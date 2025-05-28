12 студенческих историй, которые захлестнут волной ностальгии

Истории
2 часа назад

Студенческая пора — это один из самых запоминающихся жизненных этапов. В это время мы могли столкнуться с самыми нетривиальными ситуациями.

Некоторые изображения в статье были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

  • Пришла на экзамен. Оказалось, все девочки должны быть в юбках, я же притащилась в джинсах. Уговорила одну девчонку одолжить юбку. Она сказала, что не влезет в мои штаны, но договорились. Забежала в аудиторию, схватила билет, придерживая рукой юбку. И тут я поняла, что хорошая оценка у меня в кармане, ведь билет я более-менее знала. Получила свою законную четверку, а Ане, у которой одолжила юбку, купила два десерта в буфете. © Ольга Савина / Dzen
  • Когда-то у меня был флакончик со счастливыми духами. Я использовала их только перед важными событиями, поэтому они расходовались медленно, на 4 курса на все сессии их хватило. Недавно надушилась перед одним очень важным зачетом. Сильно переживала, поэтому много попшикалась. Что же вышло в итоге? Устный ответ я давала не больше минуты. Оказалось, у препода было обостренное обоняние, он попросил меня удалиться, так как не выдерживает резких запахов. Поставил отлично, хотя ответить я успела лишь на олдин вопрос, ну и практическую часть нормально написала. Так что ушла довольная. Спасибо моим духам! © Палата № 6 / VK
  • В студенческие годы девчонки пригласили на вечеринку. В поисках съестного я отправился на кухню. А там гора грязной посуды. И что-то меня переклинило — перемыл всю посуду и надраил кухню, после чего ушел домой. Не знаю, что они подумали, но на следующий день меня пригласили ещё две квартиры. Отказался. © Послушано / Ideer
  • Был у нас один странный препод. Он приходил на лекции и молчал. По прошествии 30 минут вставал и уходил. Но экзамен мы должны были у него сдавать. На него пришел только я, остальные наверное подумали, что ничего не случится. Но на экзамене препод отмочил: «Это была проверка ваших умов и способностей. Вы не побоялись, поздравляю! Из вас выйдет отличный специалист. Зачет! А остальным передайте, что пересдача в среду. Но легко они не отделаются». © Не все поймут / VK
  • Сдавала теоретическую механику. Вытянула билет, который не учила. Сижу, нервно ерзаю на стуле. Препод заметил меня и спросил: «Что, списать хотите?» Я сказала, что да, но, если бы еще знала откуда. На что он ответил: «А что тут сложного-то? Пойдемте за мой стол». Я пришла, он начал мне доходчиво объяснять. Под конец спросил: «Четверки вам достаточно будет? Или нужно еще поспрашивать?» Сказала, что четверки мне более чем достаточно. © delgey / Dzen
Eugen Volynsky
20 часов назад

Молчащий преподаватель после первой же такой "лекции" получил бы жалобу в деканат с подписями всего потока. После чего "завязал" бы с идиотскими "проверками умов".

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  • Я сдавал экзамен. Препод сказал: «Если хотите пять, то должны знать ответы на все вопросы». И давай по порядку задавать мне все 68 штук. Где-то на 35-м или 40-м я споткнулся, и он выдает: «Пересдача!» Спасло то, что я был очень зол — взял и наехал на него. Сдал в итоге на 4. © thyratr0n / Pikabu
  • Я и несколько одногруппников выбрали изучать психологию в колледже. И вот настал день экзамена. Мы заходим в кабинет, садимся. И профессор, милейшая старушка, вдруг включает регги. Все в замешательстве, смотрят друг на друга. А та объявляет, мол, тест домой заберете, а вместо экзамена будет вечеринка с пиццей. Странный, но самый лучший экзамен! © reffinstraf / Reddit
  • Скучная лекция. Студенты с верхних рядов под столом ползут до лестницы, а когда препод писал на доске, они добирались до верхней двери аудитории. Количество студентов с верхних рядов уменьшалось. Но спустя пару минут произошло нечто. Они по одному появились в нижней двери, просят прощение за опоздание и заходят. Такой круговорот получился! Оказалось, что у верхней двери выползающих встречала куратор курса и отправляла их обратно через нижнюю дверь. © Женский сговор / Dzen
  • Одна из моих любимых историй произошла в первый день учебы. Наш профессор в ходе переклички выкрикнул мою фамилию. Я и парень позади меня сказали одновременно: «Здесь!» Все засмеялись, и профессор пояснил, назвав первую букву имени. Мы опять оба откликнулись. Все в шоке. Мы подошли и дописали полностью свои имена. Оказалось, что и они похожи. В итоге мы стали лучшими друзьями. © cat_father / Reddit
  • Дочери назначили пересдачу во время майских праздников. Она взяла 4-месячную дочь в кенгурятнике и поехала. Звонит мне, говорит, все закрыто, никого нет. Потом перезвонила и недоуменно сказала: «Препод пришел. Спросил, сколько лет ребенку и поставил „хорошо“ прямо у входа в закрытый институт». Сейчас этому ребенку, моей внучке, 11 лет. © Л-А / Dzen
  • Договорилась с преподавателем в универе о дополнительных занятиях, чтобы не отставать по его предмету. После четвертой пары мы стояли в коридоре, вокруг было много студентов, в том числе и мои одногруппники. Преподаватель громко, чтобы перекричать шум, спросил у меня: «Так к тебе или ко мне?». Вы бы видели лица студентов, которые стояли рядом. А ведь он имел в виду место занятий: в универе «у него», либо в кафе «у меня». © Карамель / VK
  • Поступала в аспирантуру. Забежала в салон, попросила сделать укладку по типу легкой небрежности. Мне такую волосяную башню соорудили! Пришла на экзамен. Села отвечать. Препод завороженно разглядывал мою башню. Когда я закончила, он выдохнул и произнес: «Эпично!» Поставил отлично. На меня весь факультет потом ходил смотреть. Этот препод так больше никому выше четверки никогда не ставил. © Чипита Негодаева / Dzen

Перед студенчеством у нас была школьная пора. Некоторые из нас ходили к репетиторам, чтобы подтянуть те или иные предметы, и умудрились попадать в самые забавные истории.

Комментарии

Уведомления
Алина
37 минут назад

А ребенка нa экзамен - это чтобы не спрашивали ничего, да? Какая профессия, интересно, у девушки..

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