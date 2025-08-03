Как выглядели люди, лица которых нам знакомы только по парадным портретам и кино
Мы привыкли видеть исторических личностей на парадных портретах — строгих, величественных, тщательно «прилизанных» кистью художника. А если и встречаем их в кино, то чаще через образы актеров, с поправкой на фантазию режиссера. Но какими они были на самом деле? Для этой подборки мы перекопали дебри исторических исследований и анализов, чтобы дать вам возможность взглянуть на знаменитых людей прошлого не сквозь призму официальных изображений, а более живо и правдиво.
Хюррем Султан
Диана де Пуатье
А вот так фаворитка французского короля выглядела на самом деле
Жанна Дюбарри
А вот так юная мадам Дюбарри выглядела на самом деле
Екатерина II Великая
А почему "на экране" именно это выбрали? Почему авторы эдми тупо переводят то, что видят, с не правят статью под наши реалии?
Вот как, по описаниям историков, выглядела будущая императрица
Екатерина Медичи
Судя по историческим анализам внешность одной из самых влиятельных флорентиек была именно такой
Мария Антуанетта
А вот как выглядела супруга Людовика XVI, если верить историкам
Вольфганг Амадей Моцарт
По характеристикам современников композитор отличался не только незаурядным талантом, но и внешностью
Лукреция Борджиа
А вот как дочь семейства Борджиа выглядела на самом деле
Жозефина Бонапарт
учитывая годы жизни и уровень художников в то время, я больше верю портрету
Супруга Наполеона, следуя историческим описаниям, выглядела именно так
Исаак Ньютон
Историки считают, что внешность знаменитого ученого в действительности была такой
Сандро Боттичелли
Судя по доступным нам мнениям историков, один из самых выдающихся флорентийских художников выглядел примерно так
Нефертити
Вот как, по историческим сведениям, стоит представлять себе знаменитую царицу Египта
Франциско Гойя
Вот как выдающийся художник выглядел в глазах современников
Артемизия Джентилески
Итальянская художница с неординарной судьбой, по описаниям историков, выглядела именно так
Влад Цепеш
А вот как печально известный румынский воевода выглядел на самом деле
Ода Нобунага
А вот так на самом деле выглядел один из наиболее выдающихся самураев в японской истории
Мы уже делали похожую статью, где также попытались показать вам, как на самом деле выглядели знаменитые фигуры прошлого — без художественных приукрашиваний и идеализации.
Комментарии
И с каких пор иишные генерации стали "на самом деле"? Прижизненный портрет все же лучше отражает внешность, даже с сильной стилизация авторов, чем непонятно что сгенерированное по описанию.
А давайте каждый будет сам себе представлять, как было "на самом деле", и по фиг на исторические реалии.
все же хорошо жить в мире ии - мужики мужественные, женщины женственные, и я так ваааще офигительное.