Мы сравнили любимых сериальных героев в первых и финальной сериях, и удивились, как сильно изменило их время

В молодости взахлеб я смотрела сериалы и часто ловила себя на мысли, что за лихими поворотами сюжета мы не всегда замечаем, как сильно меняются сами герои. Так что сегодня мне стало любопытно сравнить кадры первого появления популярных персонажей в эфире — с их финальными, порой прощальными, мгновениями на экране. Предлагаю поностальгировать вместе со мной и взглянуть на эти метаморфозы: где-то разительные, а где-то — лишь слегка заметные во взгляде или выражении лица.

История Рейчел Грин из сериала «Друзья» остается примером наилучшей трансформации персонажа из избалованной девушки в самодостаточную женщину, которая сама рулит и карьерой, и личным счастьем

Сэм Винчестер из сериала «Сверхъестественное» за 15 сезонов успел пережить приключений на дюжину судеб, неудивительно, что из парня с душой нараспашку он превратился в закаленного испытаниями мужчину

Несмотря на окружающую его дистопию, Карл Граймс из сериала «Ходячие мертвецы» вырос в мужественного и благородного парня, сумевшего подстроиться под реалии нового мира.

Одиннадцать из сериала «Очень Странные Дела» тоже выросла вместе с исполнительницей своей роли. Ее героиня как никто заслужила мирный финал, который мы видим в последней серии

Сначала младшая, а потом средняя из сестер Холливелл в сериале «Зачарованные» — Фиби из легкомысленной девушки, плывшей по течению, постепенно превращается в повелительницу собственной судьбы

Из непосредственной «девочки по соседству» Пенни из «Теории Большого Взрыва» постепенно превратилась в сильную независимую женщину, которая гордо стоит рядом со своими друзьями на вручении Нобелевской Премии

Как и его младшему брату, Дину Винчестеру за все серии телешоу «Сверхъестественное» не очень часто приходилось отдыхать и расслабляться. Ведь регулярно мир спасать — дело нелегкое, сами понимаете

В течении сериала «Баффи — истребительница вампиров» его заглавная героиня также спасала мир целых несколько раз, а такие подвиги не могут не оставить свои следы на внешности персонажа

При всем очаровании и харизме няни Вики очень трудно было одновременно не болеть и за немного вредную, но не менее прекрасную Жанну Аркадьевну из сериала «Моя прекрасная няня»

В течении сериала, Галина Сергеевна, одна из «Папиных дочек», буквально расцвела, превратившись из «синего чулка» в прекрасную молодую девушку, не чуждую романтике

Анастасия Кисегач из сериала «Интерны» долгое время концентрируется исключительно на карьере, но к последним сериям выбирает чувства и вновь сходится со своей студенческой любовью

Мы еще не знаем, чем обернется история Сансы Старк по книжному канону, но за восемь сезонов «Игры престолов» она из наивного подростка превратилась в закаленную жизненным опытом правительницу Севера.

Такая яркая личность как Даша Букина из «Счастливы вместе» заслужила финал, который заставил наше воображение искрить от восторга

Кларк Кент из телешоу «Тайны Смолвиля» появился на наших экранах юным учеником старшей школы, а ушел — настоящим супергероем во плоти, пережившем немало взлетов и падений

Саманта Джонс из сериала «Секс в Большом Городе» всегда мне очень импонировала, так что следить за судьбой этой волевой женщины было одно удовольствие