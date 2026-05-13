19 историй и фото о личных дневниках, которые пахнут старой бумагой и беззаботным детством

При всей нашей с мамой взаимной любви доверительных отношений у нас не сложилось, к сожалению. В подростковом возрасте я, конечно, вела дневник. Ничего крамольного туда не писала, только однажды назвала там маму мамашкой, тогда в нашем сленге появилось это слово. Как бы я его ни прятала, конечно же, мама нашла мой дневник (видимо, это было не в первый раз), и всё бы ничего, но слово "мамашка" она пережить не могла и высказала мне на этот счёт.

Я в слезах изорвала эту тетрадку и ещё больше отдалилась от мамы. Не знаю, насколько её это беспокоило, внешне никак не проявлялось.

Доверительные отношения складываются из многих мелочей, а разрушиться могут даже из-за одной, особенно, когда при этом ещё и говорят, ну что ты из-за какой-то мелочи обижаешься.