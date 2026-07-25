Да, я тоже в детстве читала Эльф Квест, тогда думали, что любые комиксы детские)) тоже обожаю, рисовка, сюжет. Хотя после космоса и временных аномалий подзапуталась
20+ добрых историй о парах, чьи семейные ценности держатся на чувстве юмора и маленьких радостях
Среди спокойных семейных будней иногда так хочется маленьких радостей, романтики и любви, как в самом начале отношений! И героям этих историй повезло: их половинки творчески подходят к сюрпризам и подаркам, мастерски умеют поднимать настроение своим любимым, а в списке семейных ценностей забота и чувство юмора у них явно стоят на самой верхушке.
- Как-то раз мы обсуждали в компании друзей моменты из детства — кто что любил и что помнит. И я рассказала, как мне подростком родители подарили красивую книгу про лесных эльфов, живущих с волками. Мне она очень нравилась, я до сих пор помню эти иллюстрации и историю любви. И в один случайный день муж дарит мне сверток. Без повода, просто так. Я в недоумении. Открываю, а там именно эта книга! Именно за такие моменты я его так люблю.
- Вчера я потащила мужа слушать соловьев в парке. Но почему-то пернатые отменили свой концерт. Может, слишком холодно или настроение у них было так себе...
Видя, как я расстроена, муж набрал «пение соловья ночью». И минут десять мы романтически сидели, пока на соседние лавочки не набежал народ, тоже послушать.
«Открытку рисовала для мужа»
- Муж в этом году приехал на машине и загадочно говорит: «Я не романтик, но посмотри в багажник, у тебя же день рождения». Я открываю, а там весь багажник в земле и грязи. И в черных горшках на боку лежат два саженца розы. Кто знает — тот поймет, выглядят они просто как корень и палки. Я долго смеялась, но было приятно.
Помню, в парке в Баку была очень впечатлена, когда увидела саженец какого-то дерева просто в виде палки с верхним зелёным срезом.
- Муж, когда еще только начинал ухаживать за мной, приехал в другой город за 400 км от него. Это было наше второе свидание. Платил в кафе, но я старалась тоже где-то угостить его. А когда мы гуляли и проходили мимо магазина часов, я залипла на часы. И он купил мне их, хотя я отказывалась долго. Только потом я узнала, что это он сделал на последние деньги. Осталось только на дорогу домой.
«За три года в браке — первый сюрприз в день рождения. Три года я возмущалась, что он мне цветы не дарит. Подарил»
- Не сказала бы, что я романтик, но один случай заставил меня задуматься. У меня есть привычка целовать и говорить «люблю» при встрече и прощании с моим мужчиной. Соответственно, за годы у него выработался отклик. Для меня это норма в семье. Так вот, однажды это увидела наша знакомая и посетовала при своем муже, что он, гад, ее при встрече никогда не целует.
В следующий раз, когда мы встречали ее мужа с работы, чтобы поехать на дачу, я приметила, что она сама не изъявила желания его целовать, даже что-то пробурчала ему. Так вот, когда мы не ждем романтики, а делаем ее сами — она и существует.
- Мы ждали сына Льва. И муж создал эскиз, по которому ювелиры сделали сережки. Там голова льва с глазами изумрудными. Очень необычно и памятно! А еще кулон из белого золота с цепочкой в форме детских ножек, с бриллиантовой россыпью на сердечке. Ну и дом украсил шариками с гелием и цветов кучу заказал. Кстати, он вообще не романтик и таких подарков от него за 12 лет совместной жизни не припомню. Поэтому это было очень неожиданно.
История отличная, но вот не поняла, а как может быть цепочка в виде детских ножек? Может быть, кулон из белого золота в виде сердечка, на котором изображена детская ножка и вокруг бриллиантовая россыпь. Вот такой кулон я видела.
- Есть у нас история. Макс, мой будущий муж, однажды решил показать мне звездное небо. Для этого нужно было ночью отправиться на какую-то гору в обсерваторию. Расположение обсерватории нам объяснили довольно схематично — нужно было доехать куда-то на маршрутке и подняться пешком. Что мы и сделали. Мы были настолько воодушевлены, что даже не поинтересовались, а будет ли вообще обратный транспорт.
