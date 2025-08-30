10 исторических ляпов в фильмах, которые заставят вас хвататься за голову

Культовый режиссер Кристофер Нолан недавно взялся за свежую адаптацию греческого эпоса Гомера — «Одиссею». Но уже первые кадры вызвали в сети бурные возмущения: внимательные зрители заметили, что доспехи и шлем, которые мы видим на исполнителе главной роли, выполнены в стиле, который появился почти на пять столетий позже описываемых событий. Дело в том, что действие «Одиссеи» происходит в эпоху героев — то есть в микенский период (около 1200 года до н.э.), когда воины носили шлемы собранные из клыков вепря. А вот знаменитые коринфские шлемы, как на фото, появились только в архаический период греческой истории, примерно в 700 году до н.э.