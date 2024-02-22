14 собеседований, которые так напоминают цирковое шоу, что на них следовало бы приходить не с резюме, а с попкорном

Народное творчество
19 минут назад

Собеседования порой напоминают шахматную партию, где на каждый ход противника приходится делать ответный. Иногда превращаются в серию тестов, где HR словно случайным образом применяет почерпнутые из интернета знания о психологии. А иногда и вовсе оборачиваются таким шоу, что диву даешься.

  • Пришла устраиваться на должность специалиста контроля качества с графиком 2/2 и с ночными сменами. Меня посадили в центр комнаты и окружили 3 человека, отчего было неловко. А после стало и вовсе недружелюбно, когда они начали надо мной насмехаться, ведь я в одной компании проработала 4 года, а не скакала с места на место. Не меньше их развеселило и то, что я турецкий язык знаю, потому что турецкие сериалы люблю. Ну а вишенкой на торте стало то, что штат у них оказался укомплектован. Но мне с барского плеча разрешили месяц отработать бесплатно с обещанием, что если их все устроит, меня возьмут в резерв! © Asya / ADME
  • Работаю руководителем отдела. Так случилось, что в день собеседования заболели и офис-менеджер, и кадровик. Встретить соискателя было некому. Так что, когда на собеседование пришла очередная соискательница, я сама спустилась на первый этаж и впустила ее. Улыбнулась, поздоровалась. Вот только пока мы поднимались до переговорной комнаты, я видела на ее лице надменность и брезгливость, что ли. Но я по стандарту завела ее в переговорку, предложила ей чай или кофе. Та в ответ заявила, что ей жарко, и в приказном тоне потребовала, чтобы я открыла окно. Я дошла до своего рабочего места, распечатала резюме, взяла ноутбук, вернулась в переговорку и представилась. И тут офигеть как быстро у девушки и лицо поменялось, и тон общения, и даже заискивающая улыбка появилась. © dont4get / Pikabu
  • Месяцев 7 назад мне позвонили со словами «Вас-то мы и искали!» и пригласили на собеседование на совмещенную должность программиста и системного администратора. В назначенный час я приехал к красивому зданию и занервничал, так было все до боли солидно и красиво. В кабинете руководителя все тоже было, как говорится, дорого-богато. Взглянув на меня с видом Дона Корлеоне, начальник заговорил:
    — Короче, мы реальные бабки заколачиваем. И мне нужны серьезные люди. А сейчас погоняем тебя по вопросикам.
    Он так меня опрашивал, что я начал сомневаться в том, было ли у меня вообще высшее образование и опыт работы. После чего настал мой черед задавать вопросы:
    — Сколько?
    — Тебе хватит.
    — А конкретнее?
    — 20 тысяч в месяц в первый год. Но один косяк — и уволю. Если ты будешь хорошо работать, то через год подниму зарплату на 20 %.
    — 24 тысячи?
    — Именно. И учти, полгода — испытательный срок. © Katastrophe9 / Pikabu
  • Шла на мое первое собеседование. Непосредственный начальник — тетя старше 60 — чертит только на бумаге. Меня брали, чтобы я ее чертежи в AutoCAD переносила. Кадровик спрашивает на собеседовании: «Что вы можете сказать об этом?» — и поднимает чертеж за углы. А я тогда училась только на третьем курсе и была еще дуб-дубом, но молчать не стала: «Э-э-э, судя по тому, что штамп в верхнем левом углу, — вы держите чертеж вверх ногами». Тетя поржала и сказала: «Люблю таких: наглых и находчивых». © Олена / ADME
  • Вот как выглядело собеседование на мою 3-ю работу.
    Звонок, кадровик мне:
    — Вы еще ищете работу?
    — Да.
    — Компьютером владеете на отлично?
    — Да.
    — Приходите на собеседование завтра в 15:00.
    Наступило завтра... интрига.... так как о специальности я ни сном ни духом. Прихожу, кадровик спрашивает, могу ли я работать системным администратором. Я говорю:
    — А-а-а, вообще-то нет, я эколог, а не программист...
    — Вам работа нужна?
    — Да...
    — Значит, отвечайте начальству, мол, все могу и все умею, а чего не умею, тому научусь!
    В общем, к начальству сходили, я сказала, что все могу и все умею... и вот, теперь я работаю системным администратором уже 4 месяца. © Кто здесь? / Telegram
  • Сижу на очередном собеседовании, уже не питаю надежд получить работу. Почти час меня засыпали вопросами, и тут директор, видимо, чтобы меня добить, сказал: «А дополнительные навыки у вас какие-то есть?». А я не понимаю, о чем он: я уже 10 раз как все рассказала. На часах было уже 8 вечера, поэтому я, уверенная, что меня все равно не возьмут, с глубоким вздохом ляпаю: «Да, есть. Я умею делать сальто назад». Тогда директор искренне улыбнулся, мы попрощались, а на следующий день мне позвонили и сказали, что берут на работу. Теперь меня не покидает чувство, что в предыдущие компании меня не брали лишь потому, что не знали об этом моем навыке. © Палата № 6 / VK
