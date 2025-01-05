Это называется "заявленный глаз". Обычно новичков эффективно использовать при мозговых штурмах. Теперь, оказывается, ещё и в кормлении рыб).
15 историй о соискателях, которые ловко обошли все подводные камни на собеседованиях
Собеседование иногда превращается во что-то вроде игры в теннис или в бадминтон. Каждый вопрос эйчара или начальника нужно своевременно отбить уместным ответом и при этом показать, что вы как кандидат ловчее, сообразительнее и лучше других. А заодно не ударить лицом в грязь, когда собеседование идет не по плану.
- Я пришел на собеседование на должность пилота авиакомпании. Помимо меня было около еще 12 человек, которые ждали своей очереди. И вот пришел мой черед, директор и эйчар явно колебались относительно моей кандидатуры и в конце концов задали решающий вопрос: «Почему мы должны нанять именно вас, а не кого-то из этих людей там?» Они, видимо, ожидали, что я буду распинаться о своих супер-пупер навыках полета, но я просто сказал: «Я убежден, что любой из этих людей, как и я, сможет отлично управлять вашими самолетами. Но я еще и тот человек, с которым можно сидеть рядом 10 часов рядом, и он при этом не начинает раздражать». На этом собеседование закончилось: директор пожал мне руку, и я получил свою работу. © Jim Guibault / Quora
- Я искал интересную работу на полгода. И нашел: нужен был человек для ухода за морскими аквариумными рыбками. Я отправил резюме, и меня пригласили на собеседование. Я отвечал честно на все вопросы. Выглядело это так:
— Что вы знаете о морских животных?
— Абсолютно ничего.
Люди, проводившие собеседование, а их было трое, обменялись тревожными взглядами.
— Почему же вы хотите работать у нас?
— Это интересно, и я думаю, что смогу многому научиться.
Они, казалось, чуть расслабились и начали расспрашивать, не является ли это для меня началом карьеры. Я пояснил, что нет, и что через 6 месяцев я вернусь в университет на другую специальность. Они были в шоке, и тогда я сказал: «Я ничего не знаю о морских животных и рыбах. Это значит, что, когда я узнаю что-то новое, я буду так поражен, что смогу заразить своим настроением клиентов. Да и скучать я не буду во время ухода и кормления рыб в отличие от остального персонала, так как для меня все это в новинку».
Менеджер по персоналу улыбнулся на это и спросил:
— То есть, по-вашему, вы будете лучше других наших сотрудников, имеющих степени в области морских наук, потому что вы ничего не знаете о нашей отрасли?
Я подтвердил, что да, и мне тут же предложили работу. © Jordan Morris / Quora
- Меняю работу не часто. Как правило, иду на новое место, так как на старом уже некуда расти. Сейчас моя третья работа, и, хотя я устраивался по знакомству, в резюме не скромничал. Зарплату поставил больше, чем мне могли предложить, и об этом знал. При собеседовании с руководителем по телефону также внаглую говорил, что маловато предлагают (хотя было заметно больше, чем на прошлой работе). По итогу у меня зарплата самая большая среди коллег по должности и больше некоторых, у кого должность выше. © RukiKryuki / Pikabu
- На первое собеседование на должность администратора я оделась согласно дресс-коду. И оно провалилось. Я знала, что на втором собеседовании я буду общаться с двумя мужчинами, поэтому решила сознательно забить на дресс-код. Я надела кремовый костюм с юбкой, которая была такой короткой, что едва выглядывала из-под жакета, высоченные шпильки и топ с глубоким декольте. Оба мужчины глядели на меня, как завороженные, и моя хитрость сработала: меня приняли на работу. © Miss Claws / Quora
С юбкой: а теперь поведайте нам по чесноку о своих обязанностях 😱😱😱
- Когда я устраивалась в крупную европейскую компанию, нас на собеседование пришло 15 человек. Но именно меня решили взять после того, как спросили: «Были ли у вас нестандартные стрессовые ситуации на работе?» Я на это ответила: «Как раз неделю назад у нас загорелся ресторан, и мы в дыму вырвали ящик с наличностью из кассы, схватили дорогой музыкальный центр и помчались на улицу спасать имущество». Французы изменились в лице и сделали предложение о работе тут же. © Светлана Крупенко
- С толпой 2 часа ждала собеседования. И тут одна женщина раскрыла тайну, как оно происходит. Она на кучу вопросов ответила, а с последнего офигела — «Сколько диванов в Кишиневе?» В интернете ответа нет. Пришла моя очередь. И я решила рекрутерам всю малину испортить и специально сдвинула лист бумаги, которым были закрыты все вопросы так, чтобы открылся первым именно нижний вопрос. Они-то ожидали увидеть мою офигевшую физиономию после легких вопросов, а со мной они такого эффекта не получили. И ответила им просто и банально: «Много». Они, правда, потом еще дотошно допытывали: «А почему? А почему???» © Ecaterina Coleva
Вы чего это - совершенно валидный и интересный вопрос. Сам такие встречал в инженерных компаниях, где нужна смекалка.
