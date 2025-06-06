13 мужчин, которые с комплиментами явно на вы

Истории
1 час назад

Говорить комплименты — это тоже искусство, и не каждый человек обладает этой магией. Иногда можно такое ляпнуть не со зла, что потом хочется провалиться сквозь землю. Женщины из нашей статьи решили поделиться наболевшим.

  • Мой друг не очень умеет делать комплименты, но сегодня просто превзошел себя. Он выдал: «Милая, твои глаза как выходные... Тоже два». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Самый необычный комплимент я получила от анестезиолога. Мыли руки после тяжелых родов, он взглянул на меня и говорит: «Какие у вас вены на руках красивые — прямо хочется туда катетер вставить». И так по-доброму он это сказал, что невозможно было не засмеяться. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Стала ухаживать за своей кожей лица — теперь она стала очень гладенькой. Парень сделал комплимент: «У тебя такая кожа, будто ты только побрилась». К такому меня жизнь точно не готовила. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Алина
54 минуты назад

У нас вот сегодня выходной и в понедельник тоже выходной) странный бы комплимент вышел😂

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  • Муж перестал делать мне комплименты и говорить приятные слова. Как-то, обсуждая наши проблемы в отношениях, я ему об этом сказала. Он согласился и начал делать комплименты. Да так часто, что у него просто закончились и поводы, и сами комплименты. И вот сегодня, после ужина, он подошел ко мне. Я уже знала, что сейчас будет комплимент. Взяв меня за руки, он выдал: «Даша, ты такая изумительная! Прям как... прям как аджика!» Поцеловал и довольный ушел. Ну а я что? Аджика так аджика. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Иду по улице, улыбаюсь. Навстречу прошли два парня, тоже поулыбались мне. Через минуту слышу сзади топот. Оборачиваюсь — мужик лет пятидесяти. Останавливается и заглядывает в лицо. И вдруг говорит: «А-а-а, теперь понятно. Те парни, что навстречу вам шли, потом чуть шеи не свернули — оглядывались и спорили, вернуться или нет. Мне стало интересно посмотреть». Хочется надеяться, что это был комплимент с его стороны. © Подслушано / Ideer
  • Поздравьте меня со званием дурачка в области комплиментов. Только я мог любимой девушке сказать, как она мне дорога, фразой: «Такая корова самому нужна». Занавес. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Еще ребенком у меня случился конфуз с комплиментом. Уверен, ничего сильнее этого уже не будет. Я был хорошим мальчиком, поэтому знал, что достаточно похвалить какие-то изменения во внешности. И вот я выдал маминой подруге: «Лариса, вы что, сегодня расчесывались?» — слова повисли в воздухе. Только потом я понял, что хотел сказать что-то про свежую причёску подруги матери, а получилось... как получилось. Я до смертного одра буду помнить ее взгляд тогда. Это был главный неловкий момент в моей жизни. © DmitriyZeus
    / Pikabu
  • Спрашиваю у своего мужчины, что его во мне привлекло при первой встрече. Ожидаю комплиментов в ответ. А он: «У тебя походка была как у Джека Воробья. Не мог не подойти». Это было в набитом людьми баре, а я не люблю прикасаться к незнакомцам — вот и лавировала в толпе как капитан Джек Воробей. © НибаньтиКрипто / ADME
  • Мой парень никогда особо не отличался мастерством комплиментов, и когда он говорил: «Норм видос, подружаня», — это означало, что я просто на высоте. Но недавно он назвал меня своим толстолобиком. Понятия не имею, как это воспринимать. Пытаюсь добиться от него объяснений — но все как рыба об лед. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Влюбилась в мальчика в школе. Он был популярным, а я — нет. И вот однажды мой ненаглядный заявил мне: «Все друзья считают меня странным, потому что ты мне нравишься». © RUlax23 / Reddit
  • Парень, которого я знала в старшей школе, сказал, что никогда не будет встречаться со мной, потому что я слишком умная, а он не будет встречаться с женщиной умнее себя. Я пожелала ему удачи в жизни без свиданий. Он не понял намека. © clethusancta / Reddit
  • Меня поздравил ухажер с Новым годом, но ошибся именем. Я из-за этого наехала на него, сказала, чтобы шел по адресу к Анечке. А он прислал огромное сообщение, в котором расписал, почему я круче Анечки: мол, я на несколько ступеней выше, прямо-таки тяжелый люкс, а вот она — нет. И вот с одной стороны он нахвалил, а с другой — оскорбил. Не знала, возмущаться или смеяться из-за этой ситуации. Но общаться с ним перестала.
Вера Анненкова
22 часа назад

,,Всё друзья считают меня странным,потому что ты мне нравишься".Беги от него,девочка".Беги!Ну уродился дурачком,что же поделаешь.

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  • Бесят токсичные комплименты от парней. Они иногда вообще не думают, что говорят. У меня уже целая папка скринов сообщений из переписок с разными парнями. Вроде знакомятся, хотят подкатить, а несут всякий бред. Мое самое любимое: «Ого, у тебя по фоткам такие бедра широкие. Наверное, родишь легко». Как вам? Или вот — вчерашние перлы от нового знакомого. Сказал: «Никогда не видел такие широкие брови, как у тебя». Да, а я никогда не встречала такой же маленький мозг. © Карамель / VK

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
21 час назад

Первый комплимент от мужа был, когда встречались: "ты такая, такааая... моя, короче"🤣

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