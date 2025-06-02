12 примеров того, как родные могут превратить любой день в реалити-шоу

Семья
21 минута назад

Среди родных и близких порой встречаются люди с изюминкой: кто-то фанатично наводит порядок, кто-то не в силах выключить «врача» даже после работы. Их чудачества подстерегают нас на семейных праздниках и в будни. И только чувство юмора и искренняя любовь помогают принимать эти странности с улыбкой.

  • Тесть в давние времена ныкал деньги от тещи и не нашел лучшего места, чем вентиляция в ванной. Однажды теща резко распахнула дверь и была приятно удивлена денежному дождю. Хорошо, что сквозняк был вовнутрь, а не наружу, хоть тестю и влетело по первое число. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • У меня родственница — отоларинголог. При встрече так по лицу рукой проводит и что-то щупает. На мой вопрос «Что происходит?» извиняется: «Лимфоузлы по привычке проверила». © maby.later / Pikabu
  • Свекровь (62) заделалась блогером: приехала к нам и заявила, что будет снимать жизнь молодой семьи. Установила камеры и командует: «Покажи, как убираешь пыль», «Обнимитесь!» А потом она решила снять, как мы спим, и выдала: «Это же будет тренд: уютная семейная жизнь!» После двух недель этого безумия я поняла, что больше так не могу. Мы с мужем сели и серьезно поговорили со свекровью. Оказалось, что она просто очень скучала и хотела чувствовать себя нужной. Мы помогли ей найти более традиционное хобби — она записалась на курсы рисования и в клуб любителей книг. Теперь ее аккаунт в соцсетях содержит всего три видео: одно — про макароны, второе — как она печет пирог, и третье — короткий ролик, где она машет рукой и говорит: «Привет, подписчики!» А мы наконец-то можем жить спокойно, без камер в каждой комнате. © admin / y—story
  • Мамуля у меня — фанат уборки, может ухитриться застелить постель, пока папа отсутствует пару минут. Буквально на днях я налила себе бульон, а он слишком горячий. Ушла к себе собираться, возвращаюсь, а мама тарелку вымыла уже. Бульон, кстати, был последний, пришлось на работу голодной ехать. © КончилосьЛето / ADME
  • Моя мама: «Опять ты сделала какой-то простой маникюр, хоть бы раз сделала что-то яркое. За что только деньги отдаешь?» Тоже моя мама: постоянно идет и делает после меня свой следующий маникюр 1 в 1 как мой. © jemappellelala / Twitter

В этой статье мы поделились свежими вариантами маникюра, которые словно созданы для лета.

  • Свекровь постоянно дарит моей жене книги. Все бы ничего, но иногда она дарит одну и ту же книгу по нескольку раз. Некоторые из них у жены уже есть в пяти экземплярах. © LearningLifeAsIGo / Reddit
  • Собрался на работу, выбежал из квартиры, понял, что забыл взять телефон. Поднимаюсь обратно на 4-й этаж, открываю дверь... Стоит моя девушка с моим телефоном в руках и своим телефоном возле уха: «Быстро ты вспомнил про телефон, а то я вот уже тебе звонить начала». © balnnspb / Pikabu
  • Муж сводной сестры ушел от нее к моей сотруднице. Сестра потребовала от меня уволить ее, а лучше — подставить. То есть я должна нарушить ТК и лишить себя высококвалифицированного специалиста только потому, что мужчина выбрал ее и ушел к ней? Сестра и мама обвинили меня в предательстве и сказали, что моей ноги не будет в их доме. При чем тут я? Единственным, кто меня поддержал, оказался отчим. © Подслушано / Ideer
  • Если моя родня берет нам что-то в магазине, мы должны вернуть им ровно столько, сколько это стоит. Ну то есть если, например, что-то стоит $12,81, а мы им дадим 13, они вернут нам 19 центов. Если мы что-нибудь им покупаем, они сразу же возвращают точную сумму наличными. Если мы приглашаем их на ужин и, например, заказываем пиццу, они подсчитывают, сколько стоят их кусочки. Типа, если целая пицца стоила $12,50, в ней 8 ломтиков, они съели 4... Да, они нам отдадут $6,25. Им плевать, что мы все время отказываемся брать деньги. Это все смешно, конечно, но очень уж странно. © JV316 / Reddit
  • Я практически не ем мясо — никаких убеждений на эту тему у меня нет, просто не считаю его особенно вкусным. А родители мужа — любители еды типа «мясо с мясом, завернутое в мясо». На семейных праздниках я обычно налегаю на овощную нарезку, потому что даже салаты и пироги у них обычно с мясом. Поняла, что они окончательно приняли все мои вкусовые предпочтения, когда на юбилей свекрови специально для меня приготовили огромную миску овощного салата! © Подслушано / Ideer
  • В родительском доме вся еда строго распределена. Можно услышать такие разговоры:
    — Можно мне чипсы?
    — Нет, чипсы папины.
    — А стаканчик апельсинового сока?
    — Нет, это мамин сок.
    Для них это нормально, но мне это всегда казалось немного странным и эгоистичным. © Unknown author / Reddit
  • Дала сыну в школу своих пирожков со сгущенкой угостить ребят. Возвращается и говорит, мол, на ура пирожки зашли, давай еще. Короче, с 15 пирожков дошли до 40. Вчера мне звонит учительница и просит серьезно поговорить с сыном. Оказалось, он организовал на перемене продажу моих пирожков всем желающим. Сына наругала: даже прибылью со мной не поделился. © Мамдаринка / VK

О том, что вокруг еды иногда разыгрываются нешуточные страсти, мы писали в этих статьях:

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