Ну, вот опять! Про чудесное место рассказывают, а адреса не оставляют! 😭
17 историй и фото о первой съемной квартире, где из мебели был только матрас, зато воспоминаний хватило на всю жизнь
Стены наших первых съемных квартир видели многое. Жить там, возможно, было не так уж уютно, зато они были свидетелями лучших моментов нашей юности. Они наблюдали веселые посиделки с друзьями, когда мебели не хватало, и сидеть приходилось на полу и подоконнике, а лучшим подарком был пакет стирального порошка. Они впитали запах растворимого кофе, который был лучшим другом во время подготовки к экзаменам, слышали сбивчивые признания в любви и первые слова детей. И эти воспоминания — самое ценное, что мы вынесли из них при переезде.
- Я переехала в другой город, будучи студенткой. Сняли с будущим мужем первую квартиру. И позвали друзей играть в настолки. Они подарили нам чайник электрический и 4 кружки. Чайник уже шестой год успешно работает, а из кружек осталась одна. Это был самый нужный и идеальный подарок на новоселье. Остальное мы со временем нажили.
- Сняла квартиру. Хозяйка говорила, что тщательно выбирает жильцов. Квартира волшебная, одинокие девушки, пожив в ней, находят свое семейное счастье и съезжают в собственную недвижимость. На мой случай ушло 5 лет. Все, как и обещала. Третий год переписываемся с ней, делимся новостями, радостями, передаем друг другу подарки.
«У меня сын-студент решил жить отдельно. Устроился на работу, снял квартиру. Я делаю для него заготовки, мне так спокойнее. Зато точно знаю, что завтракает не бутербродами»
Сосиски, шаурма, салат, который должен заправляться майонезом, и сладости - это прям ПП альтернатива бутербродам 🤣🤣🤣
- Сняли квартиру в Питере. Небольшую и очень уютную. Пошли в ближайший магазин за бытовыми мелочами. Кроме прочего, нам нужен был банальный чайник со свистком. Он был там такой всего один. Коробка была потрепана, а сам чайник был вполне себе красавчик. Только дома мы поняли, почему коробка так выглядела. Чайник не свистел. Видимо, его много раз возвращали.
Жена решила: «Возвращать не будем. Он там опять будет совсем один на полке!» Шли годы, менялись съемные квартиры. А наш молчаливый чайник так и жил у нас на всех кухнях. Исправно работал без нареканий. Только не свистел...
10 лет спустя мы въехали в свою квартиру. Газа тут нет, и я тогда сказал жене: «Может, в съемной жизни оставим позади и старый добрый молчаливый чайник?» А она так же решительно заявила: «Он поедет с нами!»
В новой квартире у нас была посудомоечная машина. Тогда мы всю посуду первым же делом прогнали через 70-градусную баню, и чайник тоже. Не знаю, что повлияло, кипяток или химическая таблетка... Но впервые за 10 лет чайник засвистел! И свистит до сих пор.
Каждое утро ставлю его на плиту и помню о том, что мы все не всегда «свистим» сразу. Нужно лишь, чтобы в тебя не переставали верить, даже долгих 10 лет...
- Когда я съезжала, мне маман торжественно преподнесла сервиз, который ей на свадьбу подарили, и который я ни разу не видела, чтоб она за 20 лет достала хоть раз. И чемоданчик с мельхиоровыми столовыми приборами. Ну я, ничтоже сумняшеся, это богатство в ежедневное использование определила. Маман за голову схватилась, когда это увидела. Она, наверное, думала, что я это все тоже запру под замок и передам своим детям.
«У нас квартира съемная, но мы все равно переделали кухню — для себя, по своей инициативе»
- Ситуация не моя, моих родителей. Переехали на съемную квартиру. Молодая семья с маленьким ребенком (мной). На этаже три квартиры: наша, бабы Гали и бабы Маши.
В первый вечер стук в дверь.
Баба Галя:
— Вы, что ли, наши новые соседи? Имейте в виду, если надо луковицу или соль, обязательно придите возьмите. И не вздумайте мыть подъезд, мы не моем, мы метем. Сами как надо сделаем.
Через пару часов приходит баба Маша:
— Так, соседи, имейте в виду. Если будете гулять и музыку громко слушать, знайте — я и сама на баяне играю и песни пою. Тем более, с вашей стороны у меня туалет и ванная. И подъезд не мойте. Сами вымоем.
Прожили там недолго, а родители этих бабушек с улыбкой до сих пор вспоминают.
- Мы когда с мужем съехали в первую квартиру, папа приехал на следующий день с коробкой средств для санузла, отбеливателем, ершиком, губками, тряпочками, солью, содой. Потом пошли друзья мужа. Дней пять шли: кто брикет окорочков принес, кто 5 литров масла, кто кило 15 гречки, кто промышленного масштаба мешок рожек, 50 кг муки. Всякие провода, удлинители, люстру, розетки. Мама явилась с чемоданами с постельным, шторами и мисками. Я была под впечатлением от отзывчивости окружающих.
