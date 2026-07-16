17 историй о том, как простая уборка превратилась в настоящее приключение

Странные люди, выкидывают вещи, не заглянув внутрь. Не любопытства ради, а хотя б из простой практичности - тянуть на мусорку тумбочку с чем-то (да еще в закрытом виде) гораздо тяжелее, чем по отдельности тумбочку и ненужное барахло. Да, два раза ходить, но это лучше, чем если она по пути рассыпется и всё барахло потом по подъезду собирать придется.