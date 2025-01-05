15 историй о соискателях, которые ловко обошли все подводные камни на собеседованиях

Самые простые и короткие собеседования были у мужа, когда он говорил, что его интересуют деньги)). Просто: умею то и то, работаю ради денег. Всё, остальные тупые вопросы "почему выбрана именно их компания и кем он видит себя через 5 лет" - уже не задавались.