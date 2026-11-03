7 коротких книг, которые можно прочесть за один темный ноябрьский вечер

Мне хватило всего одной фразы, чтобы начать читать эту книгу: «Теперь, когда я состарился, я много думаю про детство. Говорят, это естественно. Человек сильнее и точнее вспоминает начало, когда приближается конец». Помню, что даже ни разу не выпустила роман «Свечи горят дотла» из рук. Я будто бы тоже была там: в холодном замке, перед большим камином, рядом с двумя друзьями, которых разделяло нечто большее, чем жизнь.