15+ человек, которые еще со школы поняли — с такой фамилией жить им будет весело

Истории
2 часа назад
Обладатели незаурядных фамилий уже со школы понимают, что жизнь им предстоит веселая. Сегодня в программе — хитрая школьница Лопата, придумавшая, как уйти от сельскохозяйственных шуточек, дама по фамилии Крошка, отказавшаяся брать двойную фамилию (а зря!), и Иван Иванович Иванов, вечно влипающий в разнообразные комические ситуации.

  • Была знакомая с фамилией Колбаскина. Всю свою жизнь она хотела поскорее выйти замуж, чтобы сменить фамилию. Наконец встретила «того самого», и он ей сделал предложение. А когда подавали документы в ЗАГС, выяснилось, что у него фамилия Сосисочкин. Выглядело это все как в анекдоте. На мой вопрос, почему она не узнала его фамилию раньше, ответила, что не думала об этом. Замуж выйти все же согласилась и стала Сосисочкиной. © antonio.vadiva
  • Фамилия моего мужа Фролов. Мое ФИО получается таким: А.Д. Фролова. Как думаете, хорошо он женился? © alisa.frolovaa
  • У меня была одноклассница Лопата. Она всем говорила, что ударение падает на последний слог. Мол, на французский манер, но нас не проведешь.
    А в другой школе одноклассница с фамилией Клещ. Между прочим, звезда школы, одна из самых красивых девочек и в целом человек с прекрасным характером, так что ее никто и не дразнил никогда. © arg_anastasia
  • Дядя как-то был в командировке и на совещании сказал: «Не надо пороть горячку». Ему потом коллеги сказали, что у них так не говорят, поскольку у одной из начальствующих дам фамилия Горячка. © Алёна К / Dzen
  • У моего племянника фамилия «У». И вот однажды матери звонят по телефону (то ли в лагерь его записать, то ли что-то такое) и спрашивают фамилию ребенка. Мать отвечает: «У». Женщина недоумевает и переспрашивает. Мать снова: «У!» Женщина повышает голос и говорит: «Хватит укать, назовите фамилию ребенка!» Пришлось объяснять, что это фамилия такая. Это было очень забавно. © Gevork Gevorkovich
  • С дочерью в одной группе в садике был мальчик по фамилии Король. По утрам меня умиляли сообщения в чате вроде: «Оставьте завтрак, Король уже бежит!» © v.ikonnikova0307
  • У меня редкая фамилия по мужу — Марамбей. Мы единственные в городе. Кем мы только ни были — даже Воробьями. На днях записалась к врачу по телефону. Прихожу, а он мне говорит, что я не записана. Оказалось, записали меня как Марабу. Ну, это тоже птица... © Zhanna Marambey
  • Знакомая с девичьей фамилией Крошка вышла замуж за парня по фамилии Дикий. Почему-то двойную фамилию Дикая Крошка брать не стала. © biryukovinka
  • Как-то оформляла заказы, в очереди стояли три человека. Нам предложили: «Сразу говорите фамилии, чтобы быстрее было». И тут началось:
    — Зайцева!
    — Волков!
    — Лосев!
    Мы все смеялись — собрался зоопарк. © Вересковый Мёд Скорпиона / Dzen
  • У меня подруга в юности носила фамилию Лихобаба, а работала на метеостанции. И вот как-то передает она сводку, а в конце говорит: «Передала Лихобаба». В ответ женский голос: «Приняла Лиходед». © Елена Мирошникова
  • Маму мою лет 50 назад посылали в командировку и послали в пункт назначения телеграмму: «Посылаем к вам специалиста Любых». Прилетел им такой ответ: «Укажите точно фамилию специалиста». Мол, пишут тут всякие безграмотные. © Ольга Любых
  • Первое знакомство с классом, учитель называет всех по списку. Доходит до конца и выдает:
    — Чернокнижник!
    Все молчат.
    — Его нет? Чернокнижник! Кто здесь Чернокнижник?
    Тут с места поднимается парень и отвечает:
    — Я не чернокнижник, моя фамилия — Черноножкин! © My.lilla / Pikabu
  • У нас в институте был профессор по фамилии Мальчик. Когда его представляли на всякого рода научных конференциях: говорили: «Доктор технических наук, профессор Мальчик». © Тамара Исаева
  • У нас в классе был мальчик по фамилии Любимый. Каждый раз, когда его вызывали к доске фразой «Любимый, к доске», класс смеялся в голос. © simonasun_35
  • У сына был одноклассник с фамилией Варивода. В 5 классе они стали ходить в кружок вождения автомобиля. И дружно ремонтировали с руководителем кружка местную старенькую машинку. Там этого мальчика шутливо переименовали в Кипитосол.
    Как-то приходит мое детище домой и говорит: «Кипи-тосол сегодня почему-то не пришел на занятия. Наверное, весь выкипел». © Любовь Н. / Dzen
  • Есть у меня семья приятелей по фамилии Ко́зел. Родилась у них дочка Анечка и дали ей девичью фамилию матери. Но от судьбы не уйдешь. Пришло время выходить замуж — и стала Анечка Козловой. Потом развелась и нашла нового жениха с фамилией Козловский. © Viktoriia Ovcharenko
  • Пришла я переоформлять договор на квартиру с хозяином. Он мне подает экземпляр, в котором написано «Иван Иванович Иванов». Я говорю: «А наш договор где? Образец зачем мне?» Но оказалось, что Иван Иванович Иванов — это реальный человек и он прямо передо мной находился... © hitrareka

