17 историй о том, как простая уборка превратилась в настоящее приключение
Для кого-то уборка — это еженедельная повинность, а для других — настоящий отдых, после которого в квартире становится светло и уютно. Но иногда в процессе намывания квартиры рождаются сюжеты, достойные кинокомедии. Кто-то неожиданно находит семейные ценности, другие открывают неожиданные черты в своих близких. Мы решили собрать истории о людях, которые просто решили прибраться, а впечатлений получили на годы вперёд.
- Суббота, утро, уборка дома. Решила сначала помыть холодильник, но только тщательно. Промываю сток для воды, думаю: «А что там происходит за холодильником? Дай посмотрю». Двигаю его — сверху шлепается банка с краской. Привет мужу, который обещал убрать её на чердак. На полу лужей растеклась белая краска для плинтуса. Ну ок, покрасила плинтус за холодильником, вымыла пол, убрала паучье царство. Задвинула холодильник. Вымыла холодильник. Хорошо. Решила после этого полить цветы, ведь что может пойти не так?
«Генеральная уборка. Участие принимают все, но некоторые выбрали поверхности повыше. Ибо у котиков лапки»
- Как-то делал генеральную уборку и увидел между стеной и столом паучка, который себе небольшую паутинку свил. Решил: пускай живёт, туда всё равно трудно залезть. В итоге, когда летом залетала мошкара, на паутине было 5 мошек. Сдружился с пауком. Каждый раз при уборке боюсь его случайно задеть.
- Купил частный дом у наследников бывшей тёщи и убирал хлам с чердака. Попался небольшой свёрточек, в нём что-то тяжёлое и по форме похожее на старинные металлические рубли. Первая мысль: «Ага, было в семье золотишко!» Разворачиваю, а там лежат эти штуки с отверстиями от старых мясорубок, через которые фарш шёл. Зря сердечко учащённо билось!
- У меня знакомая, чтобы отучить мужа разбрасывать носки по дому, стала везде оставлять свои длинные колготки. Муж намёк быстро понял, носки научился убирать на место.
«Когда сделал генеральную уборку на балконе, а теперь это дом кота»
- Разбирала хлам на даче, со мной была 4-летняя дочь. Пока таскала коробки, посадила её в углу посмотреть старые семейные альбомы. Через 20 минут она подходит ко мне с круглыми глазами: «Мам, а ты зачем в детстве брила поросёнка?». Оказалось, она нашла фотку, где мы на свадьбу дяди собирались целиком запекать поросёнка, а я его «подготавливала» к этому процессу, так сказать.
- Узнал про замечательный способ очистки сковородок с помощью открытого огня. А потом увидел у одногруппниц сковородку, покрытую толстенным нагаром. Молодецки обещал очистить её до идеального состояния и забрал домой. Хорошо растопил печь в бане и засунул туда сковородку. Ну, думаю, пока процесс идёт, другими делами займусь. Вот какой я молодец. Прихожу через полчаса, открываю печь. Думал увидеть блестящую сковородку, а там ничего. Решил, что провалилась в золу, стал искать при помощи кочерги. Пусто. Когда печка остыла, я не смог найти даже намёка на то, что там была сковорода. Испарилась напрочь. Короче, алюминий плохо чистится высокой температурой.
«Взяла на отдых с собой старую кошечку. Вот так её гостиничные горничные сегодня после уборки обустроили»
- Убиралась на балконе и нашла тумбочку, которую муж обещал выбросить. Ладно, сама выкинула. Вечером хвастаюсь мужу, а тот зеленеет и на помойку мчится. Вернулся с ней и подойти не даёт, охраняет как коршун. Но всё же сдался в итоге. Я открываю тумбу, а там лежит семейный альбом, который муж закончить не успел. Выяснилось, что благоверный решил мне на годовщину сделать сюрприз: уже несколько месяцев в моё отсутствие клеил его, а в тумбочке прятал, чтобы я раньше времени не нашла.
Странные люди, выкидывают вещи, не заглянув внутрь. Не любопытства ради, а хотя б из простой практичности - тянуть на мусорку тумбочку с чем-то (да еще в закрытом виде) гораздо тяжелее, чем по отдельности тумбочку и ненужное барахло. Да, два раза ходить, но это лучше, чем если она по пути рассыпется и всё барахло потом по подъезду собирать придется.
- Живу с мамой и отцом. Как-то раз убиралась и бухтела, почему у нас дома вечно такой беспорядок. Апогеем стала пара носков, валявшихся на кухне. Ну, я и выкинула их в сердцах в форточку. Потом посмотрела в окно, а они повисли на дереве, и сразу понятно, что только из нашего окна они туда попасть могли. Прошло больше года, а они всё висят. И это стало моей навязчивой идеей. Теперь всегда, когда кто-то есть на кухне, я тоже бегу туда, чтобы не дать посмотреть в окно, если что.
