15 ситуаций, когда благодаря чистой случайности день заиграл яркими красками

Ехала в переполненной маршрутке. И тут какой-то красивый незнакомец кладет руку на мою. Я в растерянности простояла буквально секунду, пока водитель резко не затормозил. Все начали падать и я почувствовала боль в ладони. Он так сильно сжал мою руку, что нам пришлось поехать в больницу. В итоге пропустила важную пару, зато сижу с этим красавчиком и разговариваю по душам.