20+ смешных историй из школ, которые оставили у родителей впечатлений на годы вперед
Когда дети поступают в первый класс, для родителей начинается новая, увлекательная пора. То нужно очередную поделку срочно сваять, то класс в порядок привести, то в школу тебя неожиданно вызывают. Мы собрали истории из школьных будней, которые родители точно не скоро забудут.
- Сыну в школе задали сделать хлебницу. На уроке он не успел закончить и взял работу на дом. Когда я пришел домой и оценил масштаб разрушений, доделал хлебницу сам. Трудовик поставил сыну трояк с формулировкой: «За то, что папа старался». Потом дочери задали сшить шорты. Она тоже не успела доделать и притащила их домой. Жена решила не повторять моих ошибок, и дочь сама добивала шорты, а заодно и нашу швейную машинку. Увидев готовое изделие, учительница спросила нашу дочь: «Скажи честно, а у мамы все в порядке?» © user7234781 / Pikabu
- Учительница моего сына нашла отличный способ сделать так, чтобы дети радовались диктантам. Небольшие работы они пишут каждый день. Но если у кого-то из учеников день рождения, то текст диктанта будет про него, учитель сама его придумывает. И дети ждут такие диктанты. Особенно про себя. Гениально, я считаю! © julya_danchenko
- Жена сообщила мне, что родительский актив решил сделать косметический ремонт класса: зашкурить слегка стены и покрасить их. Но мне можно не волноваться — у активных мамочек супер-мужья, в день Х они все сделают, а я просто помогу. Ну ок. В условленный день отпросился с работы, чтобы никого не подвести. Прихожу в школу — тишина и благодать. Я один. Учительница ждет всех в классе, инструмент и материалы готовы. Звоню жене, она пишет в чат. И тут приходят сообщения: «мой простыл», «мой вкалывает на работе», «моему нужно маме помочь». Не буду томить, но класс я один докрасил к часу ночи. Больше так никто и не пришел. На следующий день учительница поблагодарила родителей за помощь. Мы в чат ничего не писали. Жена сказала, что сделала выводы. © alehpatocki
- Как-то учительница позвонила моей маме и нажаловалась, что я прогуляла урок. Самое забавное было в том, что на уроке я была, и более того — сидела на первой парте прямо перед ней. © 1234574491 / YouTube
- Даю ученикам в первом классе задание: сделать модель земного шара. Ничего сложного, из пластилина шарик голубой скатать, шлепнуть на него черные и зеленые кусочки, изображающие сушу. Прибегает одна мамочка, глаза до пола, и спрашивает, что именно задали. Объясняю, а у той вздох облегчения. Оказывается, доченька пришла и заявила, что нужно сделать макет села, в котором мы жили. Хорошо, что не в полный размер. © Мои сорок кошек / Dzen
- У нас в школе был конкурс по сбору каштанов. Ну ок, сходили семьей в парк, час-полтора пособирали: не грести же их тоннами. В результате у нас, наверное, получилось килограмм пять. А могли бы не ходить, потому что победитель «собрал» 203 кг каштанов. Вы можете себе представить эту работу? Ему собирали всем колхозом целый месяц? Выгребли все каштаны в округе? У него каштановая ферма? Ну их, эти конкурсы. © ir4uma / Pikabu
- Племяшка напортачила в школе, и в качестве наказания ей поручили энное количество строчек написать. Тут звонит учительница моей сестре, что ее хитрая дочка придумала, как с этой работой побыстрее закончить: просто скрепила две ручки скотчем и так писала. Все семейство было в изумлении от такой находчивости. © MissSara101 / Reddit
В школе только одну модель задали сделать - клетки на биологию из пластилина
- Я мама тройняшек. На днях новый учитель по информатике (а он очень молодой) спросил у моих девчонок, родились ли они в один день? Одна дочка решила пошутить и говорит: «Нет, я в пятницу, сестра в понедельник, а эта мелкая вообще через две недели!» А преподаватель в ответ: «Да? А я вот и смотрю, что одна очень сильно отличается!» © nogturier_vitavladi
- До сих пор помню, как сыну готовила солому для аппликации. Два часа ночи, мне утром на полтора дня на работу, а я распаренную солому лезвием режу и утюгом проглаживаю. © Umakusum / Pikabu
- Меня вызывали в школу по причине того, что мальчик, одноклассник моей дочери, грустил из-за ее равнодушия. Паренек игнорировал учителя, не отвечал на уроке и требовал, чтобы дочь с ним сидела за одной партой, а в идеале вообще бы ответила взаимностью. Мама Ромео просила учительницу вызвать меня для обсуждения проблемы. При этом дети были в пятом классе. © Марина-е3е4е / YouTube
- Маму вызвали в школу и отчитали за то, что она за мной не следит. Ведь меня из школы забирал взрослый молодой человек. Мы всей семьей долго хихикали, ведь этим «взрослым молодым человеком» оказался мой брат. © ДарьяКлимовских / YouTube
Пятиклассник подростковыми романами не увлекается? Young adult такое выдает иногда
- Мы со старшим ребенком выяснили, что нужно было сделать гербарий, когда лежало уже около 30 см снега, а на ветках деревьев оставалась только хвоя. Примерно помня, где растут березы, я копал снег и складывал листья в пакет, а по приходу домой производил экспресс-сушку с помощью утюга. В последующие годы и по сей день (это уже при наличии двух школьников) сбор гербария всегда осуществлялся заранее. © Elm7 / Pikabu
- Дочь в пятом классе, последний день каникул. И тут она вспоминает, что надо завтра принести пророщенное из семечек растение. Ночь, я с фонариком шарюсь в огороде, что-то нашла, посадила в баночку из-под «растишки». В итоге дочка приходит в школу, а там больше никто ничего не принес. Так что мой ребенок получил «отлично» и заочно пять в четверти. © Натали Жук / Dzen
- У сына в 5 классе учительница русского языка придумала за ответы и активность на уроке давать наклейки с котиками. Котиков любят все, успеваемость и заинтересованность детей сразу повысилась. © kaliadny_elf
Вот! Вот опять. Как нести в школу горшок с растением? И обратно нести? А если зима?