На часах 9 вечера. Мы попросили водителя высадить нас где-то рядом с обсерваторией. Темная трасса без единого фонаря, ни души вокруг, холмы и даже где-то кто-то воет. Мы честно поднялись на холм, наткнулись на забор, но входа в обсерваторию так и не нашли.
Нам предстояло возвращаться обратно в город километров пять по темной трассе, не сильно представляя, где вообще этот город. И мы пошли, смутно надеясь, что кто-то нас подберет и довезет до города. Я шла впереди, голодная и холодная. Виноватый Макс плелся сзади. Мимо нас проезжали редкие машины.
И вдруг мой будущий муж хватает меня за руку и дергает. Я не знаю, как он увидел в полной темноте открытый люк, но увидел. Так мой романтик внезапно превратился в рыцаря. С горем пополам мы дошли до заправки, и работники объяснили нам, где свернуть и куда спуститься, чтобы попасть в город. Дошли часа через два.
Абсолютно глупые люди, и безответственные. Будущий муж в основном. Вина девушки в том, что она ему слепо доверилась. Не представляю, насколько я должна кому-то то доверять, чтобы вот так просто рвануть в лес ночью. Без собственного транспорта. Им повезло, что живы остались
«Муж, романтик, инженер!»
- Мы с мужем очень любим путешествовать, но за границу редко выезжали. Сначала катались на машине и устраивали туры выходного дня, когда получалось — расширяли диапазон. С рождением ребенка все стало посложнее.
Несколько дней назад он сказал, что решил устроить мне сюрприз и уговорил мою маму посидеть выходные с ребенком, а мы летим в Казань. Хотел до последнего молчать, но мне же нужно собрать вещи в дорогу.
Я почитала про Казань — куда примерно сходить, ресторанчики.
Настал день икс. В 5 утра едем в аэропорт, я еще практически сплю. Доходим до контроля, и муж дает на проверку загранпаспорта. Мои глаза надо было видеть. На мой громкий вопрос: «А, собственно, куда мы летим?», обернулась половина очереди на регистрацию.
Мама, если что, мы в Стамбуле. Всем хороших выходных!
Муж, я тебя просто обожаю, ты самый лучший!
Какая спокойная жена! Только воскликнула! Одежда одинаковая должна быть для Казани или для Стамбула? Климат-то разный! В Стамбуле ещё нужен купальник. Я бы обязательно с мужем поругалась по поводу незапланированного маршрута.
- Разговор с мужем.
— Давай заведем семейную традицию: каждый день записывать, что хорошего произошло с нами сегодня?
— Жена.
— В смысле?
— Я могу 365 раз написать просто «жена».
Не могу понять, у меня муж-романтик или он просто очень умный и нашел отмазку.
Это классно, когда муж с женой на одной волне! Моя супруга, например, с удовольствием ходит со мной на сплавы. Люблю ее!
- Очень много лет муж дарит мне новый букет взамен старого. То есть живые цветы у нас в доме всегда. Недавно ему говорю: «Дима, ты не обижайся, но, может, уже хватит романтики? Мне, конечно, приятно, но не надо. 25 лет живем вместе. Все понимаем, любим друг друга». Муж удивился, еще какое-то время вредничал. Я продолжала гнуть свою линию. Вчера выкинула букет, и говорю: «Ну, ты же помнишь? Не надо». Вернулся муж домой и принес мне мяту в горшке. Ну, пусть так...
- А меня муж неделю назад на рыбалку пригласил. Заранее червей купили, в 5 утра встали, заварили чай в термосе, взяли нарезку колбасы, сыра, хлеб и печеньки. Поехали через полгорода на речку, полдня протусили там. Лепота!
- Были с мужем в Вероне. Подвел он меня под балкон Джульетты и поцеловал: при людях, при свете... Раньше за ним такого не наблюдалось. Я растерялась, спрашиваю: «Ты чего?» Он: «Ничего, просто тут нужно поцеловаться, чтобы ничто нас не смогло разлучить».
