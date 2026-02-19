19 историй из многоэтажек, где всегда есть место для любви и дружбы

Хорошо, если картошки по привычке было нажарено "на шестерых", а человек, к которому пришла "только с работы и такая голодная" соседка, живет один. А в ситуации когда картошки нажарено порционно на себя любимую и есть вы ее собрались перед телеком из той же сковородочки, а тут соседка с таким запросом, то ситуация может оказаться не очень комфортная для обеих сторон.