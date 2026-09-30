17 историй и фото о первой съемной квартире, где из мебели был только матрас, зато воспоминаний хватило на всю жизнь

Стены наших первых съемных квартир видели многое. Жить там, возможно, было не так уж уютно, зато они были свидетелями лучших моментов нашей юности. Они наблюдали веселые посиделки с друзьями, когда мебели не хватало, и сидеть приходилось на полу и подоконнике, а лучшим подарком был пакет стирального порошка. Они впитали запах растворимого кофе, который был лучшим другом во время подготовки к экзаменам, слышали сбивчивые признания в любви и первые слова детей. И эти воспоминания — самое ценное, что мы вынесли из них при переезде.