Попробуйте подумать. Точного ответа от вас никто не ждёт.
- К нам в универ пришел физрук. Требования к кандидату были следующие: высшее педагогическое образование, опыт от 5-ти лет, спортивный разряд. По итогу собеседования сказал: «Вы мне не звоните, у меня еще 3 собеседования на этой неделе, я сам позвоню». Директор института потом орал, что вообще оборзели, ноги его чтобы не было, но когда тот перезвонил, сразу взял его.
- Я проходил собеседование в Zoom на вакансию контрактного финансового директора. Все шло хорошо, пока мне не задали вопрос, которого я не ожидал. Владелец компании спросил меня: «Могу ли я вам доверять?» По сути, это было ловушкой. Если скажешь, что да, солжешь. Поэтому я ответил: «Нет, и вы не должны никому доверять!» И я объяснил, что лично я бы в качестве финансового директора не имел бы доступа к его средствам, а только сообщал бы о движении средств. Только он мог бы управлять своими расходами и денежными переводами. Более того я не хотел бы иметь непосредственный доступ к его средствам, так как это сделало бы меня первым подозреваемым, если что-то пропадет. Он был в шоке от моей откровенности, но в итоге предложил мне эту должность. © Randall Parker / Quora
- Я после 5-летнего декрета выползла на рынок труда. Не соискатель, а просто находка! Ходила по собеседованиям полгода, никому такая красота как я не нужна была. Попала на очередное собеседование, а там руководитель — молодая женщина. И вот она спрашивает, мол, ну вы понимаете, работа — фигневая, зарплата — маленькая, вам точно это надо? А я ей говорю в ответ: «Ну вы понимаете, я мать двоих погодок, 3-х и 4-х лет, тоже то еще ценное приобретение. И тут она как засияет: «О, так я тоже мать погодок!» Мы немного поболтали о детях, и она меня взяла. © Piyavka2023 / Pikabu
Иногда, честность в собеседовании играет положительную роль. Но это как повезёт.
- Самое нервное собеседование для меня было не на работу, а на получение степени кандидата наук. 2 часа я отвечал на сложные вопросы и был порядком измотан. Комитет попросил меня подождать в коридоре, пока они примут общее решение относительно результатов моего собеседования. Как только дверь за мной закрылась, я решил присесть на пол, и... услышал треск моих брюк, рвущихся по заднему шву. Когда меня позвали, чтобы поздравить с получением степени, мне пришлось быть очень осторожным, чтобы случайно не повернуться к кому-то спиной. Возможно, я выглядел смешно, когда шел домой, но мне было все равно, потому что я получил свою степень. © halligan8 / Reddit
- Когда дочке исполнилось 2 года, я решила пойти на работу. Меня позвали сразу на 2 собеседования в один день. Я договорилась, что свекровь приедет и посидит с малышкой, пока я пойду на собеседования. А если возьмут, то она переедет насовсем к нам и будет помогать. И вот назначенный день, и тут звонит свекровь. Сказала, что заболела и не сможет приехать. Я решила не терять шанс, собрала с собой дочку и пошла на собеседования. В первой компании начальник сразу косо посмотрел на ребенка, спросил, зачем притащила дочь с собой. Я объяснила, что не с кем было оставить, но впоследствии это никак не повлияет на работу. Но его явно бесило присутствие ребенка, и собеседование не задалось. Уже подумывала не идти на второе, но решилась. Пришла в офис, меня встретила милая женщина. Я извинилась, что привела ребенка, объяснила ситуацию. Но она не смутилась, улыбнулась, сказала, что у самой трое, и все понимает. Мы поговорили о моем опыте работы, карьерных амбициях, она рассказала о ценностях компании и взяла меня на испытательный срок. © Мамдаринка / VK