...и завелись жучки в муке и моль в гречке в промышленных масштабах...Где хранилось все это добро? Не в холодильнике же.
«Снял квартиру. Двушка в пятиэтажке, окна на обе стороны дома. Хозяин сказал, что в одной комнате солнце и утром, и вечером. Сперва не понял. А потом заехал и как понял»
- Однажды у меня сломалась плита. А квартира съемная, на новую технику денег нет. Собственника беспокоить не хотелось — платили ему ниже рыночной. Сижу, думаю, где взять денег? Мой парень, третий год без работы, бросает мне обнадеживающее: «Да ладно, полно людей, которые новые плиты покупают, а старые выкидывают». Достойный ответ, думаю, на мой немой вопрос. Взяла собаку, выхожу на улицу. У подъезда стоит... плита.
Вот я всякий хлам у подъезда видела, а электроплиту — никогда. Вау-эффект просто. Надо же! Спрашиваю у консьержки: «Из какой квартиры выбросили?» А то вдруг сломанная — зря, что ли, домой тащить? Иду в квартиру. Интересуюсь, рабочая ли плита.
Отвечают: «Рабочая. Мы новую поставили, квартиру сдавать будем».
Говорю: «О, я как раз риелтор (начинающий)!»
В итоге это была первая квартира, которую я сдала!
А плита отлично работала до конца аренды.
Буду самой душнилой на эту тему, но зачем девушке парень, больше двух лет не работащий? Он же еще не готов ко взрослой жизни. Верните его маме!
- Младшая сестра моей девушки съехала от родителей. Мы решили подарить ей набор, который сами бы хотели получить в первый день самостоятельной жизни. Внутри — крупы, специи, кухонные штуки и разные полезные мелочи. По сути, стартовый набор для жизни на первой квартире.
«Снимали квартиру в центре Москвы»
- Сняла комнату в Москве. В одной я жила, другая закрытая была. Больше никого в квартире не было, сняла через третьи руки, хозяев не видела. И вот эта закрытая комната меня очень смущала. Мало ли что там закрыто?
В первую ночь мне не спалось. Была вторая ночь, я закемарила. И вдруг такой грохот, будто совсем рядом металлическими тарелками вдарили! И внезапно все оборвалось. Я лежала, тряслась и думала: что за звук? Аж вспотела. Но мой мозг отказывался определить принадлежность звука. Какой-то инопланетный.
Дотряслась до рассвета, потом пошла обследовать квартиру. Оказалось, в ванной комнате большой цинковый таз, висящий под потолком, упал на кафель.
У меня все.
- Когда я только собиралась съезжать, мама сказала, что давно копила для меня «стартер пак»: два комплекта постельного, полотенца, кухонную утварь, посуду и так далее. А дядя отдал нам старенькую, но рабочую микроволновку и ворчал, что мы ему сразу не сказали и несколько дней еду на сковороде грели. То есть при переезде нам минимум вещей понадобилось покупать. Это была нереальная какая-то помощь. Пять лет уже с теплотой вспоминаю.
а что страшного в том, чтоб еду греть на плите, а не в микроволновке? мы постоянно так делаем
«Когда съехал от родителей»
- Снимал квартиру, и был там встроенный шкаф. Похоже, еще из тех, что вместе с квартирой сдавались. Открываю шкаф, а там фанерка на задней стенке от старости чуть отошла. Ну я ее подергал, чтоб поставить нормально, и в итоге вытащил. А за фанеркой была обычная дверь, рассохшаяся от старости, и поэтому открыть просто так ее не получилось. Но я же упертый, на следующий день притащил ломик и все-таки смог ее открыть. Там была еще одна дверь, ведущая в шкаф в соседней квартире. Когда это понял, то вернул все как было, а дверь заколотил на десяток гвоздей.
- С мужем жили у его родителей, потом сняли однушку. Как-то я пришла, а дома муж пьет чай с бывшей соседкой! Пришла, мол, передать гостинцы от мамы мужа. А вчера прихожу — снова голос соседки! Иду на кухню вся багровая, а в дверях застываю — там мой муж, весь в муке, пытается по инструкции соседки сделать мой любимый пирог. Ее голос слышится из трубки телефона. Оказалось, что он хотел устроить мне сюрприз, а она ему помогала, не зря ведь поваром работает. Мы потом рецепт этого пирога распечатали и на холодильник повесили. Так и висел года два.
Никакая другая не приготовит "любимый" пирог женщины, так как готовит его сама женщина. Ничьи чужие инструкции не помогут.
А вот и еще одна наша подборка историй о важных изменениях в жизни: 20+ светлых историй о людях, которые решились на перемены и наконец-то зажили для себя