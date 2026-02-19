И конечно -хула хуп!!! Вопрос к армянскому радио - Что делать если хула хуп не налезает??? - Вах! Зачем портить такую хорошую фигуру !!!🤣🤣🤣
19 историй из многоэтажек, где всегда есть место для любви и дружбы
Многие из нас привыкли годами жить в многоэтажках, зная соседей только по звуку перфоратора в субботу утром или по недовольному «здрасьте» в лифте. Но есть дома, где в тамбурах пахнет домашней выпечкой, ключи от квартиры спокойно оставляют «бабе Вале из сороковой», а в чате подъезда обсуждают не долги за капремонт, а рецепт идеального борща. Мы собрали истории о соседях с огромным сердцем, которые превратили обычный бетонный муравейник в место, где хочется жить.
- Соседка, с которой мы давно дружили, вдруг перестала со мной здороваться. Иду одна — нос воротит. Иду с мужем — ему «здрасьте», а меня будто нет. Ну, я напекла пирогов и пошла к ней выяснять, чем так обидела. Она дверь открыла и как вскрикнет: «Я не поняла: это ты, что ли, Лен?! А я подумала, муж твой новую жену завел, игнорирую ее изо всех сил, а это ты!» В общем, зря она, конечно, очки стесняется носить... А я месяц назад круто сменила имидж, бахнула каре с челкой и из блондинки стала шатенкой, и соседка меня не признала. Вот это я понимаю — женская солидарность!
- Несколько лет прожили в новостройке, мы там плотно сдружились с 5-7 семьями. Как-то уезжали в отпуск, возник вопрос: «Кто будет кормить кошку?» Ребята сами предложили помощь. Нас не было месяц. Возвращаемся, заходим домой с дороги, а по кухне шарики развешаны, на плите свежий лагман, в холодильнике напитки, детям сладости. Так и повелось у нас: мы всегда дружно организовывали встречу тем, кто возвращался из отпуска. У нас всегда было весело. Собраться за 5 минут и организоваться у кого-то в квартире на пятничный или субботний ужин — легко. Пойти толпой к полуночи, чтобы поздравить с наступившим только что днем рождения именинника — легко. Выйти зимой и дружно построить горку или залить каток, устроить субботник или отметить всем домом Масленицу — легко! Мы уже переехали, но с некоторыми дружим до сих пор. © ar.che / Pikabu
- Недавно решила купить обруч, чтобы следить за фигурой, ибо абонемент в спортзал очень дорогой. А крутить обруч я не умею и очень часто роняю его на пол. И вот вчера сосед снизу подарил мне абонемент в спортзал и сказал, что у меня и так фигура хорошая, а обруч попросил выкинуть. © Подслушано / Ideer
- Пришел домой, и прямо в подъезде меня окутал восхитительный запах еды. Недолго думая, я отправил соседке, из квартиры которой исходил аромат, сообщение с комплиментом ее кулинарным способностям. Она мне тут же ответила, что ужин будет готов через час, мол, заходи. В общем, я только что объелся вкуснейшей домашней едой, мне еще и с собой положили кое-что. Я — студент, и для меня такой вечер — настоящее счастье! © TheLastRealUnicorn / Reddit
- Моя дочь снимает со своим парнем квартиру. Вчера вечером пошли они выгулять на ночь собаку, а когда вернулись, не смогли попасть домой — замок заклинило наглухо. Ночь, все соответствующие сервисы спят. Мальчик ее позвонил соседям попросить инструменты, но открыть дверь все равно не вышло. Соседи предложили им переночевать у них. Только возникла проблема: у соседей нет межкомнатных дверей, а коты есть, и собака там явно лишняя. Дочка от предложения отказалась, не захотела собаку оставлять с охранником, потому что «она маленькая, будет плакать, я так не могу». И тут, казалось бы, была бы честь предложена: и не хотите — как хотите. Но нет! Соседи вынесли им диван в подъезд, подушки, одеяла и даже графин с водой. Так что ночь они все же провели в более-менее комфортных условиях. Повезло дочке с соседями! © Elena Marchuk / ADME
- А я однажды ночью пыталась маленькой щеточкой почистить машину. Темно, на улице никого, и вдруг смотрю: идет мужчина ко мне. Я прыг в машину, заперлась, сижу и не дышу. Слышу: окно скребут... Потом, когда успокоилась, до меня дошло, что это мой сосед, который хотел на мое место встать, поэтому дочистил мне машину. © bugnotfeature
- У нас есть соседка, бабушка, ей 85 лет. Каждый месяц, с каждой пенсии, она дает моим троим детям по $ 2. Раньше с нами жила бабушка мужа, ей было 87. Они с соседкой были лучшими подружками: пили чай, болтали, пели песни. В прошлом году нашей бабушки не стало. Теперь соседка говорит: «Каждый раз, когда вижу твоих детей, будто снова вижу свою подружку». И знаете, каждый раз, когда она с дрожащими руками дает детям купюры, я понимаю, что это не про деньги — это про память. © qweendarri
- Как-то раз в студенческие годы я пошла на вечеринку к своей подруге — она у себя в квартире организовала небольшую сходку. Человек 15 нас было. Потом один парень взял гитару, с которой пришел, и начали мы вместе петь песни — так душевно стало, хорошо. Но тут раздается звонок в дверь. Я смотрю, а время уже позднее, наверное, соседи пришли ругаться, просить быть потише. И правда, открываем — стоит сосед снизу, такой хмурый дядька в халате. Он поговорил о чем-то с подругой, а потом пришел и сел с нами. Короче, он попросил ее посидеть у нас, а то дома скукотища, а у нас тут так хорошо поют. В итоге он сделал нам вечер: пел вместе с нами, еще и парочке новых песен научил парня, который пришел с гитарой. Самый неожиданный поворот! © Карамель / VK
- Новый сосед — просто красавчик, живет один. И я одна. Мечтаю о нем молча. На днях приспичило мне за хлебом сбегать: на голове гулька, пуховик на пижаму накинула, выхожу, а там этот мистер совершенство. Видит меня и такой: «Эй, сколько можно так красиво петь в душе в одиночку? Пошли в караоке?» Я и правда пою, но не думала, что у моего таланта есть поклонники. В общем, так и познакомились. В субботу в караоке идем. Пожелайте мне удачи.