- Дочке в первом классе задали сделать презентацию про бабочек. Ребенок справился сам, а проверить я не успела. На следующий день забираю дочку, тут выходит учительница с презентацией и, хихикая, говорит: «Вы же не видели, что она написала?» Раскрывает тетрадь и зачитывает: «Бабочкой называется насекомое с большими разноцветными крыльями, покрытыми пыльцой. Бабочка-капустница. Расцвела и появилась бабочка. Бабочкой называется небольшой бант, который надевается под воротник мужской рубашки, как правило, в торжественных случаях.» Дочь решила воспользоваться помощью интернета, и получился такой шедевр. Учитель сказала, что им зачитывался весь преподавательский состав, включая директора. © tamunagvaramiya
- Недавно читала в интернете блог одной мамы. История такая: поздно вечером от учительницы прилетает сообщение: «Нужно сделать проект, вулкан из папье-маше, действующий». Кто не сделает — двойка. Родительский чат всполошился и выпал в осадок. Пока самая умная мама не додумалась сказать: «А мы не будем делать. У меня ребенок уже спит!» В результате пара человек все-таки сделали вулкан, и оказалось, что никакой срочности не было. © Елена Е. / Dzen
- Приятелю как-то раз пришлось срочно забирать дочь из школы, потому что она принесла в класс своего хомяка. Животинка в кармане ее толстовки сидела. Барышне сейчас уже 16 лет, но она до сих пор не может внятно объяснить, зачем ей в школе хомяк понадобился. © EmeraldGirl / Reddit
Как зачем. С одноклассниками познакомить.
У меня в 10м классе парень ручную крысу притаскивал на уроки. Ох, как визжала историца... Приходилось ее успокаивать игрой на гитаре - та-дам, рояль в кустах к вашим услугам. В итоге пол-урока мы слушали романсы, а потом уже какая учеба, историца задобрена, можно и что-то потяжелее сыграть. Коллаборация крысовладельца и гитариста в действии. Жаль, после 2 четверти парня с крысой отчислили. Остался гитарист, но там уже историца играть разрешала раза в три реже...
- Мой сын-пятиклассник рассказал случай, который произошел с ним на уроке геометрии. Учитель дала задание начертить три отрезка и назвать их. Ну он и назвал их: Боря, Аня и Макс. © luizatarkina
- Мы для какого-то проекта растили плесень на хлебе. Самое удивительное, что учитель не у всех приняла работу. Дескать, вот эта плесень правильная, а вот эта нет. Можно подумать, это от нас как-то зависит. © д и / Dzen
- Маме как-то звонят из школы и просят срочно приехать, потому что я «бегаю по коридорам и срываю уроки». Мы с мамой удивились, так как в этот момент сидели вместе в поликлинике. Мама вежливо уточнила, происходит ли это сейчас? На что ей завуч ответила: «Да, вот она носится и только что убежала на третий этаж!» Ну мама и заявила, что я сижу прямо рядом с ней. © АлМ-з9у / Reddit
- Зима. На улице — 30 ℃. И тут в восемь вчера выясняется, что для школы надо из шишек елку изобразить. Парк с соснами далеко, но идти надо. Мы, двое взрослых, с зажатыми в зубах фонариками, откопали из сугроба столько шишек, сколько могли. Идем домой с добычей, а навстречу нам еще две пары родителей из нашего класса. Поделились опытом, как добыть шишки из метровых сугробов. © Юрий Иванов / Dzen
- Сын очень хорошо учился в гимназии, а я была занятой мамой, пропадала на работе и на собрания ходила только в особых случаях. Как-то на очередном родительском собрании мама новенькой девочки спросила: «А где мама Паши?» Все на нее тут же зашикали, ведь если меня нет, значит, в школе все спокойно. Зато на все внешкольные мероприятия я с детьми ездила, и родители только радовались: «Пашина мама с ребятами, значит, можно не переживать!» За 11 лет учебы была всего на шести собраниях. © zaza3923
- Ребенок как-то сказал, что на урок труда нужна пилочка. Я слегка удивилась, но отдала одну из своих пилок для ногтей. Оказалось, что надо было принести пилку для лобзика. Причем я не одна такая недогадливая была — практически все дети пилки для ногтей принесли. Зато у моего ребенка хоть металлическая была. До сих пор представляю себе лицо учителя труда. © Fyyf / Dzen
А какую историю из школьных будней вы вряд ли сможете забыть? Делитесь в комментариях.
Кажется, у учительницы с макетом действующего вулкана в голове свой вулкан взорвался)
Мамы вполне могли предложить показать переписку завучу/директору и выяснить - в чем была такая срочность?