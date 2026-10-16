9 атмосферных книг, которые составят компанию теплому пледу и кружке ароматного какао

Мейкон пишет путеводители для людей, которые, как и он сам, ненавидят путешествия и любые перемены — его жизнь подчинена жесткому порядку. Но в один момент весь этот привычный ритм рушится: жена уходит, а любимый пес абсолютно перестает слушаться. Чтобы справиться с собакой, Мейкон нанимает эксцентричную дрессировщицу со своеобразным характером. Эта взбалмошная женщина окончательно встряхивает и переворачивает его некогда размеренную жизнь вверх дном. Тонкая, ироничная и очень жизненная история о том, как толика хаоса и искренних чувств могут вытащить даже из самого глубокого тупика.