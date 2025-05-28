12 студенческих историй, которые захлестнут волной ностальгии

Ненавижу, когда вот такие "духовитые" общественным транспортом ездят
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Студенческая пора — это один из самых запоминающихся жизненных этапов. В это время мы могли столкнуться с самыми нетривиальными ситуациями.
Некоторые изображения в статье были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Ненавижу, когда вот такие "духовитые" общественным транспортом ездят
Молчащий преподаватель после первой же такой "лекции" получил бы жалобу в деканат с подписями всего потока. После чего "завязал" бы с идиотскими "проверками умов".
Перед студенчеством у нас была школьная пора. Некоторые из нас ходили к репетиторам, чтобы подтянуть те или иные предметы, и умудрились попадать в самые забавные истории.
А ребенка нa экзамен - это чтобы не спрашивали ничего, да? Какая профессия, интересно, у девушки..