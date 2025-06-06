13 мужчин, которые с комплиментами явно на вы

У нас вот сегодня выходной и в понедельник тоже выходной) странный бы комплимент вышел😂
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Говорить комплименты — это тоже искусство, и не каждый человек обладает этой магией. Иногда можно такое ляпнуть не со зла, что потом хочется провалиться сквозь землю. Женщины из нашей статьи решили поделиться наболевшим.
У нас вот сегодня выходной и в понедельник тоже выходной) странный бы комплимент вышел😂
Я юрист, мне клиент после получения консультации как-то сказал: "ну вы как настоящий юрист"! Спасибо :)))))
Назвал толстолобиком? Наверное, часто повторяете фразу: "Как рыба об лед".
,,Всё друзья считают меня странным,потому что ты мне нравишься".Беги от него,девочка".Беги!Ну уродился дурачком,что же поделаешь.
Первый комплимент от мужа был, когда встречались: "ты такая, такааая... моя, короче"🤣