  • Много лет назад друг устраивался на работу в отдел продаж. Язык у него был подвешен что надо. И вот человек, проводящий собеседование, показывает на вещь на своем столе и говорит: «Продайте мне это». После чего диалог развивался следующим образом. Друг:
    — Я не знаю, что это такое.
    — Это диктофон.
    — А для чего он нужен?
    — Я использую его для записи писем и заметок, а потом мои секретари перепечатывают их.
    — Очень разумно. И сколько стоит такая вещица?
    — Около $ 500.
    — Вы бы купили за $ 500 долларов такой диктофон?
    — Конечно.
    — Продано!
    Кадровик замолкает. Несколько секунд смотрит на моего друга и понимает, что его провели. В итоге друг получил работу и сделал блестящую карьеру в сфере продаж.© ManyAreMyNames / Reddit
  • Я обзванивала соискателей, чтобы подтвердить, что они придут на собеседование. И одна девица после того, как я пригласила ее на личную встречу, заявила: «Ничего не могу сказать, мой папа никогда не заставлял меня работать». И заметьте: она хвасталась мне этим. © paperclip1213 / Reddit
  • Я пришла на собеседование в компанию, работа которой мне была хорошо известна. Я давала убедительные ответы на вопросы. Но парень, проводивший собеседование, каждую мою фразу сопровождал иронической репликой и всячески грубил. Прошло 20 минут, у меня мелькнула мысль уйти совсем, но я по какой-то причине решила остаться. А еще через 20 минут этот парень стал вежливым и заинтересованным. Познакомил с командой, директором. Все — замечательные люди. Вот только их способ проверить, как человек ведет себя под давлением, оказался настолько мне неприятным, что я отказалась от работы. © bibbiddybobbidyboo / Reddit
  • Откликнулась на должность директора, мужчина-эйчар тут же просмотрел, не ответил, но прислал приглашение на заместителя с заработной платой в 2 раза меньше. Мне такая зарплата не подходит, поэтому я отказала. В ответ мне сразу прилетает приглашение на директора и тут же отказ. Вижу, что подход к работе у эйчара в духе отношений школьников. Знаете же прикол: если девочка бросает мальчика, он, чтобы не выглядеть глупо в глазах своих друзей, начинает с ней встречаться опять, а потом сам бросает ее. © Muna_Talus / Twitter
  • Искали сотрудницу со знанием Excel на уровне счета в столбец и английского на уровне деловой переписки. Приводит мне эйчар девушку. Я ту спрашиваю: «Как у вас дела с английским, с экселем?» А она отвечает: «Ой, вы знаете, английский со словарем, эксель — не очень». Ладно, спрашиваю о ее целях, чего она вообще хочет, а она мне заявляет, что хочет научиться играть на гитаре. Иду к эйчару, спрашиваю, что это вообще было, а та не моргнув глазом отвечает: «Ой, вы знаете, зато вы так хорошо по гороскопу совместимы!»
  • Лет 10 назад меня на одном собеседовании пытали вопросами в стиле «Есть ли у вас финансовая подушка?», «На что живете?», «Собственное ли жилье?». Оказалось, что у них зарплату задерживали на 2 месяца. Заботливые. © Варвара Король / ADME
  • Довелось лет 8 назад проводить собеседование. Прочитала резюме, мужчина не местный, но условились с ним о времени. Приезжает — с женой. Ну окей. Начинаю задавать вопросы по профпригодности, опыту, а тот не успеет рот раскрыть, как жена тут же вставляет свои пять копеек и жалуется мне на все подряд. В итоге мальчика в возрасте 30+ я взяла на работу, а вот час общения с его женой — уже бывшей — до сих пор вспоминаю с ужасом. © ケーキの上の桜 / ADME
  • Один раз попала на стрессовое собеседование: беседую с руководителем, вдруг в кабинет врывается мужик, машет какими-то бумагами и начинает орать, что все пропало. Начальник выхватывает у него из рук бумаги, делает страшные глаза, и они вдвоем изображают полуобморок, читая некие документы, а сами меня изучают. А у меня есть дурацкая манера: чем больший дурдом творится вокруг меня, тем спокойнее я становлюсь. Еще и улыбаться начинаю, чем выбешиваю окружающих. И вот я сижу, улыбаюсь, любуюсь ими с умилением. Первым сдался менеджер — заржал. Следом и начальник. Работать я у них не осталась, так как не сошлись в условиях, но с ними пересекалась. Отличные ребята. Рассказали потом, что такой цирк устраивают всем: очень показательна реакция. Те, кто принимает все всерьез, пугается или уходит — с ними потом не срабатываются. Мою реакцию назвали адекватной, а круче всех была реакция дамы-юриста, которая попросила у них документы, пробежалась по ним взглядом, обозвала глупцами и посоветовала изменить какой-то пункт. Через год дама была у них начальником юридического отдела. © Lyssa / ADME

Собеседование — еще полдела, сама работа может изрядно потрепать нервы. О том, как работают люди в Китае и в других странах, можно прочитать в этой статье.

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