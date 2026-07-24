17+ жизненных историй из многоэтажек, где всегда есть место маленьким радостям и большому счастью
Многоэтажка полна забавных историй, а наши соседи то и дело делают повседневность яркой и смешной. Простые человеческие разговоры, искреннее взаимовыручка и курьезные бытовые зарисовки откладываются в памяти надолго. Такие жизненные моменты лишний раз напоминают: маленькие радости поджидают нас прямо на лестничной площадке.
- Просыпаюсь утром, а муж уже на кухне, хотя обычно встаю первая. Спрашиваю, чего не спит, а он шепчет: «У нас кто-то живет!» Оказалось, что он ночью вышел из спальни в туалет, споткнулся, а в ответ ему раздалось шипение! Он остановился, а затем снова подал голос и опять получил в ответ «Т-ш!» Муж настолько испугался, что решил не идти в туалет, а быстренько вернулся в кровать под одеяло. Эх, а нужно было всего-то внимательно слушать меня, я же рассказывала ему, что поставила в уборной самораспыляющийся освежитель воздуха...
- Сосед сверху три недели жаловался, что я ночью двигаю шкаф. Я живу один и ложусь в десять. Он привел участкового, мы сидели у меня на кухне, и ровно в 02:15 сверху раздался грохот. Оказалось, что звук шел из его квартиры: робот-пылесос по расписанию застревал под сушилкой и таскал ее по плитке.
Тех кто заводит робота пылесоса среди ночи нужно поселить рядом с человеком, который 10 лет долбит стены перфоратором
- Открываю дверь квартиры, и из темноты коридора меня выходит встречать белый кот. Все бы оно и ничего, но есть нюансы. В этой квартире нет кота. Форточки закрыты. Вентиляционные люки закрыты. У кота стоит вода, еда, разбросаны игрушки, на столе лежанка, в лотке чистый наполнитель. Папа уехал из квартиры в августе прошлого года. Ключей ни у кого, кроме меня и папы, нет. Откуда он взялся — неизвестно.
«Соседский котик обожает спать летом на улице вот так. Милота»
- У нас появился новый сосед — один, да еще и красавчик. И я одна. Втихаря воздыхаю о нем. На днях выбежала по-быстренькому в магазин: на голове гулька, домашняя одежда и шлепки. И нос к носу столкнулась с этим мистером совершенство. Видит меня и такой: «Да сколько можно в одиночку слушать такой классный джаз? Может пойдем на концерт?» Я немного обалдела, но было приятно. В общем, так и познакомились. В субботу идем на джазовый концерт.
- В подъезде увидел соседского кота и просто подумал — выбежал, когда дверь открывали. Через пару дней возле наших с соседом дверей появилась кошачья еда и остатки пакетиков. Еще через пару дней прямо на моем коврике появилась кроватка для кота. А я все хожу и думаю, мол, что происходит, почему кота выгнали. В один день стук в дверь, вижу — соседи сверху:
— Сосед, помойте кота.
— Какого кота?
— Вашего.
— У меня нет кота.
— А этот чей?
Показываю на соседнюю дверь, стучусь. Сосед открывает и говорит: «Это не мой, мой дома». Вижу, за ним стоит такого же цвета кот. Я думал, что это соседа, а другие думали, что это мой. Кормили и кровать сделали. Ну я же вообще не похож на человека, который выгонит и не будет кормить!
- Глубокая ночь... Спим, дома никого, кроме нас с мужем, потом резко из-под кровати громкий басистый чих какого-то мужика! Муж с кровати чуть не упал, соскочили оба... и тут вылезла наша кошка. Тогда мы не знали, что она чихает, как мужик!
ну хз. как то на стройке чихнул, мне с соседнего, жилого, дома "будьте здоровы!" 3-4 человека прокричали, напарник чуть со стремянки не упал, вряд ли кошиха так сможет
- Ночью радостный голос прокричал: «Интеллектуальная жизнь начинается!» Собаки залаяли, я чуть не поседела, муж перевернулся и спит. Робот-пылесос, блин, под диванчиком разрядился.
- Мне надо зайти к соседке, поговорить на соседские темы. И я испекла брауни. Ну чтобы не идти с пустыми руками. А теперь меня душит жаба. Не хочу я соседке их отдавать. Думаю — мы с сыном их прекрасно с чаем съедим. Прям удивилась сама себе. Я жадина -говядина!