«Решил затеять генеральную уборку и вот нашёл целую коллекцию монеток»
- На выходных устроила генеральную уборку. Добралась до самых дальних ящиков и укромных уголков квартиры и в одном из них нашла связку писем. Не видела их, наверное, с переезда — больше 10 лет точно. Письма мы с мужем писали друг другу целый год, пока были в разлуке. Залипла над ними почти на три часа. Целый вихрь чувств у меня был, потом ночью уснуть даже не могла. Письма не стала убирать далеко, сложила в аккуратную стопочку, выделила им почётное место на стеллаже. Знаю, буду перечитывать.
- С самыми добрыми намерениями я затеял уборку на одном из балконов. Закончилось всё шестью мешками хлама, которые отправились в мусорный контейнер, и полным ремонтом балкона с заменой остекления.
- Лет тридцать назад бабушка на неделю уехала из дома, и мы решили устроить там генеральную уборку. Деталей уже точно не помню. Так вот, мы нашли в жилище множество заначек. Буквально тысячи долларов были спрятаны в самых неожиданных местах по всему дому, обычно в каком-то хламе. Пришлось нам тщательно осматривать каждую вещь перед тем, как отправить её на помойку.
«В кои-то веки решила генеральную уборку навести. Странно, куда же все подевались? Даже собака спряталась»
- Была на даче у бабушки, она как раз занималась генеральной уборкой, выбрасывала весь хлам, который десяток лет пылился на чердаке. Успела остановить бабулю прямо перед тем, как она понесла на помойку старенький проигрыватель и коробку пластинок. Забрала его себе, вычистила от пыли, потом пластинки разобрала. Чего там только не было: The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Иногда нужно давать старым вещам второй шанс.
- Давно обещал жене, и вот решился на генеральную уборку балкона. Цель: выкинуть весь хлам. Начал бодро так: собрал старые вещи, игрушки. А потом остановился. Вот белый медведь — мы его подарили дочке на 3 годика, она в сад только с ним соглашалась ходить. А эти сломанные санки были первым нашим семейным паровозиком, на котором я сына и дочку катал. Сижу, разглядываю семейные ценности. Ну не могу я их выкинуть, слишком много с ними связано. Заходит жена, спрашивает: «Ну что? Пусть ещё полежат?» Говорю: «Да, пусть ещё полежат».
«В ходе мероприятий по проведению генеральной уборки было принято решение снести кошкину коробку на мусорку. Владелица недвижимости отстояла свои квадратные сантиметры»
- Решила устроить себе день уборки, включила музыку, настроилась, думаю: сейчас всё разгребу. Начала с кухни, потом ванная, потом комната. Уже втянулась, даже нравится. И тут муж приходит с работы и топает по только что вымытому полу. В обуви. Я стою, смотрю на эти следы и просто молчу. Он оборачивается: «Ой, ты убиралась?» Я: «Нет, это я так, для атмосферы воду разлила». Он что-то понял по моему лицу и быстро пошёл разуваться. Но следы-то уже есть.
- Недавно с женой делали генеральную уборку. Сначала всё шло мирно. Выкинули старые чеки, какие-то коробки, старую одежду, а потом жена достала мою коробку с проводами. Там лежали зарядки от телефонов, которых давно нет, переходники непонятного назначения, удлинитель, батарейки. Жена спросила: «Это зачем?» Я стоял с коробкой в руках и понимал, что жена права. Но где-то внутри меня сидел завхоз и смотрел с укоризной. Ведь жизнь длинная, а нужный провод всегда требуется внезапно. В итоге договорились по-семейному. Часть выбросили. Часть оставили. Коробка стала меньше. Стоит теперь в шкафу и ждёт, когда кому-нибудь понадобится зарядка от Nokia.
«Убираюсь я тут в своей комнате, поворачиваюсь, а там...»
- Как-то раз муж вечером пришёл с работы и с воодушевлённым лицом меня спрашивает: «А знаешь, почему у нас в квартире всегда чисто?» Я удивилась: «И почему же?» А он заявляет: «А потому что у нас в квартире вся мебель и пол белые!» Изумлению моему не было предела. То есть у нас чисто не потому, что у меня целый шкаф моющих средств и практически каждый день я везде убираюсь. А потому что у нас белая мебель и светлый пол. Оказалось, что столько лет своей жизни я потратила зря на эту уборку. Могла бы просто лежать и пить какао. Посему я предложила ему носить только белую одежду, чтоб её не стирать. Да и посуда у нас тоже белая — мыть не надо. Счастливые мы люди!
Интересно, после скольких лет совместной жизни она поняла, что живёт с идиотом?или еще не поняла?
- Затеяли мы как-то с женой генеральную уборку и решили помыть крышку плиты. А у нас над плитой старый шкафчик висел и частично на крышку опирался. Только я попытался опустить крышку, как шкаф пришёл в движение и грохнулся прямо на мойку, вдавив в неё кран. Но, о чудо, кран помялся, но каким-то волшебным образом всё равно работал. Выпрямил его, нашёл пару кронштейнов и повесил на прежнее место незадачливый шкафчик. Короче, всё вернулось на свои привычные места, а я теперь коплю деньги на новый кухонный гарнитур.
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