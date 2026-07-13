17 человек, которым старая мебель добавила не только уюта, но и поводов для улыбки

Старый буфет, потрепанное кресло из старой квартиры или сделанные вручную деревянные табуретки, которые достались в наследство — эти вещи хранят воспоминания о детстве, доме и моментах искренней радости. А бывает, что самые удивительные сокровища живут не в антикварных лавках, а на гаражных распродажах, блошиных рынках и даже возле баков на улице. Многие люди выбрасывают такое наследство и даже не догадываются, какой потенциал там притаился. Но стоит включить творчество, обновить лак или заглянуть в потайной ящик — и вещь оживает, вдохновляя на дизайнерские подвиги. Здесь яркие фото и живые истории про людей и их старую-новую мебель.