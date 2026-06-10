14 историй от учителей, у которых на уроках комедий побольше, чем в кинотеатре летом
Если бы каждый учитель, воспитатель или репетитор записывал перлы своих подопечных, получилась бы огромная книга смешных и трогательных изречений. Герои нашей статьи рассказали об учениках, которые умеют выдать такое, что хоть стой, хоть падай. Так что у этих преподавателей любой рабочий день может превратиться в праздник юмора.
- На уроке ученик хитро спрашивает меня: «Что легко взять в левую руку, но нельзя в правую?» Я перебираю варианты, пыхчу, а класс затаил дыхание. В итоге говорю, мол, не знаю! А ученик с улыбкой: «Нельзя взять правый локоть!» Загадку ему дедушка загадал, и мальчик весь извёлся, пока дедуля не подсказал ему правильный ответ. Двадцать лет работаю в школе, а меня всё ещё можно поставить в тупик.
- Элитная гимназия. Проводим собеседование с будущими пятиклашками. Психолог задаёт вопрос девчушке 11 лет: «А вот что появилось раньше: курица или яйцо?» Она глазами хлопает, а потом с апломбом выдаёт: «Раньше всех появилась яичница, потому что её готовить десять минут, а суп из курицы варится час!» Комиссия переглянулась, оценила аргумент, и её зачислили.
Я не понимаю вот этих приколов с собеседованиями с абстрактными вопросами. Чтобы что? Лучше бы проверяли грамотность там, математику и так далее.
- Как-то на уроке биологии спросила у ребят:
— Почему у верблюда длинные ресницы?
Один ученик без раздумий выдал:
— Чтобы делать красивые селфи в пустыне!
Класс засмеялся, я тоже. Потом, конечно, разобрали, что на самом деле длинные ресницы защищают глаза от песка и солнца. Но теперь я каждый раз буду представлять верблюда с телефоном. Вот за такие моменты я и люблю свою работу — учёба с юмором идёт намного лучше.
- Обожаю, когда ученики придумывают слова. Однажды на занятии по английскому говорили про любимую еду. Банальная тема, но то, что сказал мой ученик, помню уже больше десяти лет: «I hate milks». («Терпеть не могу молоко» — «молоко» во множественном числе вместо единственного — ADME). Я пытаюсь придумать, как вывести его на то, что молоко — слово неисчисляемое. Спрашиваю: «Что ты подразумеваешь под „milks“?» Он отвечает: «Молоки. Ну знаете, в рыбах белые штуки такие». Гениально же!
- Вот представьте, приходит к вам ученик и говорит: «Вы мой самый любимый учитель, мы вас всей семьёй любим. Вчера папа крысу рыжую купил, глазки умные, большие. Вылитая вы. Я и назвал её Анастасией Анатольевной». Мне и представлять не надо.
«Мы, пожалуй, не пойдём в этот детский садик»
Я бы пошла в этот садик чисто из интереса. На занятия по английскому языку 😂
«Мышь»
- Изучаем с дошколятами алфавит. Дошли наконец до буквы «Ы», узнали, как она пишется. В конце занятия я им говорю: «Дети, запомните: ни одно слово не начинается с буквы «Ы». Маленький Миша, сидевший прямо передо мной, тянет руку и говорит: «А как же слово «ысь?» Оказалось, рысь.
Помню свою старую азбуку, там у некоторых букв, в том числе у ы, не было варианта заглавного написания.
- Дочке задавали вопрос: чем отличается самолёт от птицы? Она говорит: «У птицы — крылья». А ей отвечают, мол, ну и что, у самолёта тоже крылья. Дочь: «Ну у птицы же крылья с пёрьями!» Именно через «ё». Приёмная комиссия не могла сдержать смеха. В школу дочку приняли, в усиленный класс. 35 лет ей сегодня, педагог.
