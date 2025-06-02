12 примеров того, как родные могут превратить любой день в реалити-шоу

Среди родных и близких порой встречаются люди с изюминкой: кто-то фанатично наводит порядок, кто-то не в силах выключить «врача» даже после работы. Их чудачества подстерегают нас на семейных праздниках и в будни. И только чувство юмора и искренняя любовь помогают принимать эти странности с улыбкой.