20+ смешных историй из школ, которые оставили у родителей впечатлений на годы вперед

Как зачем. С одноклассниками познакомить.

У меня в 10м классе парень ручную крысу притаскивал на уроки. Ох, как визжала историца... Приходилось ее успокаивать игрой на гитаре - та-дам, рояль в кустах к вашим услугам. В итоге пол-урока мы слушали романсы, а потом уже какая учеба, историца задобрена, можно и что-то потяжелее сыграть. Коллаборация крысовладельца и гитариста в действии. Жаль, после 2 четверти парня с крысой отчислили. Остался гитарист, но там уже историца играть разрешала раза в три реже...