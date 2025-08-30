10 исторических ляпов в фильмах, которые заставят вас хвататься за голову
Исторические фильмы часто поражают зрителей изобилием завораживающих костюмов и декораций, но внимательный взгляд легко заметит промахи и в них. Заклепки не той эпохи, современные ткани или неверные, а то и лишние, аксессуары — такие мелочи вполне могут выбить ценителей исторической достоверности из атмосферы приятного просмотра. Мы собрали 10 деталей, которые костюмные дизайнеры ненароком упустили из виду.
Платье в фильме «Десять Заповедей»
А вы знали, что одеяние Нефертити в фильме «Десять Заповедей», масштабного исторического проекта о пророке Моисее, является одним из немногочисленных его ляпов? Египетская правительница появляется на экране в роскошном синем платье с золотыми и синими украшениями, прекрасно дополняющими царственный образ. Это, бесспорно, выглядит потрясающе, но вот загвоздка: в ту эпоху доступа к синему красителю попросту не существовало, даже у фараонов.
Куртка в сериале «Мир Дикого Запада»
В первом сезоне сериала «Мир Дикого Запада» бандит Гектор Эскатон эффектно появляется в городе в самый неожиданный момент...будучи одетым в кожаную куртку. Она, конечно, придаёт герою крутой киношный вид, но это явный анахронизм. Настоящие ковбои XIX века носили шерстяные, брезентовые или хлопковые плащи, и костюмные дизайнеры тематического парка, стремящегося погрузить посетителей в атмосферу Дикого Запада, вряд ли об этом позабыли бы. А значит промах на совести дизайнеров настоящих.
Головные уборы в фильме «Еще одна из рода Болейн»
Фильм «Еще одна из рода Болейн» рассказывает о любовном треугольнике между Генрихом VIII, его скандально-известной возлюбленной Анной Болейн и её сестрой Мэри. Женщины в картине носят при дворе французские капюшоны — модные в XVI веке головные уборы. Вот только они должны были покрывать шевелюры юных фрейлин полностью, начиная со лба.
Зонт в фильме «Троя»
Здесь речь пойдет не о костюме, а об аксессуаре. В фильме «Троя» Парис и Елена во время своего триумфального возвращения в город укрываются от палящих лучей под розовым зонтиком. От солнца защищаться, разумеется, полезно, но стоит учитывать, что подобные зонты появились лишь в V веке до н. э. — почти на восемьсот лет позже предполагаемого начала Троянской войны.
Наручи в фильмах «Гладиатор» и «Гладиатор 2»
Мы принесли вам костюмный ляп возрастом в четверть века! Дело в том, что историк Александр Мариотти, специалист по гладиаторским боям, прямо заявляет: «Кожаные наручи не имеют совершенно никакого отношения к Древнему Риму». Они не встречаются ни в источниках, ни в изображениях того времени. И тем не менее, как Рассел Кроу в «Гладиаторе» 2000-го года, так и Пол Мескал в недавно вышедшем сиквеле, щеголяют именно в таких наручных аксессуарах. Мариотти добавляет, что подобная защита на руках скорее напоминает то, что могли носить средневековые лучники. Историк считает, что костюмеры, вероятно, черпали вдохновение из неоклассических изображений Древнего Рима.
Кольцо в фильме «Моя девочка»
Семейная драма «Моя Девочка» в свое время не на шутку тронула сердца зрителей от мала до велика. В фильме юная героиня Вэйда носит «кольцо настроения», которое меняет цвет в зависимости от эмоций носителя. Но есть один нюанс: события разворачиваются в 1972 году, а такие кольца появились в продаже лишь в 1975-м.
Шлем в фильме «Одиссея»
Культовый режиссер Кристофер Нолан недавно взялся за свежую адаптацию греческого эпоса Гомера — «Одиссею». Но уже первые кадры вызвали в сети бурные возмущения: внимательные зрители заметили, что доспехи и шлем, которые мы видим на исполнителе главной роли, выполнены в стиле, который появился почти на пять столетий позже описываемых событий. Дело в том, что действие «Одиссеи» происходит в эпоху героев — то есть в микенский период (около 1200 года до н.э.), когда воины носили шлемы собранные из клыков вепря. А вот знаменитые коринфские шлемы, как на фото, появились только в архаический период греческой истории, примерно в 700 году до н.э.
Ремни и пряжки в сериале «Мушкетеры»
В сериале «Мушкетеры» герои буквально увешаны ремнями, пряжками и декоративными деталями, которые почти не выполняют никакой функции. Исторические изображения показывают нам, что солдаты того временного периода пусть и могли носить декоративные элементы, вроде лент или шарфов, но точно не такое количество кожаных ремней. Академик и специалист по историческим костюмам Кендра Ван Клив предполагает, что подобные аксессуары навешаны на мужских персонажей упомянутого телешоу в основном ради «брутального эффекта».
Обувь в фильме «Маленькие женщины»
Один из самых ярких промахов в нашей подборке — в одной из сцен у Эми на ногах угги, хотя эта обувь появились более чем через сто лет после описываемых событий. В реальности её зимние туфли были бы кожаными и застёгивались бы на шнуровку спереди или сбоку. И это в фильме, который славится своим вниманием к нюансам исходного материала! Прямо обидно становится из-за подобных упущений.
Подолы в сериале «Энн»
В сериале по мотивам романа «Аня из Зелёных Мезонинов» большинство костюмов отлично передают атмосферу канадской глубинки конца XIX века, но заметный ляп всё же есть: длина платьев у девочек слишком короткая для того времени. Даже детям тогда полагалось носить платья ниже колена, чаще до щиколоток. Более короткие подолы, которые мы видим в сериале, выглядят, скорее, как своеобразная модернизация, невольно нарушающая историческую достоверность.
Уверены, вы тоже сразу заметили все эти несоответствия! А вот здесь мы сравниваем, как известных исторических личностей изобразили в кино и как они выглядели на самом деле.
Комментарии
Кошечки мои... После черной королевы Англии всем этим искателя изменения положения картины нащвлем фоне, надо просто заткнуться.
А я вот смотрю наконец из "Марии Антуанетты" с Кристен Данст. Там в одном эпизоде рядом с туфельками королевы мило стоят голубенькие конверсы. Так мило :))))