14 собеседований, которые так напоминают цирковое шоу, что на них следовало бы приходить не с резюме, а с попкорном

Собеседования порой напоминают шахматную партию, где на каждый ход противника приходится делать ответный. Иногда превращаются в серию тестов, где HR словно случайным образом применяет почерпнутые из интернета знания о психологии. А иногда и вовсе оборачиваются таким шоу, что диву даешься.

Собеседование — еще полдела, сама работа может изрядно потрепать нервы. О том, как работают люди в Китае и в других странах, можно прочитать в этой статье.