросил отнестись серьезно, раскрасить «без вылазов». Учительница по изо нарисовала мне мой подробный профиль то ли тушью, то ли пером, неотрывной линией. Процесс выглядел, как волшебство. А-а-а, как это было опупенно. Помню, неделю ходил по рукам дневничок, даже из соседнего класса пара ребят заполнили анкеты. Потом я унес его домой. Вспоминать это очень приятно и забавно — печатаю и улыбаюсь.
- Еще в начальной школе подарили мне родители блокнот-дневник, чтобы я туда мысли записывала. Когда его замочек показался мне ненадежным, мама купила новый, отдала и говорит: «Один ключ пусть у меня будет, вдруг ты свой потеряешь». Я и согласилась, зная, как часто что-то теряю. Только спустя годы до меня дошло, что не за той совершенно целью мама себе ключик оставила.
При всей нашей с мамой взаимной любви доверительных отношений у нас не сложилось, к сожалению. В подростковом возрасте я, конечно, вела дневник. Ничего крамольного туда не писала, только однажды назвала там маму мамашкой, тогда в нашем сленге появилось это слово. Как бы я его ни прятала, конечно же, мама нашла мой дневник (видимо, это было не в первый раз), и всё бы ничего, но слово "мамашка" она пережить не могла и высказала мне на этот счёт.
Я в слезах изорвала эту тетрадку и ещё больше отдалилась от мамы. Не знаю, насколько её это беспокоило, внешне никак не проявлялось.
Доверительные отношения складываются из многих мелочей, а разрушиться могут даже из-за одной, особенно, когда при этом ещё и говорят, ну что ты из-за какой-то мелочи обижаешься.
«Смотрите, что нашла! В этой тетради 77 заполненных анкет: одноклассники, друзья со двора, братья и сестры. Потертый толстый фолиант детских мыслей, признаний, тайн и желаний»
- Сегодня обнаружила, что дочка нашла мой старый дневник. Ну, я, конечно, сразу напряглась — там же все мои подростковые переживания, влюбленности и секреты! А она с серьезным лицом спрашивает: «Мам, а ты правда думала, что выйдешь замуж за Ричарда Гира?» Я чуть со стула не упала! Ну да, были такие мечты, что поделаешь. И тут она, не моргнув глазом, добавляет: «Ничего, мам, папа наш не Ричард Гир, но тоже неплохой вариант» Вот теперь я реально боюсь, что будет, если она найдет мои старые письма. Надо срочно все спрятать подальше!
- Нашла бабушкин дневник. Листаю, и вдруг запись: «Сегодня опять приходил Сережа. Хорошо, что дед не знает». Я аж села. Какой Сережа, бабуля?! Звоню маме в панике. Она молчит секунду, потом говорит: «Так это же кот соседский был. Бабушка его тайком подкармливала, он через форточку лазил. Дед терпеть не мог кошек, вот она и скрывала». Сережа ходил к ней три года, дед так и не узнал. Или знал, но молчал — он такой был.
Смотришь на записи 25-летней давности и такой ностальгией олдскулы сводит
- Нашла мамин дневник за девяносто второй год. Открываю на случайной странице — и читаю: «Узнала про Людочку. Не могу простить». Я аж похолодела. Звоню маме, говорю — нашла дневник, там про какую-то Людочку. Долгая пауза. Потом смех. «Так это папина машина была. Он ее так назвал». Я говорю: «И ты не могла простить машину?» Она говорит: «Три месяца не могла. Он с ней разговаривал».
Такое ощущение, что это одна и та же девушка читает чужие дневники и звонит маме с разборками, а у мамы на всё есть отмазки 😀
- Мы со школьной подругой изобрели свой тайный письменный язык, писали друг другу записки на уроках. И так он мне запал в мозг, что лет с 15 до 22 я вела дневник на этом языке. Толстенная тетрадь лежит у меня на видном месте в столе, и никто-никто: ни мама, ни муж — не может прочитать. А там ого-го какие истории!