- Сегодня в три часа ночи наша кошка открыла входную дверь и ушла. Замок был не закрыт. Свекровь услышала, что открылась дверь, встала и закрыла. И была крайне удивлена открытой дверью. Утром муж понял, что нашей кошечки нет. Мы целый день ее искали, выглядывали в окно, ходили вокруг дома, заглядывали в подвалы. Сын написал объявление, прошелся по соседям. На улице я всех проходящих мимо котов просила передать Марусе, чтобы возвращалась домой, что мы ее очень ждем. Даже ежика проходящего попросила передать кошечке мои слова. Полчаса назад по лестнице поднимались соседи, муж услышал, что они что-то про кошечку говорят. Вышел на лестничную клетку, а там она сидит. Наша дорогая, любимая Марусильда.
- У моего соседа был петух на балконе. Не знаю как, но был. Он кукарекал не утром, а в 15:40. Я однажды не выдержал и пошел ругаться. Сосед открыл и сказал: «Он по Астане живет». Мы оба молчали, потому что звучало почти логично. Петух в этот момент чихнул.
- Муж мне: «А ты что, все пироженки уже съела, которые я тебе прислал?» А я ничего не получала! И вот муж снова сделали заказ, и меня предупредил. Я стою у дверного глазка. Вижу курьера с тортом уже. Вдруг открывается соседняя дверь, и из нее выходит наша соседка: «Ой, их опять нет дома, давайте я им потом передам заказ». Я не стала церемониться, резко открыла дверь и забрала наш торт. Выражения лица соседки в том момент было бесценно.
«Кто-нибудь может сказать, для чего нужны такие балконы?»
- Сегодня играла с детворой со двора. Катались на качелях, играли в догонялки, лепили замок из песка. Домой заявилась грязная, но такая счастливая. Катенька, 30 годиков. Муж молча ушел готовить ванную. Люблю его.
Не хочу на работу, хочу на качелях кататься и замок из песка лепить. Мальчик 38 лет
- Ночь с субботы на воскресенье. Половина третьего. Соседи сверху решили попеть в караоке. Пели-пели, все соседи, естественно, это слушали (а куда денешься-то?!). Во время вступления к очередному хиту мужской голос сообщил в микрофон: «Эта песня посвящается всем нашим соседям, которые еще почему-то не спят».
- Решила встретить мужа нарядной, мол, устроить романтик. Вижу в окно, в подъезд заходит. Жду у лифта, двери открываются, но на этаже ниже. Слышу голос мужа: «Ну наконец-то!» И женский смех. Бегу по лестнице туда, а он стоит впритык к соседке и гладит у нее на плече здоровенного ару! Оказывается, соседка несколько месяцев ждала такого попугая из питомника. И рассказа мужу просто так, а он всегда хотел хотя бы погладит такую птицу. И вот сегодня его только-только привезли.
«Нашел сегодня утром под дворником на стекле»
«Убедительно просим вас ставить машину в другое место! Обращаем внимание на то, что в этом месте гравийная подсыпка, а не асфальт. Ее мы покупаем сами для устройства стоянки с 2010. Надеемся на ваше понимание. Заранее спасибо!»
- Когда я прихожу с работы, меня встречает кот. Я начинаю с ним сюсюкаться: ты мой пирожочек, ты мой круассанчик, ты мой беляшик, пряничек, синнабончик. И кот начинает пузо показывать. А тут в подъезде встретила соседа. Он говорит: «Всегда жду, когда вы вернетесь домой». Я говорю: «Почему?» Он: «Вы коту поете всякие милости, а я на свой счет принимаю. Будто я пряничек и синнабончик». Я спрашиваю: «И пузико показываете?» Он говорит: «Только зеркалу».
- Муж стал вести себя как-то странно: быстро ужинал и убегал к соседу — то проводку чинить, то мебель собирать. Возвращался сияющий. Не выдержала и пошла за ним. Соседка открыла дверь, а из комнаты раздался голос мужа: «Серега, сюда надо ж еще людей выставить — на стены». Заглядываю в комнату, а там весь пол усеян конструктором. И два взрослых мужика на коленях собирают огромную коллекционную фигуру Минас Тирита из вселенной «Властелина колец». Мой муж всегда мечтал о такой, а сосед у лифта как-то сказал, что плюнул на все и заказал такое себе специально.
К черту предрассудки!
Если взрослый серьезный мужик хочет лего - он просто берет и покупает себе лего!
А вот еще подборка историй из многоэтажек, где всегда есть место для любви и дружбы.