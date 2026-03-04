15+ человек, которые еще со школы поняли — с такой фамилией жить им будет весело

Обладатели незаурядных фамилий уже со школы понимают, что жизнь им предстоит веселая. Сегодня в программе — хитрая школьница Лопата, придумавшая, как уйти от сельскохозяйственных шуточек, дама по фамилии Крошка, отказавшаяся брать двойную фамилию (а зря!), и Иван Иванович Иванов, вечно влипающий в разнообразные комические ситуации.