17 человек, которым старая мебель добавила не только уюта, но и поводов для улыбки
Старый буфет, потрепанное кресло из старой квартиры или сделанные вручную деревянные табуретки, которые достались в наследство — эти вещи хранят воспоминания о детстве, доме и моментах искренней радости. А бывает, что самые удивительные сокровища живут не в антикварных лавках, а на гаражных распродажах, блошиных рынках и даже возле баков на улице. Многие люди выбрасывают такое наследство и даже не догадываются, какой потенциал там притаился. Но стоит включить творчество, обновить лак или заглянуть в потайной ящик — и вещь оживает, вдохновляя на дизайнерские подвиги. Здесь яркие фото и живые истории про людей и их старую-новую мебель.
Эта работа доставила немало хлопот автору снимков, но, согласитесь, она того стоила! Минус несколько слоев краски, и мы видим настоящее дерево
Сокровище с историей
- Иногда самые красивые вещи находятся не в антикварных магазинах. Сегодня вообще была почти киношная история. Ехала после форума красивая, наряженная, стояла в пробке и ехала за старым стулом. И тут приходит сообщение от подписчицы: «Настя, добрый день! Видела, что вы ищете ретро-мебель. Вот у баков вижу такую. Зеркало целое». И следом — фотография с этим зеркалом. Меньше чем через 15 минут я уже была на месте. И чем больше рассматривала зеркало, тем сильнее понимала — передо мной не просто старое трюмо, а настоящая вещь из прошлого века. И самое удивительное, что оно пережило больше ста лет. А само зеркало, судя по микроискажениям и живому отражению, вполне может быть родным. А это делает находку еще ценнее. Настоящая вещь с историей, а не искусственно состаренный «винтаж». И я каждый раз думаю о том, сколько красоты люди выбрасывают просто потому, что не видят потенциал.
Шкафчики купили за копейки на гаражной распродаже. Вложили в них немного денег, души и новую фурнитуру, и получилось просто супер
А потом кто-то будет возиться со смывкой и искать витражные петли, чтобы вернуть шкафчикам исходный вид ...
Для хвостиков — все самое лучшее
- Продавала 2 кресла за символическую цену. В хорошем состоянии. Полуовальные. Приехал мужчина на джипе. Отдал деньги и, пока он грузил, я ему давай рассказывать, что они очень комфортные. Кресла итальянские. А он такой: «Спасибо, я собакам своим купил. Во дворе чтобы на них лежали». Я порадовалась за собак, конечно. Но не от всего сердца.
Мастер переделывает шкатулки для украшений. Аккуратный цвет, новая фурнитура, цветные решения — и вещь играет по-новому
Может я и отстал от жизни, но цвет натурального дерева мне нравится гораздо больше.
Круговорот мебели в природе
- Пока папа был на даче, мы кое-что из мебели выкинули, купили новое, а ему сказали, что продали старое на интернет-площадке. А он наткнулся на это у баков на улице. Хотя мы за три двора утащили. Приволок домой и говорит: «И это продадим, раз такой спрос».
Иногда, чтобы сделать вещь лучше, необязательно счищать краску до дерева. Можно и просто покрасить, чтоб под подушки подходило, например
Бабушкин буфет со сладостями и загадками
- Когда мне было лет семь-восемь, приходилось приезжать в другой город к бабушке. У нее был весьма атмосферный дом, в котором стояла старая мебель. Комплект включал в себя буфет с вкусняшками (изюм, шоколадки и всякое такое). Любимым развлечением было забираться в буфет в поисках лакомства. Ну и много разной интересной всячины там хранилось. Однажды я случайно нашел странный тайник. Небольшое отделение, в котором хранились какие-то монетки, бумажки и прочие ненужные мне вещи. Он был выдвигающимся за счет поворота вокруг оси. Я периодически заглядывал в тайник, но потом как-то забыл про него, поскольку не мог понять, для чего он и вообще откуда он там взялся. Когда вырос, эту мебель забрали домой. И вот уже будучи относительно взрослым (было где-то уже лет сорок), вспомнил про тайник. И решил заглянуть в него вновь. И к удивлению своему не нашел. Было даже такое, что специально потратил много времени, все старательно обшаривая. Это было странно. Воспоминания об этом тайнике были настолько явными и четкими, что в его существовании никогда даже и не сомневался. Спрашивал у родителей — они только удивленно пожимали плечами. Периодически заходя в родительский дом, я натыкаюсь взглядом на старую мебель, и каждый раз вспоминаю про этот тайник. Может быть, однажды я соберусь с силами, вытряхну весь хлам из мебели и тщательно пройдусь по всем поверхностям, чтобы закрыть этот старый гештальт.
Это что то типа эффекта Манделлы, переход из одной реальности в другую...
