12 примеров того, как родные могут превратить любой день в реалити-шоу

16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
Истории
3 месяца назад
Среди родных и близких порой встречаются люди с изюминкой: кто-то фанатично наводит порядок, кто-то не в силах выключить «врача» даже после работы. Их чудачества подстерегают нас на семейных праздниках и в будни. И только чувство юмора и искренняя любовь помогают принимать эти странности с улыбкой.
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