- Еще во время учебы в магистратуре полгода искала работу с гибким графиком, готовилась к собеседованиям, красиво и развернуто отвечала на вопросы, но получала лишь отказы. Надоело мне это все и на очередном собеседовании на вопрос «Почему вы хотите работать у нас, что вас привлекло в нашей вакансии?» я ответила: «Мне просто нужна работа, которую я буду выполнять и получать за это деньги». В тот же день меня пригласили на оформление документов. © Валерия Огаркова / Палата № 6 / VK
- Долгое время хотела работать в медиа и недавно решилась отправить свое резюме. Вот только не как журналист, а как фотокорреспондент. Много лет была фотографом, это дело очень люблю, поэтому решила двигаться дальше в этом направлении. Сама того не ожидая, получила приглашения на несколько собеседований. Все, кроме последнего, провалила. И, когда шла на последнее, понимала, что другого шанса не будет. Так что когда меня спросили об опыте работы, не стала говорить, что его нет. А рассказала, что много раз мне приходилось тайно фотографировать предложения руки и сердца, чтобы девушка меня не заметила, и я ни разу не провалила это задание. Поэтому для особых материалов смогу делать фото так, чтобы никто меня не видел. Теперь работаю фотокорреспондентом и очень благодарна всем парням, которые заказывали у меня тайные фотосессии. © Палата № 6 / VK
Самые простые и короткие собеседования были у мужа, когда он говорил, что его интересуют деньги)). Просто: умею то и то, работаю ради денег. Всё, остальные тупые вопросы "почему выбрана именно их компания и кем он видит себя через 5 лет" - уже не задавались.
- Я учитель. В 61 год переехал в Германию. И вот иду на собеседование. 8 человек сидят за длинным столом, посередине комнаты — стул. Я сажусь со всеми. Они смеются, говорят, что мой стул — тот самый посередине. Я смеюсь в ответ, говорю, что думал, что их всех на работу тоже принимают. После дежурных вопросов о возрасте, семье услышал неожиданный: «О чем вы мечтаете?» А я в ответ: «Воспитать олимпийского чемпиона или чемпиона мира». Взяли тут же на работу в школу. © Владимир Шлёнкин / Dzen
- Я пытался устроиться администратором сети в одной крупной организации. Я уже успешно прошел 4 беседы и мне предстояло еще одна. И вот пришел я на собеседование. А женщина там стала задавать мне дикие вопросы. Она спрашивала: «Почему так больно биться локтем?» Я офигел, но ответил, что это потому, что на нем нет кости, которая бы закрывала нервы. После очередного вопроса я уже хотел уходить, как она вдруг сама вскочила и со словами «А мне он нравится, он сообразительный» вышла из кабинета, а ко мне подсела та женщина, к которой были обращены ее слова — мой настоящий интервьюер. Я спросил у той, кем же является дамочка, что задавала мне все эти странные вопросы. А она ответила: «Так это мой секретарь. Я просто немного задерживалась и послала к вам спросить, не нужно ли вам воды или еще чего». © Bernard Lee Crawford / Quora
Соискатели из этих историй легко нашли ответы на каверзные и не очень вопросы эйчаров и руководителей. К счастью, им не пришлось проходить столь странные собеседования, что диву даешься, кому вообще в голову пришло так их проводить.
Комментарии
Мне кажется вопросы типа "сколько диванов в Кишиневе" больше говорят соискателю, чем девочкам из эйчарни)
Не угадаешь, когда что может выстрелить. Где-то наглость, где-то честность.
Ценности компании! Ценности, блятть, компании это заработать бабла побольше, других ценностей нету, как бы красиво они не говорили.. Заипало лицемерие!