17+ жизненных историй из многоэтажек, где всегда есть место маленьким радостям и большому счастью

«Убедительно просим вас ставить машину в другое место! Обращаем внимание на то, что в этом месте гравийная подсыпка, а не асфальт. Ее мы покупаем сами для устройства стоянки с 2010. Надеемся на ваше понимание. Заранее спасибо!»