«Нашла свою детскую анкету, а в ней такой секрет красоты. Девчата, совершенно секретно! Пользуйтесь»
Я этот стиль называю "из-под пятницы суббота", а у нынешней молодежи оно очень даже в тренде. У меня даже уже глазик не дергается, когда вижу дочку в футболке на кофту с длинным рукавом...
- Лет в 15 вела дневник. Оставила его, уехала в другой город, прошли годы, мне уже за двадцать. Недавно вернулась домой и, перебирая свой старый ящик, наткнулась на дневник, взяла почитать. Среди записей был список желаний, которые, как я тогда была уверена, реализовать просто фантастика. У меня аж слезы выступили, когда я взяла и поставила галочки на пяти пунктах из семи! Мечты сбываются! Нужно еще раз так написать.
- У меня была специальная азбука для ведения дневника. Спокойно писала и читала на ней. Потом дневник надоел и потерялся при переезде, а азбуку, чтобы не пропадала мы с младшей сестрой использовали для записок. До сих пор помню этот алфавит. Если вдруг понадобится написать что-то, что должна понять только сестра, я буду готова. Пока такого не случалось, но мне только 40. Надежда еще есть. Надо только узнать, помнит ли эту азбуку сестра.
«Мои записи в дневнике закодированны и никак иначе»
- Когда сыну было пять или шесть лет, он начал вести личный дневник. Я личное пространство уважаю и читать ничего не пыталась. Вел он его года два, потом забросил и вот недавно, убираясь в квартире, я нашла этот дневник, не смогла сдержаться и заглянула внутрь. А там никаких личных переживаний не оказалось, секретов тоже, но был заголовок «Как ругается дедушка», а под ним — сотни разных слов и сложных выражений.
- У меня был дневник на замочке, но я изначально понимала что открыть его не составит труда. Более того, я очень хотела, чтобы мама прочитала и писала там приятные для нее вещи. Вот только мама попалась умная и не трогала этот дневничок, хотя я о-о-очень старалась оставлять его на кухне или прямо посреди комнаты на идеально чистом полу. А чтобы проверить, читает мама или нет, подкладывала волос, и даже замеряла сантиметром его положение в пространстве. Но нет. Ни разу! Никто к нему даже не прикоснулся. Так прикиньте, я обижалась! Я была не очень умным ребенком.
«Это дневники моей мамы. Она их ведет аж с 1960-х годов»
- Недавно нашла свой старый личный дневник, который вела в 5 лет. Неописуемо то, что я чувствовала, когда листала эти старые, пожелтевшие страницы, когда пыталась разобрать закорючки, которые когда-то старательно выводила черной ручкой, когда рассматривала наклейки, которые когда-то собирала. Но плакать начала только тогда, когда прочитала фразу: «Сегодня моя шиншилла разбила нос. Я за нее очень переживаю!» Столько наивности, добра и искренности в одной фразе я не видела уже давно. Скучаю по детству.
- Нашла дневник за третий класс. Почерк кривой, буквы разного размера, зато эмоций — через край. Листаю и натыкаюсь на запись: «Сегодня Вовка дернул меня за косу. Я его ненавижу. Он самый противный в классе. Надеюсь, он никогда не женится». Дочитала и задумалась. Вовка — это мой муж. Женился. На мне. Показала ему. Он прочитал, помолчал и говорит: «Ну, мечты сбываются не у всех». Дневник теперь лежит у него на столе.
Старые тетрадки пахнут не просто бумагой, а временем, когда самой большой бедой был «противный Вовка» из третьего класса. Это наш искренний привет самим себе из прошлого. А какой секрет из вашего детства до сих пор хранится в старой записной книжке?
Поче у-то когда родитель читает дневник ребенка, это фу, плохо. А когда дети читают дневник родителей или бабушки - это нормально?