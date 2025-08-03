Как выглядели люди, лица которых нам знакомы только по парадным портретам и кино

Мы привыкли видеть исторических личностей на парадных портретах — строгих, величественных, тщательно «прилизанных» кистью художника. А если и встречаем их в кино, то чаще через образы актеров, с поправкой на фантазию режиссера. Но какими они были на самом деле? Для этой подборки мы перекопали дебри исторических исследований и анализов, чтобы дать вам возможность взглянуть на знаменитых людей прошлого не сквозь призму официальных изображений, а более живо и правдиво.