- Вечером зашли в супермаркет за едой. Я качусь шариком между рядов, набираю продукты: яйца, творог, молоко, овощи... Гляжу — мужа нет... Туда-сюда. Где? А он стоит в цветочном отделе. Завис над ведром тюльпанов и светится, как лампочка. Говорит: «Давай куплю тебе!» Отвечаю: «Нет, любимый. Мне тюльпаны нафиг не сдались. Пошли лучше в мясной и рыбный отдел, возьмем вырезку и еще пару дорадо захватим. Я их с лимоном в духовке запеку». Вот такие семейные ценности...
- Решили с мужем организовать романтический вечер. Пока он на работе, я готовлю ужин, накрываю на стол. При сервировке стола понимаю, что для настоящего романтика не хватает свечей. Звоню мужу. Прошу по дороге зайти в магазин и купить свечи. Купил.
- Мы с ребенком уехали на 2 недели. Муж работает каждый день, включая выходные, с утра и до позднего вечера. Так вот, по возвращении домой меня ждала чистая квартира. Не было грязного белья, посуды. Даже разбросанные игрушки, которые мы не успели собрать, были все на своих местах. А на кухне меня ждал пакет с вкусняшками и фрукты.
Мой муж, несмотря на всю свою загруженность, усталость и проблемы, делает, казалось бы, базовые вещи. Но для меня это намного большее — это забота и любовь. В очередной раз убеждаюсь, что выбрала идеального мужа и отца нашей доченьке. Возможно, где-то в жизни мне не повезло, но с ним я точно выиграла эту жизнь. Искренне желаю всем быть любимыми.
- Недавно писала у себя, что мечтаю попробовать самые дорогие карандаши в мире Luminance (набор 76 штук стоит 273 евро). Шутила, что надо бы Деду Морозу написать.
И вот приходит на днях муж и приносит мне сверток, говорит: «Сюрприз!» Распечатав, я просто офигела — там были те самые карандаши! И нет, у меня не день рождения, не годовщина. Это просто подарок без повода. Так что, дорогие мои, желаю вам мужа, жену или друга которые будут вас радовать от чистого сердца для души и без всяких важных дат.
Интересно, такая стоимость объясняется какими-то уникальными свойствами этих карандашей, или это просто маркетинг? (я далека от мира художников, поэтому правда не в курсе)
- Мы с мужем пристраиваем кухню-гостиную к нашему маленькому домику. Монтируем крышу. Весь день провозились на ней. Тут муж говорит: «Постой, посмотри, какой закат!» Мы и присели в обнимку. Как говорится, усталые, но довольные — посмотреть закат. Достойное вознаграждение за этот день труда!
- Муж устроил мне сюрприз на годовщину. Украсил всю квартиру воздушными шариками. Красиво, романтично — все как у людей. Но есть один нюанс. У нас две кошки. И эти гении увидели длинные ленточки от шариков и решили, что сегодня у них кардио и цирковое выступление.
Короче, спустя 10 минут я уже стояла посреди квартиры, обрезала все ленточки и поднимала шарики под потолок, потому что эти две мымры начали прыгать на них, как на последнюю надежду.
Любовь в браке после 24 — это не «любимая, я подарю тебе звезду», а «быстро убирай шарик, она сейчас его сожрет». Люблю свою семью.
- Нашла перед днем рождения у мужа чек из ювелирного и неделю порхала от счастья. Но на праздник получила банальный набор кастрюль. Еле дотерпела до конца вечера. Едва гости разошлись, задала мужу вопрос. А он, не моргнув глазом, выдал: «Так это же тебе! Я отдал кольцо ювелиру, чтобы сделать гравировку с датой нашего знакомства, а мастер не уложился в срок. Курьер привез его буквально полчаса назад, пока ты дочку спать укладывала. А кастрюли... ну, ты же сама говорила, что старые пригорают».
- Муж заявил, что едет на рыбалку в 4 утра. Собрал снасти, ушел. В 6 утра выхожу на балкон — а его машина стоит во дворе! В одной пижаме бегу вниз по лестнице, сгорая от волнения, резко дергаю дверцу автомобиля и ахаю — он спит богатырским сном на откинутом сиденье! Оказалось, у него начался сильнейший насморк, он боялся разбудить меня своим храпом, поэтому придумал «рыбалку» и ушел спать в машину, чтобы я нормально выспалась перед сложным днем на работе. Вот и как с ним жить без чувства юмора?
А вот и еще несколько наших подборок с уютными семейными историями: