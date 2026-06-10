14 историй от учителей, у которых на уроках комедий побольше, чем в кинотеатре летом

Если бы каждый учитель, воспитатель или репетитор записывал перлы своих подопечных, получилась бы огромная книга смешных и трогательных изречений. Герои нашей статьи рассказали об учениках, которые умеют выдать такое, что хоть стой, хоть падай. Так что у этих преподавателей любой рабочий день может превратиться в праздник юмора.