Буквально вчера наткнулась на видео, где мужчина говорил о реальности, где Земфира пела песню Созрела, только раньше она пела про девочку, а сейчас в песне поётся девушка, то есть не девочка созрела, а девушка созрела. Лично я помню девочку. Вот и с вами произошло что то подобное, может быть)
Подарок с душой
- Я много лет откладывала деньги на собственное жилье и, когда мечта, наконец, сбылась, устроила новоселье для самых близких. Дедушку сразу попросила ничего не дарить — он уже в возрасте, пенсия небольшая, пусть лучше тратит на себя и лекарства. Но, конечно, он меня не послушал. Пришел с подарком — четырьмя деревянными табуретками, аккуратно покрытыми лаком, с резными ножками. Я даже боюсь представить, сколько времени он провел в своей старой мастерской, делая их своими руками. Когда он протянул их мне, руки у него дрожали, а у меня на глазах выступили слезы. И совершенно не важно, что они совсем не вписываются в интерьер и ремонт.
Этот невзрачный с виду комод купили на блошином рынке за сущие копейки. Два цвета яркой краски — и вот он уже максимально вписан в интерьер
Ночные раскопки
- Отправили бабушку в санаторий. Пока ее не было, решили сделать ремонт и выкинуть груду ненужного хлама. Сделали ремонт, поменяли всю мебель, приготовили ужин, ждем бабушку. К нашему удивлению, вместо радостных возгласов мы услышали: «Где мой диван?!» Ночь, уличные баки, вся семья с фонариками копается в старом диване: оказывается, бабушка прятала там золото. Операция прошла успешно.
У моей подруги ,бабушка спрятала деньги.. в духовке ( приклеила скотчем к нижней стороне противня),также деньги были в пакетике на верёвочке за кухонным столом. А золото ещё интересней , кольцо в тряпочку ,и на этот комочек намотана пряжа.Вот подружка после смерти мамы ,несколько месяцев!!! Перебирала все в 2-х комнатной квартире. Даже из цветочных горшков землю вытряхивала. Документы на квартиру были на балконе за какой- то картонкой.
Под слоями краски бывает непросто разглядеть уникальные находки, но вернуть дереву изначальный вид — всегда хорошая идея
О, это не просто шкафчик ,это старинный холодильник:в верхнем малом отделении хранился лёд, в нижнем стоял поддон и туда капала вода.
Привет из прошлого
- Муж от бабушки привез старую мебель и машинку «Зингер» на чугунной станине. Я закатила глаза: куда нам эта рухлядь, только место занимать. Хотела продать в интернете, муж уперся — давай лаком обновим, красиво. Стали разбирать тумбу, а под ней что-то, завернутое в платок. Разворачиваю, а там сушки яблочные, так тепло на душе сразу стало!
Воспоминание разблокировано. Когда один из моих двоюродных братьев был маленьким, то дружил с мальчиком, которого во дворе звали Кашалотик (его отца называли Кашалотом за то, что очень много ел и всё подряд, не жуя, буквально заглатывая пищу). Так вот, двоюродный брат кричал своему другу: "Кашалотик, сушки есть?" - спрашивая именно о яблочных сушках, т.е. о сушёных яблоках. Это было так смешно 😁
Девушка занялась реставрацией впервые, взявшись за этот комод с редкой фактурой дерева. Но его почти сразу после реставрации у нее выкупили, так что все не зря
Старой мебели всегда можно дать второй шанс, как это сделали муж с женой. Из ящика старого комода, найденного на улице, они сделали полку с подсветкой
Приятный сюрприз откуда не ждали
- Купила квартиру в ипотеку 2 года назад. Осталась от пожилых людей, обычная панелька. Мебели почти нет, только то, что с собой привезла. Ремонт тоже очень старый. Балкон остеклен с древних времен, по бокам стоят 2 самодельные тумбы для всякого барахла. Ну, как говорится, живу, пытаюсь хоть как-то создать уют, поддерживаю чистоту. И вот сегодня решила помыть окна и балкон. Устала жутко, из последних сил домывала полы на балконе, и решила залезть рукой под одну из них. Щупаю, а там что-то плотное. Потянула и достала аж 2 конверта с деньгами, видимо, старики собирали и прятали там! Вот это спасибо! За 150 тысяч-то!
Этот столик для телефонных сплетен был куплен за 10 долларов. Как приятно освежил его мятный цвет и новая обивка
Мятный цвет и новая обивка его освежили. А верхняя панель выпадает)
В следующий раз, бросив взгляд на невзрачный столик на блошином рынке или собираясь отправить на дачу устаревший буфет, присмотритесь к ним внимательнее. Возможно, перед вами будущая жемчужина вашей спальни или семейная реликвия, которая ждет своего часа под слоями старой краски. Настоящая красота и ценность вещей раскрываются в руках тех, кто умеет смотреть на мир с улыбкой и верить в маленькие бытовые чудеса.