- Встретила свою соседку. Она аж сияет: «Представляешь, Муська моя вернулась! Уходила вся больная, еле двигалась, а пришла — бодрая, шерсть лоснится! Вот ведь как природа лечит!» Я попросила показать фото кошки и чуть не вскрикнула, потому что «природа», которая выходила ее кошку — это я. © kotodeva
- Заезжаю во двор. Мест, естественно, нет. И только в одном месте женщина лет 60 чистит маленькой щеткой свою маленькую машинку. Я опускаю окно, спрашиваю: «Добрый день! Вы, может, выезжать будете?» Она кидает свою щетку в машину (почистила только лобовое), выезжает, говорит: «Паркуйтесь, пожалуйста». И продолжает чистить. Я паркуюсь, достаю свою огромную щетку размером больше, чем ее машина, в три движения чищу соседке все авто, мы желаем друг другу хорошего дня и расходимся по своим делам. © maxkarabak
- Дальняя родственница во время беременности не могла есть свою еду, которую она готовила, всегда ходила голодной. Но очень ей хотелось еду соседей, от квартиры которых пахло чем-то свежеприготовленным! Свекровь пошла к соседям и объяснила им ситуацию. Уже на следующий день беременная родственница готовила ужин дома для своей семьи, а потом счастливая топала к соседям, где они ее угощали своей едой. Так и ходила есть к соседям все 7 месяцев. Они не возмущались, а принимали ее, как родную. © aigulbatpann
- Сегодня переезжали. Соседка забрала наших детей, пока мы перевозили с мужем вещи на двух машинах, покормила их ужином, и они часа 2 были у нее, играли с ее малышами. Пишет мне: «Не переживай и не торопись, дети сыты, играют, у них хорошее настроение». Бывают соседи, которые роднее родных людей. © _aimashkaaaa_
- Когда мне было 2 или 3 года, моя мама вышла на работу из декрета, и меня нужно было кому-то оставлять. Соседка предложила оставлять ей, так как она на пенсии и без проблем может присмотреть за мной за какие-то мизерные деньги. Соседку звали тетя Неля. Мы с ней сразу же сдружились. Она брала меня с собой на дачу, поила самым вкусным клубничным чаем. Я ее очень сильно любила! Потом моя семья переехала в другой город, и наша связь прервалась. Когда мне было 8 или 9 лет, мы поехали навестить родственников, и совершенно случайно в магазине встретили мою тетю Нелю, и тем же вечером сходили с гостинцами к ней домой. Было так приятно вспоминать эти чудные моменты! © aruzhansoul
- Ко мне на запах жареной картошки, пришла соседка. Говорит: «Подруга, я только с работы и такая голодная!» Зашла, мы поужинали. Не знаю, почему, но люблю таких людей. © se.dariii
- С моими соседями я никогда не пропаду. Уезжала в отпуск, они за кошечкой присматривали с удовольствием. Сегодня сижу, работаю, они мне голубику принесли: «Знаем, ты любишь ягоды. Угощайся!» Я их тоже пирогами угощаю, когда пеку. Хорошие соседи сейчас редкость. © ekaterinsergei
- Мы как-то соседям сказали, что я шью из старых джинсов сумки и рюкзаки. Теперь возле нашей двери периодически соседи молча оставляют джинсы, причем хорошие, качественные, даже фирменные — в этот раз вот Dior попались. А я из них шью. © verun120
- Слышу в подъезде детский голос. Сначала подумала, что мои дети со школы вернулись, но не заходят почему-то. Смотрю в глазок: молодая мама моет пол в подъезде, рядом дочка лет четырех песенки поет, скачет, маму ждет. Беру в холодильнике вкусняшки, выхожу и спрашиваю: «Это кто тут песни поет?» Мама сначала подумала, что соседи возмущаться вышли, мол, шумно, а потом улыбаться начала. © ax.zhanna.travel
- Живу в многоэтажке трехподъездной, рядом еще два таких же дома, у нас общий двор. Кроме 4-5 семей, все очень дружные. Детская площадка, мангальная площадка — все своими руками мужчины сделали. Зимой соседи выходят дружно чистить двор от снега, все здороваются. У меня спину прихватило, я в домовый чат обратилась, мол, может ли кто-то сходить в аптеку. Через 20 минут лекарство было у меня! И сама стараюсь помочь кому-нибудь. А какие у нас газоны! А вишню, абрикосы, яблоки собирают все, кому надо. Люблю своих соседей! © Мая Родина / Dzen
