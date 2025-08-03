Как выглядели люди, лица которых нам знакомы только по парадным портретам и кино

Культура
1 час назад

Мы привыкли видеть исторических личностей на парадных портретах — строгих, величественных, тщательно «прилизанных» кистью художника. А если и встречаем их в кино, то чаще через образы актеров, с поправкой на фантазию режиссера. Но какими они были на самом деле? Для этой подборки мы перекопали дебри исторических исследований и анализов, чтобы дать вам возможность взглянуть на знаменитых людей прошлого не сквозь призму официальных изображений, а более живо и правдиво.

Хюррем Султан

Диана де Пуатье

А вот так фаворитка французского короля выглядела на самом деле

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Жанна Дюбарри

А вот так юная мадам Дюбарри выглядела на самом деле

AI-generated image

Екатерина II Великая

Ira Kaa
20 часов назад

А почему "на экране" именно это выбрали? Почему авторы эдми тупо переводят то, что видят, с не правят статью под наши реалии?

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Вот как, по описаниям историков, выглядела будущая императрица

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Екатерина Медичи

Судя по историческим анализам внешность одной из самых влиятельных флорентиек была именно такой

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Мария Антуанетта

А вот как выглядела супруга Людовика XVI, если верить историкам

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Вольфганг Амадей Моцарт

По характеристикам современников композитор отличался не только незаурядным талантом, но и внешностью

AI-generated image

Лукреция Борджиа

А вот как дочь семейства Борджиа выглядела на самом деле

AI-generated image

Жозефина Бонапарт

CatKate
36 минут назад

учитывая годы жизни и уровень художников в то время, я больше верю портрету

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Супруга Наполеона, следуя историческим описаниям, выглядела именно так

AI-generated image

Исаак Ньютон

Историки считают, что внешность знаменитого ученого в действительности была такой

AI-generated image

Сандро Боттичелли

Судя по доступным нам мнениям историков, один из самых выдающихся флорентийских художников выглядел примерно так

AI-generated image

Нефертити

Вот как, по историческим сведениям, стоит представлять себе знаменитую царицу Египта

AI-generated image

Франциско Гойя

Вот как выдающийся художник выглядел в глазах современников

AI-generated image

Артемизия Джентилески

Итальянская художница с неординарной судьбой, по описаниям историков, выглядела именно так

AI-generated image

Влад Цепеш

А вот как печально известный румынский воевода выглядел на самом деле

AI-generated image

Ода Нобунага

А вот так на самом деле выглядел один из наиболее выдающихся самураев в японской истории

AI-generated image

Мы уже делали похожую статью, где также попытались показать вам, как на самом деле выглядели знаменитые фигуры прошлого — без художественных приукрашиваний и идеализации.

Комментарии

Уведомления
Екатерина Нем
20 часов назад

И с каких пор иишные генерации стали "на самом деле"? Прижизненный портрет все же лучше отражает внешность, даже с сильной стилизация авторов, чем непонятно что сгенерированное по описанию.

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Alena
59 минут назад

А давайте каждый будет сам себе представлять, как было "на самом деле", и по фиг на исторические реалии.

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К320
58 минут назад

все же хорошо жить в мире ии - мужики мужественные, женщины женственные, и я так ваааще офигительное.

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