Ну тут правильного ответа нет и не может быть. Птица живая, а самолет нет, птица родится от птиц, а самолет строят люди, в самолете есть стюарды, а в птице нет, и прочее.
«Прошла честный путь от репетитора, бегающего по ученикам, к занятиям у себя, а потом и к целому этажу школы. Сейчас мой любимый кабинет выглядит вот так»
- У нас долго не было учителя рисования, и вот, наконец, появился очень молодой художник. Сразу было понятно, что он именно художник, а не педагог, и в школу пришёл впервые. Зато полон энтузиазма и надежд, на первом же уроке предложил необычное задание: нарисовать школьный звонок. Не тот приборчик, что висит в коридоре, а ассоциацию, которую вызывает его звук. Класс напрягся и замолк. Учитель стал объяснять, что такое ассоциация, как можно её выразить, и произнёс: «А кто-то может увидеть в звонке, допустим, жёлтый прямоугольник...» Надо было видеть его удручённое лицо, когда в конце урока ему сдали три десятка прямоугольников, нарисованных по линейке и закрашенных с разной степенью аккуратности жёлтой акварелью...
- Работаю в детском саду. Со мной сидит ребёнок, который не пошёл на прогулку. Мальчик (6 лет) смотрит на меня и говорит: «Любовь моя, ты сегодня фантастически выглядишь». И подмигивает. Откуда дети такое умеют, или это всё-таки заводские настройки?
«Мой класс. Горжусь»
- У нас в саду на Новый год дети нарядились в костюмы Бабы-яги, Кикиморы, домового, лешего. Наряды у детей все разные, красивые. А Дедом Морозом был актёр из драмтеатра. По сценарию, Кощей украл подарки и посох Деда Мороза, но сам появлялся в конце. Дед Мороз спрашивает: «А где мой посох?», ему один из персонажей по сценарию: «Это всё Кощей подстроил!» А дети показывают на мальчика в костюме Кощея Бессмертного: «Это он!» Мальчик: «Это не я!» Дед Мороз, следуя сценарию: «А ну подать мне этого Кощея!» Дети выталкивают мальчика в центр зала. Дед Мороз аж растерялся, но потом, сдерживая смех, сказал: «Да, действительно не тот, мелковат что-то...» Дальше уже всё шло по сценарию, вышел настоящий Кощей.
- У меня тоже была на занятии анекдотичная ситуация. Веду развивающие занятия у дошкольников. Беседуем о героях сказок, рассказов. Я показываю иллюстрации. На картинке Незнайка. Я спрашиваю, мол, кто это? Молчат. Подсказываю: «Незна...» Мальчик радостно выкрикивает: «Незнакомый человек какой-то!» Смешно и немного грустно.
«Иногда мои ученики что-то рисуют на своих домашних заданиях. Иногда и я рисую»
- Летний английский с детьми — это всегда весело. На уроке отгадывали фрукты и овощи по описанию. Загадка: «Это коричневое и белое. Внутри много молока». Мой ученик (7 лет) задумался и выдал: «Корова! Это корова!» Да, не овощ и не фрукт, но логика — 10 из 10! А это был кокос.
- На собеседовании в 1-й класс ребёнок знакомой устал отвечать на скучные вопросы. Говорит тётеньке: «А можно я вам вопрос задам? Какого цвета лёгкие у акулы?» Педагог зависла на полминуты, заволновалась, потом неуверенно говорит: «Так вроде акула — это рыба, у неё не лёгкие, а жабры...» Довольный ребёнок говорит: «Правильно!» Педагог выдохнула.
- Занималась дополнительно с младшеклассником Ваней английским языком. Узнала, что у него сегодня день рождения, и говорю ему: «Ваня, мой любимый ученик, чего бы тебе такого пожелать?» А он: «Неправда, я у вас нелюбимый ученик». Я удивлённо: «С чего ты взял?» — «У вас все ученики любимые». И так тепло стало от его слов.
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